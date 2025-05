Sicher trainieren

Das Training sollte zur Vermeidung von Benommenheit langsam ausklingen (Abkühlphase). Wenn sich die Beinmuskeln entspannen, sammelt sich Blut in den Beinvenen. Damit das Blut zum Herzen zurückgepumpt wird, muss die Beinmuskulatur arbeiten. Bricht man das Training abrupt ab, staut sich das Blut in den Beinen, und das Gehirn wird nicht ausreichend durchblutet, was Benommenheit verursacht. Das Abkühlen verhindert dies, indem es der Ansammlung von Blut in den Beinen vorbeugt, und beschleunigt zudem den Abbau von Milchsäure, einem natürlichen chemischen Produkt, das sich beim Training in den Muskeln bildet und – bei übermäßiger Ansammlung – den Körper belastet. Um sich abzukühlen, können Sie zum Beispiel ein paar Minuten gehen (nach einem Lauf), ein bis zwei Sätze mit leichten Gewichtsübungen machen (nach intensiverem Krafttraining) oder dehnen.