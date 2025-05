Diabetes mellitus (DM) bei Kindern und Jugendlichen

Die Häufigkeit der Überwachung hängt vom Diabetes-Typ ab.

Bei Typ-1-Diabetes sollte der Blutglukosespiegel bis zu 6- bis 10-mal täglich, und zwar vor allen Mahlzeiten, vor dem Zubettgehen, bei Erkrankungen gemessen werden, sowie, wenn das Kind Symptome von niedrigem Blutzucker (Hypoglykämie) oder hohem Blutzucker (Hyperglykämie) zeigt. Zur Überwachung der Blutglukose wird am häufigsten ein Blutglukosetest am Finger verwendet. Für die meisten Blutglukoseüberwachungsgeräte (Glukometer) wird ein Blutstropfen gewonnen, indem die Fingerkuppe mit einer kleinen Lanzette eingestochen wird. Die Lanzette trägt eine winzige Nadel, die in den Finger gestochen werden kann oder in ein Gerät mit Federmechanismus platziert wird, und dringt leicht und schnell durch die Haut. Der Tropfen wird auf einen Teststreifen gegeben, der dann maschinell mittels Glukometer ausgewertet wird. Ein Gerät zeigt das Ergebnis digital an. Da körperliche Aktivität den Glukosespiegel für bis zu 24 Stunden senken kann, sollte an diesen Tagen die Glukose häufiger gemessen werden. Manchmal muss der Spiegel auch nachts gemessen werden.

Bei Typ-2-Diabetes sollten die Blutglukosespiegel zwar auch regelmäßig gemessen werden, jedoch nicht so häufig wie bei Typ-1-Diabetes. Mehrere Faktoren bestimmen die Häufigkeit der Selbstüberwachung, unter anderem der Glukosespiegel des Kindes zwischen den Mahlzeiten und nach dem Essen. Kinder, die Probleme mit der Kontrolle ihrer Glukosewerte haben, die krank sind oder spürbare Symptome einer Hypoglykämie oder Hyperglykämie haben, sollten mindestens 3 Mal täglich überwacht werden. Sobald der Glukosespiegel eingestellt ist, werden die Tests zuhause wöchentlich auf ein paar Blutglukosemessungen zwischen den Mahlzeiten und nach dem Essen beschränkt.

Sobald Eltern und Kinder den Umgang gelernt haben, können sie die Insulindosis bei Bedarf anpassen, um den Blutzuckerspiegel besser unter Kontrolle zu halten. Gewöhnlich wollen Kinder im Alter von 10 Jahren ihren Blutglukosespiegel selbst testen und sich selbst Insulin spritzen. Eltern sollten diesen Wunsch bestärken, müssen jedoch sicherstellen, dass das Kind dabei verantwortungsvoll ist. Ärzte bringen Kindern meist bei, wie sie ihre Insulindosis ihren zuhause gemessenen Blutglukosewerten anpassen können.

Eltern sollten in einem Tagebuch, einer App, einer Tabelle, mit intelligenten Messgerät oder einem cloudbasierten Programm täglich detailliert Daten zu allen Faktoren festhalten, die sich auf die Kontrolle der Blutglukosewerte auswirken können, einschließlich Blutglukosespiegel, Zeitpunkt und Höhe der Insulin-Dosis, Kohlenhydrataufnahme, körperliche Aktivität und alle anderen relevanten Faktoren (z. B. Krankheit, Imbiss spät am Abend oder eine vergessene Dosis Insulin).

Unabhängig vom Typ des Diabetes besuchen die betroffenen Kinder ihren Arzt gewöhnlich mehrere Male im Jahr. Der Arzt bewertet Wachstum und Entwicklung, prüft die von den Eltern notierten oder in einem Überwachungsgerät aufgezeichneten Blutglukosewerte, gibt Ratschläge zur Ernährung und misst das glykosylierte Hämoglobin (Hämoglobin A1C). Normalerweise sucht der Arzt nach langfristigen Komplikationen von Diabetes, indem er Eiweiß im Urin misst, Tests zur Bestimmung der Schilddrüsenfunktion durchführt (Schilddrüsenfunktionstests), nach Nervenschädigungen sucht und Augenuntersuchungen durchführt. Screening-Tests können einmal im Jahr oder in anderen zeitlichen Abständen durchgeführt werden.

Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung (Continuous Glucose Monitoring, CGM) sind eine immer häufiger angewendete Methode zur Überwachung der Blutglukosespiegel und können bei manchen Kindern die routinemäßige Selbstüberwachung des Blutzuckerspiegels ersetzen. Bei CGM-Systemen misst ein kleiner Glukosesensor, der unter der Haut platziert wird, die Blutzuckerspiegel alle 1 bis 5 Minuten, 24 Stunden am Tag. Sie übertragen das Ergebnis der Blutglukosespiegel kabellos an ein Gerät, das Teil einer Insulinpumpe sein kann, auf einen kabellosen Bildschirm, der am Gürtel getragen werden kann, oder auf ein Smartphone oder eine Smartwatch-App. Die Systeme zeichnen die Ergebnisse auch zur Kontrolle für den Arzt auf. Die Alarme in den CGM-Geräten können als Akustiksignale eingestellt werden, die ertönen, wenn der Blutglukosespiegel zu stark abfällt oder zu hoch ansteigt. Die Geräte können den Betroffenen mit Typ-1-Diabetes also dabei helfen, bedrohliche Veränderungen im Blutglukosespiegel schnell zu erkennen. Durch Verwendung von CGM-Geräten kann der HbA1C-Spiegel gesenkt werden.

Derzeit sind zwei Arten von CGM-Systemen verfügbar: CGM mit Echtzeitanzeige und CGM mit nachfrageorientierter (intermittierender) Anzeige.

Ein Echtzeit-CGM kann bei Kindern ab 2 Jahren angewendet werden. Diese Art von System überträgt automatisch einen kontinuierlichen Strom von Glukosedaten in Echtzeit an den Anwender, gibt Warnmeldungen und aktive Alarme aus und überträgt Glukosedaten auch an einen Empfänger, eine Smartwatch oder ein Smartphone. Ein Echtzeit-CGM sollte so möglichst täglich durchgeführt werden, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen.

Ein intermittierender CGM kann bei Kindern ab 4 Jahren verwendet werden. Diese Art von System liefert die gleiche Art von Glukosedaten wie der Echtzeit-CGM, aber der Benutzer muss die Daten selbst vom Sensor abrufen, um Informationen zu erhalten. Neuere, intermittierende CGM-Systeme verfügen über optionale Alarme und Alarme. Eine Abfrage des intermittierenden CGM sollte regelmäßig, mindestens alle 8 Stunden, erfolgen. Kinder, die ein CGM-Gerät verwenden, müssen in der Lage sein, den Blutzucker mit einem Fingerstich zu messen, um ihren Monitor zu kalibrieren und die Glukosewerte zu überprüfen, wenn sie nicht mit ihren Symptomen übereinstimmen.

Auch wenn die CGM-Geräte mit jedem Insulinschema verwendet werden können, kommen sie typischerweise bei Insulinpumpen zum Einsatz. Wird die Kombination in Verbindung mit einer Insulinpumpe verwendet, wird sie als sensorunterstützte Pumpentherapie bezeichnet. Bei dieser Therapie werden die Insulindosen manuell auf Basis der CGM-Datenergebnisse angepasst.

Andere CGM-Systeme sind in eine Pumpe integriert und können auch die Insulindosis senken, wenn der Blutzucker zu stark abfällt. Diese integrierte Lösung kann die Anzahl der Episoden verringern, in denen der Blutzuckerspiegel zu stark absinkt, selbst im Vergleich zur sensorunterstützten Pumpentherapie.

Bei Kindern ab 2 Jahren können Insulinpumpen mit geschlossenem Regelkreis (Closed-loop-Insulinpumpensysteme) eingesetzt werden. Sie geben automatisch die richtige Menge an Insulin ab, die mithilfe von intelligenten Computer-Algorithmen bestimmt wird, die auf einem Smartphone oder einem ähnlichen Gerät ausgeführt werden. Sie haben einen CGM-Sensor, der an eine Insulinpumpe angeschlossen ist, um die Blutglukosekonzentration zu messen und die Abgabe von Insulin zu kontrollieren. Aktuelle Closed-Loop-Systeme sind nicht wirklich automatisiert, da die Benutzer sie manuell für die Abgabe von Insulin zu Mahlzeiten und Snacks bedienen und Anpassungen in Bezug auf ihre körperlichen Aktivitäten vornehmen müssen. Diese Systeme ermöglichen eine engmaschigere Insulindosierungskontrolle und minimieren Fälle, in denen die Insulinwerte im Blut zu hoch oder zu niedrig sind. Ein voll automatisiertes Closed-Loop-System, manchmal auch als künstliche Bauchspeicheldrüse bezeichnet, wird noch weiter erforscht und ist noch nicht im Handel erhältlich.