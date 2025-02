Blutdruckmessungen

Manchmal Tests, um die Ursache zu ermitteln

Da die Definition von Bluthochdruck bei Kindern vom Alter, Geschlecht und der Körpergröße des Kindes abhängt, gibt es nicht einen bestimmten Wert, der als hoch betrachtet wird. Daher verwenden Ärzte Tabellen, in denen die unterschiedlichen Werte für Jungen und Mädchen nach Alter und Körpergröße aufgelistet sind. Mit diesen Tabellen kann der Arzt Bluthochdruck diagnostizieren und bestimmen, wie gravierend der Zustand ist.

Um sicherzugehen, dass der Bluthochdruck kein vorübergehender Zustand ist (z. B. nach dem Konsum von Koffein), messen Ärzte den Blutdruck mindestens zweimal bei drei separaten Terminen.

Für die genauesten Messwerte wird der Blutdruck gemessen, nachdem die Kinder drei bis fünf Minuten lang ruhig auf einem Stuhl gesessen haben. Der Rücken sollte gestützt werden, und im Idealfall sollten die Füße auf dem Boden aufliegen.

Der Blutdruck wird in der Regel mit einem Blutdruckmessgerät (Sphygmomanometer, ein Gerät, das aus einer weichen Gummimanschette besteht, die mit einem Balg aus weichem Gummi verbunden ist; mithilfe des Gummibalgs wird die Manschette mit Luft aufgepumpt, und ein Messgerät misst dabei den Druck der Manschette). Medizinische Fachkräfte stellen sicher, dass die Manschette gut um den Arm des Kindes sitzt. Die Manschette wird so weit aufgeblasen, dass der Blutfluss unterbrochen wird. Anschließend wird die Luft wieder aus der Manschette entlassen. Der Arzt horcht dabei mit einem Stethoskop, das er über die Arterie unterhalb der Manschette platziert hat, auf den ersten Puls und dann auf das Geräusch, das entsteht, wenn der Blutfluss unterbrochen wurde (wenn sich das Herz zwischen den Schlägen entspannt). Manchmal verwenden Ärzte anstelle des Sphygmomanometers und eines Stethoskops ein Instrument, das als Oszillometer bezeichnet wird, um den Blutdruck zu messen. Das Oszillometer zeichnet den Blutdruck automatisch und schnell auf. Bei einer Anomalie wird der Blutdruck noch einmal mit einem Sphygmomanometer und einem Stethoskop gemessen, um die Messung zu bestätigen.

Ärzte empfehlen, das erste Mal den Blutdruck zu messen, wenn Kinder 3 Jahre alt sind. Wenn kleine Kinder Risikofaktoren aufweisen, die ihr Risiko für Bluthochdruck erhöhen (z. B. eine Nieren- oder Herzerkrankung oder Frühgeburten), beginnen die Ärzte so früh wie möglich und bei jeder Früherkennungsuntersuchung den Blutdruck zu messen.

Wird ein mäßig hoher Blutdruck diagnostiziert, dann wird der Blutdruck innerhalb von 6 Monaten erneut überprüft. Wenn der Blutdruck immer noch hoch ist, werden Änderungen in den Lebensgewohnheiten, zum Beispiel eine gesündere Ernährung, mehr körperliche Aktivität und Gewichtsabnahme (falls erforderlich), eingeleitet. Bleibt der Blutdruck in den nächsten 6 Monaten weiterhin hoch, können Kinder womöglich ein tragbares Blutdruckmessgerät erhalten oder an einen Spezialisten überwiesen werden. Ein tragbares Blutdruckmessgerät ist ein batteriebetriebenes, tragbares Gerät, das mit einer Blutdruckmanschette am Arm verbunden ist. Das Gerät misst den Blutdruck am Tag und in der Nacht über einen Zeitraum von 24 Stunden hinweg. Die Messwerte helfen dem Arzt, festzustellen, ob ein Bluthochdruck vorliegt, wie oft erhöhte Werte auftreten und wie hoch diese sind.

Wenn eine Hypertonie Grad 1 diagnostiziert wird, wird der Blutdruck innerhalb von 1 bis 2 Wochen erneut überprüft. Bleibt der Blutdruck bei Hypertonie Grad 1 bestehen, werden Druckmessungen in einem Arm und einem Bein vorgenommen, um festzustellen, ob zwischen den Messungen ein Unterschied besteht; es wird eine Urinanalyse durchgeführt, und Änderungen in den Lebensgewohnheiten werden empfohlen. Der Blutdruck wird nach 2 bis 3 Monaten erneut überprüft. Wenn er immer noch bei Hypertonie Grad 1 liegt, sollte das Kind an einen Spezialisten überwiesen werden.

Wenn eine Hypertonie Grad 2 diagnostiziert wird oder Kinder eine Hypertonie Grad 1 mit Symptomen aufweisen, werden sie sofort an eine Notaufnahme oder einen Spezialisten überwiesen, um eventuell stationär aufgenommen zu werden.

Blutdruckmessung

Der Arzt nimmt auch die Krankengeschichte auf, mit Fragen zu den aktuellen Symptomen des Kindes, der Ernährung (einschließlich Salzzufuhr, Kalorienzufuhr bei übergewichtigen Kindern, Konsum von koffeinhaltigen Getränken und Energydrinks), Grad der körperlichen Aktivität und Medikamenten, die das Kind einnimmt. Um Erkrankungen zu erkennen, die Bluthochdruck verursachen oder dazu beitragen können (Risikofaktoren), fragen Ärzte, ob Familienmitglieder Erkrankungen haben, die das Risiko für Bluthochdruck erhöhen, wie z. B. bestimmte Nierenprobleme oder Herzinsuffizienz. Der Arzt versucht herauszufinden, ob das Kind Tabak raucht oder nikotinhaltige Mittel nimmt oder Alkohol trinkt.

Eine gründliche körperliche Untersuchung und die üblichen Blut- und Urintests werden durchgeführt. Es werden auch Tests zur Abklärung der Nierenfunktion und Überprüfung auf einen hohen Cholesterinspiegel durchgeführt. Basierend auf den Informationen aus der Krankengeschichte und der körperlichen Untersuchung können weitere Tests durchgeführt werden, mit denen nach ganz bestimmten Krankheiten geforscht werden kann.