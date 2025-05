Blutarmut (Anämie) beim Neugeborenen

Ein starker Zerfall der roten Blutkörperchen verursacht eine Anämie und hohe Bilirubinspiegel im Blut (Hyperbilirubinämie).

Eine hämolytische Erkrankung des Neugeborenen kann dazu führen, dass seine roten Blutkörperchen ungewöhnlich rasch durch Antikörper aus dem Blut der Mutter zerstört werden.

Zu einem schnellen Zerfall der roten Blutkörperchen beim Neugeborenen kann es auch kommen, wenn eine vererbbare Anomalie der roten Blutkörperchen vorliegt. Eine solche Krankheit ist z. B. die vererbbare Sphärozytose, bei der die roten Blutkörperchen unter dem Mikroskop wie kleine Kugeln aussehen.

Eine andere seltene Erkrankung tritt bei manchen Säuglingen auf, die einen Mangel eines roten Blutkörperchenenzyms aufweisen, das Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase genannt wird (G6PD-Mangel). Bei diesen Säuglingen kann es durch den Kontakt der Mutter oder des Fötus mit bestimmten Substanzen (z. B. bei Anilinfarbstoffen, Sulfonamiden und vielen anderen Medikamenten) während der Schwangerschaft zu einem raschen Zerfall der roten Blutkörperchen kommen.

Eine Hämolyse kann auch bei Hämoglobinopathien auftreten. Hämoglobinopathien sind genetische Störungen, bei denen der Aufbau oder die Bildung von Hämoglobin gestört ist. Hämoglobin ist ein Protein in den roten Blutkörperchen, das es den Zellen ermöglicht, Sauerstoff von der Lunge in alle Teile des Körpers zu transportieren. Thalassämie ist ein Beispiel für eine Hämoglobinopathie, die in seltenen Fällen bei Neugeborenen Probleme verursachen kann.

Auch eine Infektion vor, während oder nach der Geburt mit beispielsweise Toxoplasmose-, Röteln-, Zytomegalie- oder Herpes-simplex-Viren, mit Syphilis oder mit Bakterien kann zu einem raschen Abbau von roten Blutkörperchen führen.