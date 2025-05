Vaginal-operative Entbindungen

Eine vaginal-operative Entbindung ist eine Entbindung, bei der eine Saugglocke (Vakuumextraktor) oder eine Geburtszange verwendet wird.

Ein Vakuumextraktor besteht aus einer kleinen, gummiartigen Schale, in der ein Vakuum erzeugt werden kann. Dieser wird in die Scheide eingeführt und am Kopf des Kindes befestigt. Wurde ein Vakuumextraktor ohne Erfolg eingesetzt, wird ein Kaiserschnitt durchgeführt. In seltenen Fällen kann die Verwendung eines Vakuumextraktors Quetschungen am Kopf oder Blutungen in den Augen des Kindes verursachen (retinale Blutung). Eine Vakuumextraktion erhöht auch das Risiko einer Schulterdystokie (besonders wenn das Baby groß ist) und Gelbsucht.

Video

Die Geburtszange ist ein chirurgisches Instrument aus Metall, dessen abgerundete Kanten den Kopf des Ungeborenen greifen. Selten kommt es bei dem Einsatz einer Geburtszange zu Quetschungen am Kopf des Kindes oder Rissen im Bereich zwischen der Scheidenöffnung und dem After (Perineum).

Die Entbindung unter Verwendung einer Saugglocke oder Geburtszange kann erforderlich sein:

wenn sich der Fötus in Not befindet

wenn die Frau zu müde wird, um richtig pressen zu können

wenn sich die Geburt hinauszögert

wenn die Frau unter einer Erkrankung leidet (z. B. eine Erkrankung des Gehirns oder Herzens), weshalb von einem starken Pressen abzuraten ist