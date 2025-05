Harnwegsinfekte (HWI) bei Kindern

Viele anatomische Anomalien der Harnwege werden während der pränatalen Ultraschalluntersuchung im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge festgestellt. Manchmal bestehen jedoch Auffälligkeiten, die auf dem Ultraschall nicht zu sehen sind. Daher macht eine Harnwegsinfektion bei Mädchen unter 3 Jahren und bei Jungen jeden Alters für gewöhnlich weitere diagnostische Tests erforderlich, um abzuklären, ob eine Fehlbildung der Harnwege vorliegt. Bei älteren Mädchen mit wiederkehrenden HWI sind ebenfalls weitere Untersuchungen erforderlich.

Diese Tests umfassen:

Ultraschalluntersuchung der Nieren und Blase

Möglicherweise Miktionszystourethrografie (MZUG)

Manchmal Radionuklidzystografie (RNZ) oder Radionuklidaufnahme der Nieren

Eine Ultraschalluntersuchung wird durchgeführt, um Auffälligkeiten und Blockaden der Nieren und Blase festzustellen.

Eine Miktionszystourethrografie (Voiding Cystourethrography, VCUG) kann erfolgen, um Auffälligkeiten der Nieren, der Harnleiter und Blase näher zu bestimmen und um festzustellen, wenn der Urin teilweise in die Nieren zurückfließt (Reflux). Bei der Miktionszystourethrografie wird durch die Harnröhre ein Katheter in die Blase gelegt, durch den ein Kontrastmittel eingebracht wird. Anschließend wird eine Röntgenaufnahme vor und nach dem Wasserlassen gemacht. Eine Miktionszystourethrografie kann durchgeführt werden, wenn eine Ultraschalluntersuchung Auffälligkeiten ergab oder die Kinder wiederholt an HWI leiden.

Die Radionuklidzystografie ähnelt der Miktionszystourethrografie, jedoch wird dabei ein radioaktiver Wirkstoff in die Blase eingebracht und mit einem Nuclear-Scanner Aufnahmen gemacht. Bei diesem Verfahren werden die Eierstöcke bzw. Hoden des Kindes einer geringeren Strahlenmenge ausgesetzt als bei der Miktionszystourethrografie (MZUG). Jedoch eignet sich die Radionuklidzystografie eher für die Überwachung des Abheilens eines Reflux als für dessen Diagnose, da die Umrisse nicht so klar erkennbar sind wie bei einer Miktionszystourethrografie.

Bei einer anderen Szintigrafie wird eine radioaktive Substanz (Dimercaptobernsteinsäure oder DMSA) in eine Vene gespritzt und gelangt so in die Nieren. Die Substanz wird von speziellen Kameras aufgenommen, die Bilder vom Inneren der Nieren machen. Um die Diagnose Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis) zu bestätigen und Vernarbungen der Niere erkennbar zu machen, kann die Aufnahme mit DMSA zum Einsatz kommen. Sie ist bei Kindern mit schweren HWI oder durch bestimmte Bakterien verursachten HWI am hilfreichsten.