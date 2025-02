Sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen

Fachkräfte des Gesundheitswesens erklären dem Opfer die psychischen Reaktionen, die häufig auf einen sexuellen Übergriff folgen (wie z. B. übermäßige Furcht oder Angst oder Schuldgefühle). Dies kann den Opfern helfen, die eigenen Reaktionen zu akzeptieren und mit ihnen umzugehen. Fachkräfte des Gesundheitswesens versichern dem Opfer außerdem, dass der Übergriff nicht seine Schuld war, und bieten allgemeine Unterstützung.

Es sollte so bald wie möglich ein Gespräch mit einer in der Intervention bei Vergewaltigungen geschulten Person stattfinden. Opfer werden an ein Krisenteam für Vergewaltigung verwiesen, falls es in der Region einen Ansprechpartner gibt. Dieses Team kann hilfreiche medizinische, psychologische und rechtliche Unterstützung leisten. Für Opfer kann es eine Erleichterung darstellen, über die Vergewaltigung und die Gefühle zu diesem Ereignis zu sprechen.

Wenn Opfer nach der Vergewaltigung weiterhin Symptome aufweisen, werden sie an einen Psychologen, Sozialarbeiter oder Psychiater überwiesen.

Familienmitglieder und Freunde fühlen sich möglicherweise ähnlich wie das Opfer: ängstlich, wütend oder schuldig. Sie können dem Opfer irrational die Schuld zuweisen. Neben den eigenen Gefühlen muss das Opfer einer Vergewaltigung oft mit negativen, mitunter urteilenden oder anderen negativen Reaktionen von Freunden, Familienmitgliedern und Amtspersonen fertig werden. Diese Reaktionen können die Regeneration behindern. Familienmitglieder oder enge Freunde können davon profitieren, sich mit einem Mitglied des Krisenteams für Vergewaltigungen oder der Evaluierungsabteilung für Sexualdelikte zu treffen und über ihre Gefühle zu sprechen, aber auch darüber, wie sie dem Opfer helfen können. Normalerweise hilft es dem Opfer am meisten, wenn unterstützend zugehört wird und keine starken Gefühle über den sexuellen Übergriff ausgedrückt werden. Das Beschuldigen oder Kritisieren des Opfers kann seine Genesung beeinträchtigen.

Ein Hilfsnetzwerk aus Fachkräften des Gesundheitswesens, Freunden und Familienmitgliedern kann für das Opfer sehr hilfreich sein.