Levonorgestrel zum Einnehmen: Levonorgestrel wird am häufigsten angewendet. Es handelt sich um ein Progestin, das in kleinerer Dosierung oft als Verhütungsmittel eingesetzt wird. Frauen nehmen eine Dosis und 12 Stunden später noch einmal eine. Alternativ können sie auch eine höhere Dosis einnehmen. Die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft liegt bei 2 bis 3 Prozent. Allerdings kann eine Levonorgestrel-Notfallkontrazeption bei fettleibigen Frauen weniger wirksam sein. Je früher die Dosis eingenommen wird, desto wirksamer ist sie. Sie muss innerhalb von 5 Tagen (120 Stunden) nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eingenommen werden (bei einer Einnahme nach mehr als 3 Tagen ist sie bereits weniger wirksam). Diese Pillen sind in den USA rezeptfrei erhältlich und können ohne Einschränkung von Frauen in jedem Alter nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr angewendet werden. Gleichzeitig kann mit einem hormonellen Verhütungsmittel angefangen werden. Eine Ersatzmethode (z. B. ein Kondom) wird während 7 Tagen nach Beginn der Anwendung des hormonellen Verhütungsmittels empfohlen.