Gammahydroxybutyrat

Der Konsum von GHB ruft ein Gefühl der Ruhe und Entspannung hervor. Unter Umständen kann dabei aber auch ein Gefühl von Erschöpfung und Hemmungslosigkeit entstehen.

In höheren Dosen kann GHB folgende Wirkungen haben:

Schwindel

Gestörte Koordination

Übelkeit

Erbrechen

GHB kann in hohen Dosen die Atmung verlangsamen und Krampfanfälle und Koma verursachen, die manchmal tödlich enden. Extrem gefährlich ist es, GHB mit anderen Beruhigungsmitteln, besonders Alkohol, einzunehmen. Aus dieser Kombination mit Alkohol resultieren die meisten Todesfälle.

Wird GHB nach zuvor häufigem Konsum für einige Tage abgesetzt, kommt es zu Entzugssymptomen. Entzugssymptome ähneln denen eines Alkoholentzugs (einschließlich Tremor, Kopfschmerzen, Schwitzen, Übelkeit und Krampfanfälle) und können lebensbedrohlich sein.