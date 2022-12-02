Gammahydroxybutyrat (GHB oder „G“) ist eine Droge, die meist in flüssiger Form oral eingenommen wird. Die Wirkung ist ähnlich wie bei Ketamin oder Alkohol.
(Siehe auch Substanzmissbrauch und Abhängigkeit.)
Symptome von GHB-Gebrauch
Der Konsum von GHB ruft ein Gefühl der Ruhe und Entspannung hervor. Unter Umständen kann dabei aber auch ein Gefühl von Erschöpfung und Hemmungslosigkeit entstehen.
In höheren Dosen kann GHB folgende Wirkungen haben:
Schwindel
Gestörte Koordination
Übelkeit
Erbrechen
GHB kann in hohen Dosen die Atmung verlangsamen und Krampfanfälle und Koma verursachen, die manchmal tödlich enden. Extrem gefährlich ist es, GHB mit anderen Beruhigungsmitteln, besonders Alkohol, einzunehmen. Aus dieser Kombination mit Alkohol resultieren die meisten Todesfälle.
Wird GHB nach zuvor häufigem Konsum für einige Tage abgesetzt, kommt es zu Entzugssymptomen. Entzugssymptome ähneln denen eines Alkoholentzugs (einschließlich Tremor, Kopfschmerzen, Schwitzen, Übelkeit und Krampfanfälle) und können lebensbedrohlich sein.
Diagnose von GHB-Gebrauch
Untersuchung durch den Arzt
Die Diagnose stützt sich normalerweise auf Symptome bei Patienten, bei denen der Konsum der GHB bekannt ist. Zum Nachweis einer GHB-Einnahme stehen keine Tests zur Verfügung.
Behandlung von GHB-Gebrauch
Beobachtung und Überwachung, bis die Person nüchtern ist
Manchmal Atemunterstützung
Die Behandlung von Komplikationen durch GHB richtet sich nach den Symptomen. Wenn die Atmung beeinträchtigt ist, muss der Patient eventuell künstlich beatmet werden. Die meisten Betroffenen erholen sich schnell.
Weitere Informationen
Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass das MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quellen verantwortlich ist.
National Institute on Drug Abuse (NIDA): Informationen zu GHB von der Bundesbehörde, die wissenschaftliche Forschungsarbeiten über Drogenkonsum und dessen Folgen unterstützt und Informationen über häufig verwendete Substanzen, Forschungsprioritäten und Fortschritte, klinische Ressourcen sowie Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellt.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA): US-amerikanische Gesundheitsbehörde, die öffentliche Gesundheitsinitiativen zur Verbesserung des Gesundheitsverhaltens und Bereitstellung von Ressourcen leitet, einschließlich Suchportale für Behandlungszentren, gebührenfreie Hotlines, Schulungstools für Praktizierende, Statistiken und Publikationen über eine Vielzahl von substanzbezogenen Themen.