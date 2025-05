Hormonelle Methoden der Empfängnisverhütung

Orale Verhütungsmittel, die allgemein als Antibabypille oder einfach als „die Pille“ bezeichnet werden, enthalten Hormone – entweder eine Kombination aus Östrogen und einem Progestin oder ein Progestin allein.

Antibabypille Bild

Kombinationspillen (Pillen, die sowohl Östrogen als auch Progestin enthalten) werden gewöhnlich 21 bis 24 Tage in Folge einmal täglich eingenommen, dann 4 bis 7 Tage ausgesetzt (damit die Menstruation stattfinden kann) und danach wieder eingenommen. Pillen ohne Wirkstoff (Placebos) können an den Tagen eingenommen werden, an denen die Kombinationspillen ausgesetzt werden, damit routinemäßig eine Pille pro Tag eingenommen wird. Die Pille ohne Wirkstoff kann Eisen und Folsäure enthalten. Eisen ist notwendig, um einen Eisenmangel zu vermeiden oder zu behandeln, weil jeden Monat Eisen in der Menstruationsblutung ausgeschieden wird. Folsäure wird verabreicht, falls Frauen, die unwissentlich an einer Folsäureinsuffizienz leiden, schwanger werden. Ein Folsäuremangel erhöht bei einer schwangeren Frau das Risiko von Geburtsfehlern, wie z. B. Spina bifida.

Manchmal werden kombinierte Östrogen-Progestin-Antibabypillen 12 Wochen lang täglich und dann 1 Woche lang nicht eingenommen. Folglich setzt die Menstruationsperiode nur 4-mal im Jahr ein. Oder es wird täglich eine wirkstoffhaltige Pille eingenommen. Bei diesem Typ kommt es zu keiner regelmäßigen Blutung (keine Menstruationsperioden), aber unregelmäßige Blutungen treten häufiger auf.

Bei vorschriftsmäßiger Verwendung werden im ersten Jahr der Einnahme der Kombinationspillen ca. 0,3 Prozent der Frauen schwanger. Das Schwangerschaftsrisiko steigt, wenn Pillen ausgelassen werden, insbesondere, wenn es sich um Pillen handelt, die zu Beginn des Zyklus eingenommen werden. Bei der typischen Anwendung (wie die meisten Frauen sie anwenden) werden während des ersten Jahres der Anwendung etwa 9 Prozent der Frauen schwanger.

Der Östrogengehalt der verschiedenen Kombinationspillen unterscheidet sich. In Kombinationspillen liegt die Östrogendosis zwischen 10 und 35 Mikrogramm. Gesunde Frauen, die nicht rauchen, können niedrig dosierte Kombinationspillen bis zu den Wechseljahren einnehmen.

Wenn Frauen die Kombinationspille an einem Tag nicht einnehmen, sollten sie am nächsten Tag zwei Pillen einnehmen. Wenn sie die Einnahme der Pille an 2 Tagen hintereinander vergessen, sollten sie danach wieder täglich eine Pille einnehmen und in den nächsten 7 Tagen eine zusätzliche Verhütungsmethode anwenden. Wenn Frauen die Einnahme der Pille an 2 Tagen hintereinander vergessen und innerhalb von 5 Tagen vor diesen 2 Tagen ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten, können sie eine Notfallkontrazeption (Pille danach) in Betracht ziehen.

Frauen mit Brustkrebs sollten keine kombinierten Östrogen-Progestin-Pillen, -Pflaster oder -Ringe verwenden.

Minipillen werden jeden Tag des Monats eingenommen, und es ist wichtig, diese Art von Verhütungspille immer zur selben Tageszeit einzunehmen. Sie führen häufig zu unregelmäßigen Blutungen. Die Schwangerschaftsraten mit diesen Pillen und mit Kombinationspillen sind ähnlich, wenn sie wie angewiesen eingenommen werden. Minipillen werden in der Regel nur Frauen verschrieben, die kein Östrogen einnehmen sollten. Minipillen können beispielsweise von Frauen eingenommen werden, die unter Migräne mit Aura (Symptome, die vor den Kopfschmerzen auftreten), an Bluthochdruck oder schwerem Diabetes leiden (siehe Bedingungen, unter denen die Einnahme oraler Kombinationstabletten als Verhütungsmittel verboten ist) und die daher kein Östrogen einnehmen sollten. Wenn zwischen der Einnahme von zwei Pillen mehr als 27 Stunden liegen, sollten Frauen während der nächsten 7 Tage zusätzlich zur Einnahme des oralen Verhütungsmittels mit Progestin eine weitere Verhütungsmethode anwenden. Frauen, die aktuell an Brustkrebs leiden, sollten keine Minipillen, Implantate oder Injektionen verwenden.

Beginn der Einnahme oraler Verhütungsmittel Bevor mit der Einnahme oraler Verhütungsmittel begonnen wird, muss die Frau einen Arzt aufsuchen. Ärzte befragen die Frau über ihre medizinische, soziale und familiäre Geschichte, um festzustellen, ob sie gesundheitliche Probleme hatte, aufgrund deren die Einnahme dieser Verhütungsmittel für sie riskant wäre. Sie messen ihren Blutdruck. Ist dieser hoch, sollte eine Kombination oraler Verhütungsmittel (Östrogen mit einem Progestin) nicht verschrieben werden. Ein Schwangerschaftstest kann durchgeführt werden, um eine Schwangerschaft auszuschließen. Ärzte führen oft auch eine körperliche Untersuchung durch, obwohl diese Untersuchung nicht notwendigerweise vor Beginn der Einnahme oraler Verhütungsmittel erfolgen muss. Drei Monate nach Beginn der Einnahme oraler Verhütungsmittel ist eine erneute Blutdruckkontrolle sinnvoll, um festzustellen, ob der Blutdruck sich verändert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte sich die Frau einmal im Jahr untersuchen lassen. Orale Verhütungsmittel können jeweils 13 Monate lang verschrieben werden. Frauen können zu jeder Zeit im Monat mit der Einnahme oraler Verhütungsmittel beginnen. Wenn sie jedoch mehr als 5 Tage nach dem ersten Tag ihrer Periode damit beginnen, sollten sie in den nächsten 7 Tagen zusätzlich zur oralen Verhütungsmethode eine weitere Verhütungsmethode anwenden. Wann Frauen mit der Einnahme kombinierter Verhütungsmittel nach einer Schwangerschaft beginnen können, ist unterschiedlich: Nach einer Fehlgeburt oder einem Schwangerschaftsabbruch während des ersten Schwangerschaftsdrittels: Sofort beginnen

Nach einer Fehlgeburt, Entbindung oder einem Schwangerschaftsabbruch während des zweiten Drittels: Innerhalb von einer Woche beginnen, wenn keine anderen Risikofaktoren für die Entwicklung von Blutgerinnseln vorliegen (wie Rauchen, Diabetes oder Bluthochdruck)

Bei Entbindung nach 28 Wochen: 21 Tage warten (42 Tage warten, wenn die Frau stillt oder Risikofaktoren für Blutgerinnsel aufweist, einschließlich Kaiserschnitt) Frauen mit Risikofaktoren für Blutgerinnsel sollten warten, da Blutgerinnsel während der Schwangerschaft und nach der Entbindung wahrscheinlicher auftreten. Durch die Einnahme von oralen Verhütungsmitteln entstehen ebenfalls häufiger Blutgerinnsel. Orale Verhütungsmittel, die nur Progestin enthalten, können unmittelbar nach der Entbindung eines Babys eingenommen werden. Bei den meisten Frauen, die vor Kurzem entbunden wurden, ausschließlich stillen und noch keine Menstruationsperiode hatten, ist eine weitere Schwangerschaft in den ersten sechs Monaten nach der Entbindung unwahrscheinlich, auch wenn keine Verhütung erfolgt. Wenn die Flaschenernährung bereits begonnen hat oder Stillpausen vorliegen, wird jedoch empfohlen, innerhalb von 3 Monaten nach der Entbindung mit der Empfängnisverhütung zu beginnen. Bei einer Frau mit einer koronaren Herzkrankheit, Diabetes oder entsprechenden Risikofaktoren (z. B. Erkrankung von engen Verwandten) wird gewöhnlich ein Bluttest durchgeführt, um den Cholesterinspiegel sowie die Menge an anderen Fetten (Lipiden) und Zucker (Glukose) zu messen, bevor ein Kombinationsverhütungsmittel verschrieben wird. Selbst wenn diese Werte auffällig sind, können Ärzte immer noch ein Kombinationsverhütungsmittel mit niedrig dosiertem Östrogen verschreiben. Allerdings führen sie regelmäßig Bluttests durch, um den Lipid- und Zuckerspiegel der Frau zu überwachen. Frauen mit Diabetes können normalerweise kombinierte orale Verhütungsmittel einnehmen, sofern die Blutgefäße sich aufgrund des Diabetes nicht verändert haben oder sie nicht länger als 20 Jahre an Diabetes erkrankt sind. Bei einer Frau mit einer Lebererkrankung werden Tests durchgeführt, um die Leberfunktion zu beurteilen. Wenn die Ergebnisse unauffällig sind, können orale Verhütungsmittel eingenommen werden. Vor Beginn der Pilleneinnahme sollten der Arzt und die Patientin die Vor- und Nachteile dieser Methode in Bezug auf die individuelle Situation der Frau durchsprechen.

Vorteile Bei vorschriftsmäßiger Einnahme ist der Hauptvorteil von oralen Verhütungsmitteln (Pille), dass sie eine zuverlässige und dauerhafte Empfängnisverhütung bieten. Außerdem reduziert die Einnahme oraler Verhütungsmittel das Auftreten der folgenden Symptome: Menstruationskrämpfe

Prämenstruelle dysphorische Störung (die schwere Form des prämenstruellen Syndroms)

Anormale Uterusblutung aufgrund einer Ovulationsstörung (anormale Blutung, die durch Änderungen in der hormonellen Steuerung der Menstruation bedingt ist)

Eisenmangelanämie

Gutartige (benigne) Brusterkrankungen

Ovarialzysten

Eileiterentzündungen

Gebärmutterkrebs (Endometriumkarzinom)

Krebserkrankung der Eierstöcke Das Risiko, an Gebärmutter- und Eierstockkrebs zu erkranken, ist für mindestens 20 Jahre nach dem Absetzen der Verhütungsmittel reduziert. Orale Verhütungsmittel senken das Risiko für Gebärmutterkrebs nach einer Anwendung von mindestens 10 Jahren um 60 % und das Risiko von Eierstockkrebs nach einer Anwendung von 5 Jahren um etwa 50 % und nach 10 Jahren oder mehr um 80 %. Wenn orale Verhütungsmittel im frühen Stadium einer Schwangerschaft noch eingenommen werden, schadet dies dem Fötus nicht. Dennoch sollte sie abgesetzt werden, sobald die Frau ihre Schwangerschaft erkennt. Orale Verhütungsmittel haben keine Langzeitwirkung auf die Fruchtbarkeit, obwohl eine Frau möglicherweise einige Monate lang nach Absetzen der Medikamente keinen Eisprung haben kann. Wussten Sie ...

Nachteile Auch wenn orale Verhütungsmittel einige Nebenwirkungen haben können, ist das Gesamtrisiko dieser Nebenwirkungen gering. Blähungen, Druckempfindlichkeit der Brust, Übelkeit und Kopfschmerzen sind die häufigsten Nebenwirkungen. Minipillen verursachen oft unregelmäßige Scheidenblutungen. In den ersten Monaten der Einnahme von Kombinationspillen kommt es häufig zu Durchbruchblutungen und fehlenden Blutungen (Amenorrhö). Diese Unregelmäßigkeiten hören allerdings auf, sobald sich der Körper an die Hormongaben gewöhnt hat. Durchbruchblutungen sind Blutungen, die zwischen den Perioden auftreten, wenn Frauen die aktive Pille einnehmen. Ärzte können die Östrogendosis erhöhen, um sowohl Durchbruchblutungen als auch eine Amenorrhö zu behandeln. Einige Nebenwirkungen hängen mit dem Östrogen in der Pille zusammen. Zu den Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Blähungen, Wasseransammlung, ein erhöhter Blutdruck, Brustspannung und migräneartige Kopfschmerzen. Andere, wie Akne, veränderter Appetit und Stimmungsschwankungen, hängen meist mit der Art oder Dosis des Progestins zusammen. Einige Frauen, die orale Verhütungsmittel einnehmen, nehmen aufgrund der Wasseransammlung oder aufgrund von gesteigertem Appetit ca. 1,5 bis 2,5 kg zu. Viele dieser Nebenwirkungen treten bei niedrig dosierten Pillen nur selten auf. Orale Verhütungsmittel können auch Erbrechen, Kopfschmerzen, Depression und Schlafstörungen verursachen. Bei einigen Frauen verursachen orale Verhütungsmittel dunkle Flecken (Melasma) auf dem Gesicht, ähnlich denen, die während der Schwangerschaft auftreten können. In der Sonne dunkeln die Flecken stärker nach. Wenn sich dunkle Flecken entwickeln, werden die oralen Verhütungsmittel normalerweise abgesetzt. Nach dem Absetzen der oralen Verhütungsmittel werden die Flecken langsam schwächer. Durch die Einnahme oraler Verhütungsmethoden steigt das Risiko für einige Krankheiten. Das Risiko für die Entwicklung von Blutgerinnseln in den Venen kann bei Frauen, die kombinierte orale Verhütungsmittel einnehmen, zwei- bis viermal höher sein als vor dem Beginn der Einnahme dieser Verhütungsmittel. Wenn Frauen eine Erkrankung haben, die Blutgerinnsel verursacht, oder wenn Blutgerinnsel in der Familie vorkommen, ist eine weitere Untersuchung erforderlich. Diese Frauen können möglicherweise keine oralen Verhütungsmittel einnehmen, die Östrogen enthalten. Wenn es bei einer Frau, die orale Verhütungsmittel einnimmt, zu Schwellungen in einem Bein, Schmerzen im Brustraum oder Kurzatmigkeit kommt, sollte sie sofort einen Arzt aufsuchen. Wenn der Verdacht besteht, dass eine Frau, die orale Verhütungsmittel einnimmt, eine tiefe Beinvenenthrombose (ein Blutgerinnsel, das normalerweise in nur einem Bein entsteht) oder eine Lungenembolie (ein Blutgerinnsel in der Lunge) erlitten hat, werden die Verhütungsmittel sofort abgesetzt. Danach werden Tests vorgenommen, um den Befund zu bestätigen oder auszuschließen. Eine Operation erhöht das Risiko für Blutgerinnsel. Daher sollten Frauen vor einem chirurgischen Eingriff die Einnahme oraler Verhütungsmittel einstellen. Sie sollten ihren Arzt fragen, wann sie die Pille absetzen und ab wann sie sie erneut einnehmen sollen. Eingeschränkte Bewegung (oder Bewegungsunfähigkeit) aufgrund einer Verletzung oder auf Reisen erhöht ebenfalls das Risiko für Blutgerinnsel. Wenn eine Frau in ihrer Bewegung eingeschränkt ist, muss sie sich daher möglicherweise so viel wie möglich bewegen oder andere Maßnahmen ergreifen, um die Entwicklung von Blutgerinnseln zu verhindern. Beispielsweise können Frauen auf Reisen ihre Beine hochlegen, ihre Knöchel alle 30 Minuten zehnmal anziehen und strecken und/oder alle 2 Stunden aufstehen, etwas gehen und sich dehnen. Gebärmutterhalskrebs entsteht mit leicht erhöhter Wahrscheinlichkeit bei Frauen, die orale Verhütungsmittel über mehr als 5 Jahre hinweg einnehmen. Aber 10 Jahre nach Ende der Einnahme sinkt dieses Risiko auf das Niveau vor der Einnahme oraler Verhütungsmittel. Außerdem ist unklar, ob das erhöhte Risiko mit den oralen Verhütungsmitteln zusammenhängt. Frauen, die orale Verhütungsmittel einnehmen, sollten Papanicolaou-Tests (Pap-Tests) gemäß der Empfehlung ihres Arztes durchführen lassen. Bei solchen Tests können präkanzeröse Veränderungen im Gebärmutterhals festgestellt werden – bevor sie sich zu Krebs entwickeln. Orale Verhütungsmittel sollten nicht eingenommen werden, wenn es bei einer früheren Anwendung zu einer Cholestase oder Gelbsucht kam. Frauen, die eine Cholestase während der Schwangerschaft hatten, können unter Umständen eine Gelbsucht entwickeln, wenn sie orale Verhütungsmittel einnehmen. Daher sollten orale Verhütungsmittel mit Vorsicht angewendet werden. Gallensteine kommen bei Frauen, die niedrig dosierte orale Verhütungsmittel einnehmen, nicht häufiger vor. Das Risiko eines Herzinfarkts durch die Einnahme oraler Verhütungsmittel erhöht sich bei Frauen, die 35 Jahre oder älter sind und rauchen. Gewöhnlich sollten solche Frauen keine oralen Verhütungsmittel einnehmen. Wenn Frauen mit hohen Triglyzeridwerten (ein Fett) kombinierte orale Verhütungsmittel einnehmen, können diese Werte noch weiter steigen. Durch einen hohen Triglyzeridwert kann das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls bei den Personen steigen, die andere Risikofaktoren für diese Krankheit haben. Orale Verhütungsmittel erhöhen das Risiko für Thromben (die ebenfalls zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen können). Daher sollten Frauen mit einem hohen Triglyzeridwert keine kombinatorischen oralen Verhütungsmittel einnehmen. Selten kommt es zu einem gutartigen Lebertumor (hepatozelluläres Adenom). Wenn dieser Tumor plötzlich aufbricht und in die Bauchhöhle blutet, ist eine Notoperation erforderlich. Solche Blutungen sind jedoch selten. Die Einnahme oraler Verhütungsmittel über einen längeren Zeitraum und in hohen Dosen erhöht das Risiko für die Entwicklung dieser Tumorart. Der Tumor verschwindet gewöhnlich wieder, nachdem die oralen Verhütungsmittel abgesetzt wurden. Die Einnahme bestimmter Medikamente kann die Wirksamkeit oraler Verhütungsmittel abschwächen. Zu diesen Medikamenten zählen: Einige Antiepileptika (hauptsächlich Phenytoin, Carbamazepin, Primidon, Topiramat und Oxcarbazepin)

Eine bestimmte Kombination von Medikamenten zur Behandlung einer Infektion mit dem humanen Immundefizienz-Virus (HIV) (Ritonavir plus ein anderer Proteasehemmer)

Die Antibiotika Rifampin und Rifabutin Wenn Frauen, die orale Verhütungsmittel einnehmen, eines dieser Medikamente einnehmen müssen, sollten sie während der Einnahme des Medikaments eine andere Verhütungsmethode wählen und dieses andere Verhütungsmittel solange verwenden, bis die erste Periode nach Absetzen des Medikaments einsetzt. Frauen sollten kein Lamotrigin (ein Antiepileptikum) zusammen mit oralen Verhütungsmitteln einnehmen. Orale Verhütungsmittel schwächen die Wirkung von Lamotrigin bei der Minderung von Krampfanfällen.

Bedingungen, unter denen die Einnahme oraler Kombinationstabletten als Verhütungsmittel verboten ist Eine Frau sollte keine Kombinationspillen einnehmen (Pillen, die Östrogen und ein Progestin enthalten), wenn eine der folgenden Situationen vorliegt: Kürzlich Wochenbett (Geburt innerhalb der letzten 21 Tage)

Erbkrankheit, die das Risiko für Blutgerinnsel oder aktuelle oder frühere Blutgerinnsel in den Beinen (tiefe Venenthrombose) oder in der Lunge (Lungenembolie) erhöht

Aktiver Krebs, außer bei nicht-melanozytärem Hautkrebs

Aktueller Brustkrebs

Längere Bewegungsunfähigkeit aufgrund einer größeren Operation

Migräneanfälle mit Aura (Symptome, die vor den Kopfschmerzen eintreten, z. B. die Wahrnehmung zickzackartiger, schimmernder oder flackernder Lichter oder ungewöhnliche Empfindungen auf der Haut)

Zigarettenraucherin über 35 Jahre

Starker Bluthochdruck

Peripartale Kardiomyopathie (Herzschädigung, die während der Schwangerschaft entstanden ist)

Risikofaktoren für oder aktuelle koronare Herzkrankheit

Schlaganfall

Herzklappenerkrankung, die zu gesundheitlichen Beschwerden führt

Diabetes seit mehr als 20 Jahren, der die Blutgefäße geschädigt hat, z. B. in den Augen (mit Verlust des Sehvermögens)

Systemischer Lupus erythematodes oder Risikofaktoren für die Entwicklung von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit Lupus

Organtransplantation mit Komplikationen

Hepatitis, schwere Zirrhose oder ein Lebertumor

Aktive Virushepatitis