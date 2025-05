Metabolische und bariatrische Chirurgie

Ein anpassbares Magenband wird jetzt nur noch selten in den USA eingesetzt. Bei Patienten, die sich diesem Verfahren unterzogen haben, werden die Bänder entfernt und es wird eine Sleeve-Gastrektomie oder ein Magenbypass durchgeführt.

Beim anpassbaren Magenband wird ein Band am oberen Ende des Magens angebracht, das nun den Magen in einen kleinen oberen und einen großen unteren Abschnitt unterteilt. Nahrung gleitet auf dem Weg in den Darm am Band vorbei, doch verlangsamt dieses die Passage. Ein Stück Schlauch ist mit dem Band über eine Vorrichtung verbunden, die am anderen Ende des Schlauches über einen Port Zugang zum Band ermöglicht. Der Port wird direkt unter die Haut gepflanzt, sodass die Ärzte das Band nach dem chirurgischen Eingriff nach Bedarf straffen können. Über den Port können die Ärzte Flüssigkeit in das Band spritzen, um es zu verbreitern und den Durchgang zwischen dem oberen und unteren Teil des Magens zu verkleinern. Sie können auch Flüssigkeit aus dem Band abziehen, um den Durchgang zu erweitern, wenn ein Problem entsteht, weil das Band zu eng ist. Ist der Durchgang kleiner, füllt sich der obere Teil des Magens schneller und übermittelt dem Gehirn die Information, dass der Magen voll ist. Folglich verzehren die Patienten kleinere Portionen und verlieren im Lauf der Zeit deutlich an Gewicht.

Langfristig können Komplikationen wie gastroösophagealer Reflux, Speiseröhrenentzündung, ein Verrutschen des Bandes und Gewebeverfall unter dem Band auftreten.