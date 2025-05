Vergrößerte Milz

Die Milz sondert normalerweise alte und/oder beschädigte rote Blutkörperchen aus dem Blutkreislauf aus. Wenn sich die Milz jedoch vergrößert, speichert sie eine übermäßige Anzahl roter Blutkörperchen, was zu einer Anämie führt. Manchmal zerstört die Milz auch weiße Blutkörperchen und/oder Blutplättchen, was zu einer geringen Anzahl weißer Blutkörperchen (Leukopenie) bzw. Blutplättchen (Thrombozytopenie) führt. Dieser Prozess setzt einen Teufelskreis in Gang: Je mehr Zellen die Milz festhält, desto größer wird sie, und je größer sie wird, desto mehr Blutzellen hält sie fest.