Wann sollte ich wegen Augenschmerzen den Arzt aufsuchen?

Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie intensive Augenschmerzen oder Augenschmerzen zusammen mit einem dieser Warnzeichen verspüren:

Erbrechen

Gerötetes Auge

Wahrnehmung von Lichthöfen rund um Lichtquellen

Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit oder Muskelschmerzen

Nicht so klare Sicht wie gewöhnlich (weniger scharfes Sehvermögen)

Ein hervortretendes Auge

Unfähigkeit, das Auge in alle Richtungen zu bewegen (nach rechts und links, nach oben und unten)

Starke Augenschmerzen können zu einem Sehverlust führen. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf – warten Sie nicht ab.

Wenn Sie nur leichte Augenschmerzen ohne andere Warnzeichen haben oder wenn Sie glauben, dass Sie etwas im Auge haben, dann sind Ihre Augenschmerzen in der Regel nicht gravierend. Sie können für gewöhnlich 1 oder 2 Tage abwarten, um zu sehen, ob die Schmerzen von selbst nachlassen. Wenn Ihre Augenschmerzen stärker werden oder nicht innerhalb von 1 oder 2 Tagen abklingen, suchen Sie einen Arzt auf.