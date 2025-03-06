Augenschmerzen können reizend, brennend oder pochend sein. Sie können das Gefühl haben, dass Sie etwas im Auge haben.
Neben Schmerzen können Sie auch gerötete Augen oder andere Symptome wie verschwommenes Sehen oder hervortretende Augen haben. Die Schmerzen können in grellem Licht stärker sein.
Was verursacht Augenschmerzen?
Die häufigsten Ursachen von Augenschmerzen sind Probleme mit der Hornhaut. Die Hornhaut ist die durchsichtige Schicht am vorderen Teil des Auges. Sie ist schmerzempfindlich.
Die häufigsten Ursachen von Augenschmerzen sind:
Kratzer oder Infektion an der Hornhaut
Fremdkörper im Auge
Einige weitere Augenprobleme, die Schmerzen verursachen:
Glaukom – hoher Augendruck im Innern des Auges
Kontaktlinsenkeratitis – ein Problem, das durch das zu lange Tragen von Kontaktlinsen verursacht wird
Herpes zoster ophthalmicus – eine Gürtelroseninfektion, die das Auge betrifft
Infektion im Auge – am häufigsten, wenn man vor Kurzem eine Augenoperation oder eine Augenverletzung hatte
Entzündung des Sehnervs (Optikusneuritis) – leichte Schmerzen beim Bewegen der Augen
Probleme an anderen Körperteilen, die auch Augenschmerzen verursachen können:
Migräne oder Cluster-Kopfschmerzen
Sinusinfektion – Infektion der Nasennebenhöhlen, der mit Luft gefüllten Bereiche hinter den Wangen und der Stirn
Wann sollte ich wegen Augenschmerzen den Arzt aufsuchen?
Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie intensive Augenschmerzen oder Augenschmerzen zusammen mit einem dieser Warnzeichen verspüren:
Erbrechen
Gerötetes Auge
Wahrnehmung von Lichthöfen rund um Lichtquellen
Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit oder Muskelschmerzen
Nicht so klare Sicht wie gewöhnlich (weniger scharfes Sehvermögen)
Ein hervortretendes Auge
Unfähigkeit, das Auge in alle Richtungen zu bewegen (nach rechts und links, nach oben und unten)
Starke Augenschmerzen können zu einem Sehverlust führen. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf – warten Sie nicht ab.
Wenn Sie nur leichte Augenschmerzen ohne andere Warnzeichen haben oder wenn Sie glauben, dass Sie etwas im Auge haben, dann sind Ihre Augenschmerzen in der Regel nicht gravierend. Sie können für gewöhnlich 1 oder 2 Tage abwarten, um zu sehen, ob die Schmerzen von selbst nachlassen. Wenn Ihre Augenschmerzen stärker werden oder nicht innerhalb von 1 oder 2 Tagen abklingen, suchen Sie einen Arzt auf.
Was geschieht beim Arztbesuch?
Der Arzt wird Ihnen Fragen zu Ihren Symptomen stellen und Ihre Augen und Augenlider untersuchen. Normalerweise wird dabei Folgendes gemacht:
Kontrolle Ihres Sehvermögens mittels Sehprobentafel
Verabreichung von Augentropfen (ein brennendes Gefühl kann einige Sekunden andauern)
Betrachtung des Auges mit einer speziellen Lichtquelle mit Vergrößerungsglas (das Licht ist sehr grell)
Messung des Augeninnendrucks (es gibt mehrere Möglichkeiten, aber keine ist schmerzhaft)
Wenn der Arzt der Meinung ist, dass Sie etwas im Auge haben, kann er Ihre Augenlider für kurze Zeit umstülpen, um sich Ihre Augen genauer anzuschauen. Das kann sich etwas ungewohnt oder unangenehm anfühlen, ist aber nicht schmerzhaft. Es können Bluttests oder Röntgenuntersuchungen vorgenommen werden, wenn der Arzt der Meinung ist, dass Sie eine Infektion hinter dem Augapfel haben.
Wie werden Augenschmerzen ärztlich behandelt?
Der Arzt behandelt die Ursache Ihrer Augenschmerzen. Er kann Ihnen zum Beispiel Medikamente verabreichen, wenn Sie eine Infektion haben.
Es kann sein, dass Sie rezeptpflichtige oder rezeptfreie Schmerzmittel einnehmen müssen, bis die Schmerzen nachlassen. Obwohl es Medikamente gibt, die das Auge für kurze Zeit betäuben, werden diese nicht gern für den Heimgebrauch verschrieben. Wenn nämlich das Auge gefühllos ist, kann man nicht feststellen, ob das Problem schlimmer wird.