Zu den Symptomen einer Skleritis zählen Augenschmerzen (in der Regel ein tiefer, bohrender Schmerz), die oft andauernd und schwerwiegend genug sind, um Schlafstörungen und Appetitlosigkeit zu verursachen. Weitere Symptome sind erhöhte Berührungs- und Lichtempfindlichkeit sowie verstärkter Tränenfluss. Eine Rötung mit lilafarbenem Ton kann an einem Teil des Auges oder dem ganzen Auge auftreten.

In seltenen Fällen kann eine sehr schwere Entzündung ein Loch im Augapfel verursachen (Perforation) und zum Verlust des Auges führen. Solch eine schwere Entzündung wird als nekrotisierende Skleritis bezeichnet. Menschen mit nekrotisierender Skleritis leiden häufig seit vielen Jahren an Autoimmunerkrankungen (z. B. rheumatoider Arthritis, Granulomatose mit Polyangiitis, Polyarteriitis nodosa und rezidivierender Polychondritis) in anderen Organen des Körpers.