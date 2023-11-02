بعضُ أسباب الحُمَّى على أساس عوامل الخطر
عامل الخَطر
السَّبب
لا يوجد (الشخص سليم)
عدوى الجهاز التنفُّسي العلوي أو السُّفلي
عَدوى معدية معوية
عدوى مجرى الدم المرتبطة بقثطارٍ موضوع في الوريد (عدوى القثطار الوريدي)
التهاب المسالك البولية، وخاصَّة في الأشخاص الذين لديهم قثطار بولي
الالتهاب الرئوي، لاسيَّما في الأشخاص الموضوعين على جهاز التنفُّس الصناعي
الانخماص Atelectasis (انخماص جزء من الرئة بسبب انسداد مجرى الهواء، وليس العدوى)
عدوى أو جيب من الدَّم (ورم دموي) في موضع الجراحة
تخثُّر الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي
الإسهال (بسبب التهاب القولون بالمطثيَّة العَسيرة الناجم عن )
الأدوية
رد فعل على نقل الدم
السَّفر إلى المناطق التي تكون فيها العدوى شائعة (المناطق الموبوءَة)
اضطرابات تسبِّب الإسهال
فيروس زيكا، وشيكونغونيا، وفيروس إيبولا، والتهاب الدماغ الياباني، وداء الكلب، والحصبة، والحمّى الصفراء
حالات العَدوَى الفطريَّة، مثل الفُطار الكرواني coccidioidomycosis أو الداء البرعمي blastomycosis أو داء النَّوسَجات histoplasmosis
عدوى الريكتسيَّة (مثل حمى لدغة القراد الإفريقي وحُمَّى البحر الأبيض المتوسط المُبَقَّعَة)
التعرُّض للحشرات أو الحيوانات التي تحمل الكائنات المسبِّبة للأمراض، وتسمى النَّاقلات (في الولايات المتحدة)
عدوى أشكال القراد: داء الرِيكِتسِيَّات أو داء الإيرليخِيَّات أو داء الأَنابلازميَّات أو داء لايم أوداء البابسيَّات أو الحمَّى الناكسة أو داء التولاريميَّة
البعوض: التهاب الدماغ الناجم عن الفيروسات المنقولة بالمفصليات، أو الملاريا، أو عدوى فيروس زيكا؛ الحمى الصفراء
الحيوانات البرية: التولاريميَّة أو داء الكلب أو عدوى فيروس هانتا
البراغيث: الطاعُون
الحيوانات الأليفة: الحمّى المالطية أو داء خرمشة القطَّة أو حمَّى كيو أو داء المُقَوَّسَات
الطيور: داء الببغاء، أنفلونزا الطيور
الزواحف: عدوى السالمونيلَّة
الخفافيش: داء الكلب أو داء النَّوسَجات histoplasmosis
جهاز المناعة الضعيف (نقص المناعة)
الفيروسات: عدوى فيروس الحُماق النطاقي أو عدوى الفيروس المضخِّم للخلايا
البكتيريا: العدوى بسبب المكوَّرات الرئوية أو المكوَّرات السحائية أو المكوَّرات العنقودية الذهبية أو الزائفة الزنجاريَّة أو النوكارديا Nocardia أو المتفطِّرات
الفطريَّات: العدوى بسبب المبيضات أو الرشاشيات أو النوسجة أو الكُرَوانِيَّة، ميكروسبوريديا ،المُتَكَيِّسَةُ الرِّئَوِيَّة الجيروفيسيَّة أو الفطريَّات التي تسبِّب الفُطار العفني
الطفيليَّات: العدوى بسبب التوكسوبلازما (المقوَّسة الغنديَّة) أو الأُسطُوانِيَّات البِرازِيَّة أو خَفِيَّة الأَبواغ أو مِكرَوِيَّات الأَبواغ أو مُتَمَاثِلَة البَوائِغِ البَديعَة Cystoisospora belli
أدوية يمكن أن تغير درجة حرارة الجسم
الأمفيتامينات Amphetamines
الكوكايين
ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA، أو إكستاسي Ecstasy)
الأدوية المضادة للذهان (التي يمكن أن تُسبِّب المُتلازمة الخبيثة للدواء المُضادّ للذُّهان)
التخدير (يمكن لغازات التخدير المستنشقة مثل الهالوثان أن تسبب فرط الحرارة الخبيث)
ثيروكسين
الإنترفيرونات (أدوية تعتمد على مواد ينتجها الجهاز المناعي، وتساعد على منع استنساخ أو تكاثر الفيروسات)
الأدوية التي يمكن أن تؤدِّي إلى الحمى نتيجة ردة فعل تحسسية مفرطة
المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام (مثل البنسلين)
أدوية السلفا
فينيتوين Phenytoin
كاربامازيبين carbamazepine
بروكاييناميد Procainamide
كينيدين quinidine
أمفوتريسين B