* هُناك أدوية مُختلفة يُمكن تُسبِّب اختلاجات إذا جرى أخذ الكثير منها،بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يمكن لأدوية مُعيَّنة أن تجعل الاختلاجات أكثر ميلاً للحدوث عن طريق جعل تحفيز الخلايا العصبية في الدماغ أكثر سهولة.يُقالُ إنَّ هذه الأدوية تُخفِّضَ من عتبة النوبة.