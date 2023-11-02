أسبابُ نوبات الصَّرع
السَّبب
أمثلة
حُمَّى شديدة
العدوى
الإيدز AIDS
داء المُقَوَّسَات Toxoplasmosis
التهاب الدماغ encephalitis الفيروسيّ
اضطرابات عمليَّة الاستقلَاب
ارتفاع مُستويات السكَّر (فرط سكر الدَّم) أو الصوديوم في الدَّم.
انخفاض مُستويات السكَّر (نقص سكَّر الدَّم) أو الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الصوديوم في الدَّم.
اضطرابات أُخرى
الفشل الكلويّ أو فشل الكبد، واللذين يُمكن أن يُؤدِّيا إلى خللٍ في وظائف الدِّمَاغ (الاعتِلال الدِّماغيّ encephalopathy)
عَوَز فيتامين B6 (عِندَ حديثيّ الوِلادة)
عدم حُصول الدِّماغ على ما يكفي من الأكسجين
الاختِناق الوَشيك
أضرَار بنيويَّة في الدِّمَاغ
ورم في الدِّمَاغ (غير سرطاني أو سرطاني)
نزف داخل القحف intracranial hemorrhage (نزف داخل الجمجمة)
السكتة الدماغية
تشوُّهَات موجودة أو تحدُث عند الوِلادة، بما في ذلك الاضطرابات الجينية
الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثيَّة، مثل داء تاي زاكس Tay-Sachs disease أو بيلة الفينيل كيتون phenylketonuria
تراكم السوائل في الدماغ (وذمة دماغية cerebral edema)
الأدويَة التي يصفها الأطباءُ*
بوسبيرون buspirone (يستخدم لمُعالَجة اضطراباتِ القلق)
كافور camphor
* كلوربرومازين chlorpromazine (يستخدم لمُعالجة الفُصام schizophrenia)
سيبروفلوكساسين ciprofloxacin (مُضادّ حَيَويّ)
الكلوروكين chloroquine (يستخدم لمُعالَجة الملاريا)
كلوزابين clozapine (يُستخدَم لمُعالجة الفُصام عادةً)
سيكلوسبورين cyclosporine (يُستخدَم للوِقاية من رفض زرع الأعضاء ومُعالجته)
إيميبينيم imipenem (مُضادّ حَيَويّ)
*إندوميثاسين indomethacin (يُستخدَم لتخفيف الألم والتقليل الالتهاب)
*ميبيريدين meperidine (يُستخدم لتخفيف الألم)
*الفينيتوين phenytoin†
الثيوفيلين theophylline (يُستخدم لمُعالَجة الربو والاضطرابات الأخرى في مجرى الهواء)
مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants
العقاقير الترويحية (المخدرات)
الأمفيتامينات Amphetamines
الكوكايين (جرعة مفرطة)
الانسحاب من دواء بعدَ استخدام مكثَّف
التخدير العام (يُستخدم في أثناء الجراحة)
المهدِّئات ومن ضمنها أدوية النَّوم
التعرُّض إلى الذِّيفانات
ستريكنين strychnine (مادَّة سامَّة)
* هُناك أدوية مُختلفة يُمكن تُسبِّب اختلاجات إذا جرى أخذ الكثير منها،بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يمكن لأدوية مُعيَّنة أن تجعل الاختلاجات أكثر ميلاً للحدوث عن طريق جعل تحفيز الخلايا العصبية في الدماغ أكثر سهولة.يُقالُ إنَّ هذه الأدوية تُخفِّضَ من عتبة النوبة.
† يُمكن أن يُؤدِّي دواء فينيتوين Phenytoin المُستخدَم لمُعالجة الاختلاجات إلى حدوث نوبات إذا جرى أخذ الكثير منه.