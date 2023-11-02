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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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أسبابُ نوبات الصَّرع

السَّبب

أمثلة

حُمَّى شديدة

ضربة حرارة heatstroke

العدوى

عَدوى الدِّمَاغ

خُراج

الإيدز AIDS

المَلاريا

التهاب السَّحايا Meningitis

داء الكَلَب

الزهري

الكزاز

داء المُقَوَّسَات Toxoplasmosis

التهاب الدماغ encephalitis الفيروسيّ

اضطرابات عمليَّة الاستقلَاب

ارتفاع مُستويات السكَّر (فرط سكر الدَّم) أو الصوديوم في الدَّم.

انخفاض مُستويات السكَّر (نقص سكَّر الدَّم) أو الكالسيوم أو المغنيسيوم أو الصوديوم في الدَّم.

اضطرابات أُخرى

الفشل الكلويّ أو فشل الكبد، واللذين يُمكن أن يُؤدِّيا إلى خللٍ في وظائف الدِّمَاغ (الاعتِلال الدِّماغيّ encephalopathy)

عَوَز فيتامين B6 (عِندَ حديثيّ الوِلادة)

عدم حُصول الدِّماغ على ما يكفي من الأكسجين

اضطراب النظم القلبي

توقُّف القلب

التسمُّم بأحادي أكسيد الكربون

الغَرق الوشيك

الاختِناق الوَشيك

السكتة الدماغية

التهاب وعائيّ

أضرَار بنيويَّة في الدِّمَاغ

ورم في الدِّمَاغ (غير سرطاني أو سرطاني)

إصابة الرأس

مَوَه الرَّأس hydrocephalus

نزف داخل القحف intracranial hemorrhage (نزف داخل الجمجمة)

السكتة الدماغية

تشوُّهَات موجودة أو تحدُث عند الوِلادة، بما في ذلك الاضطرابات الجينية

عيب خلقيّ

الاضطرابات الاستقلابيَّة الوراثيَّة، مثل داء تاي زاكس Tay-Sachs disease أو بيلة الفينيل كيتون phenylketonuria

إصابة في أثناء الولادة

تراكم السوائل في الدماغ (وذمة دماغية cerebral edema)

الارتِعاج eclampsia

اعتلال دماغيّ بارتفاع ضغط الدم hypertensive encephalopathy

الأدويَة التي يصفها الأطباءُ*

بوسبيرون buspirone (يستخدم لمُعالَجة اضطراباتِ القلق)

كافور camphor

* كلوربرومازين chlorpromazine (يستخدم لمُعالجة الفُصام schizophrenia)

سيبروفلوكساسين ciprofloxacin (مُضادّ حَيَويّ)

الكلوروكين chloroquine (يستخدم لمُعالَجة الملاريا)

كلوزابين clozapine (يُستخدَم لمُعالجة الفُصام عادةً)

سيكلوسبورين cyclosporine (يُستخدَم للوِقاية من رفض زرع الأعضاء ومُعالجته)

إيميبينيم imipenem (مُضادّ حَيَويّ)

*إندوميثاسين indomethacin (يُستخدَم لتخفيف الألم والتقليل الالتهاب)

*ميبيريدين meperidine (يُستخدم لتخفيف الألم)

*الفينيتوين phenytoin†

الثيوفيلين theophylline (يُستخدم لمُعالَجة الربو والاضطرابات الأخرى في مجرى الهواء)

مضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات tricyclic antidepressants

العقاقير الترويحية (المخدرات)

الأمفيتامينات Amphetamines

الكوكايين (جرعة مفرطة)

الانسحاب من دواء بعدَ استخدام مكثَّف

الكُحول

التخدير العام (يُستخدم في أثناء الجراحة)

المهدِّئات ومن ضمنها أدوية النَّوم

التعرُّض إلى الذِّيفانات

الرَّصاص

ستريكنين strychnine (مادَّة سامَّة)

* هُناك أدوية مُختلفة يُمكن تُسبِّب اختلاجات إذا جرى أخذ الكثير منها،بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يمكن لأدوية مُعيَّنة أن تجعل الاختلاجات أكثر ميلاً للحدوث عن طريق جعل تحفيز الخلايا العصبية في الدماغ أكثر سهولة.يُقالُ إنَّ هذه الأدوية تُخفِّضَ من عتبة النوبة.

† يُمكن أن يُؤدِّي دواء فينيتوين Phenytoin المُستخدَم لمُعالجة الاختلاجات إلى حدوث نوبات إذا جرى أخذ الكثير منه.

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