عوامل خطر مضاعفات الحمل

يحدُث نحو 13% من جميع حالات الحمل عند المُراهِقات (انظر أيضًا حمل المراهقات).تواجه المراهقات زيادة فق خطر الحالات التالية، والتي كثيرًا ما تؤدي إلى ولادة أطفال بوزنٍ ناقصٍ (بأحجام صغيرةٍ بالنسبة إلى عُمر الحمل):

يعُود جزءٌ من سبب هذه المخاطر إلى أنَّ المراهقات أقل ميلاً للحُصول على الرعاية الطبية في أثناء الحمل،كما إنهنّ أكثر عرضة للتدخين أو استعمال مواد أخرى، ولديهن معدلات أعلى من حالات العدوى المنتقلة بالجنس.(يُساعدُ استخدامُ الواقي الذكري على الوِقاية من العدوى المنتقلة بالجنس.)

كما يُعد التقدم في السن عاملًا في مضاعفات الحمل.تُواجهُ النِّساءُ في عُمر 35 عامًا وأكبَر زيادةً في خَطر الحالات التالية:

يواجه أطفال النساء اللواتي يبلغن من العمر 35 عامًا أو أكثر خطرًا أ+كبر للعيوب الولادية، مثل عيوب القلب.مريء مُتضيِّق (الرتق المريئي)، أو عيب في الإحليل يُسمى المبال التحتاني، أو عيب في الجمجمة يُسمى تعظم الدروز الباكر.

مع تقدُّم النساء في العمر، تصبح المشورة والاختبارات الجينية للتحري عن الشذوذات الصبغية والجينية أكثرَ أهمية.بالنسبة إلى النساء الحوامل الأكبر سنًّا، قد يُجرى تصويرٌ بتخطيط الصدى للمساعدة على تحديد ما إذا كان لدى الجنين عيوب ولادية.