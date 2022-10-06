لمحَة عن العدوى عندَ حديثي الولادة

تنجم العدوى في الجنين، التي يمكن أن تحدث في أي وقت قبل الولادة، عن عدوى عندَ الأم.في بعض الأحيان يعلم الأطباء والأم أنّها مصابة بالعدوى، ولكن لا يحدث ذلك في أحيان أخرى.تمرّ العدوى من الأمّ إلى الجنين من خلال المشيمة

تشتمل حالاتُ العدوى الشائعة التي تنتقل عن طريق المشيمة على الحصبة الألمانيَّة، وداء المقوسات، والفيروس المضخم للخلايا، وعدوى فيروس زيكا، والزهري.يمكن لكل من عدوى فيروس عوز المناعة البشري، وعدوى فيروس التهاب الكبد B أن تعبر المشيمة أحيانًا.هناك أيضًا العديد من حالات العدوى النادرة التي يمكن أن تصيبَ الجنين قبل الولادة.

تستنِدُ مشاكل الجنين إلى نوع الكائن الحي الذي يُسبِّبُ العدوى، ومتى حدثت عدوى الأم في أثناء الحمل.وتنطوي المشاكلُ التي قد تحدث على الإسقاط، وبطء النمو في الرحم، والولادة المبكّرة، وولادة جنين ميت، والعيوب الولادية.يمكن للعدوى أن تُسبّب أو لا تُسبب أعراضًا عند الأم.