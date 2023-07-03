لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي هو لقاح مُركَّب يحمي من هذه الأمراض الثلاثة.
عادةً ما يُسبب الخناق التهاب الحلق والأغشية المخاطية بالفم.ولكن يمكن للبكتيريا المسببة للخناق أن تنتج ذيفانًا قد يُلحق الضرر بالقلب، والكلى، والجهاز العصبي.كان الخناق فيما مضى سببًا رئيسيًا لوفيات الأطفال.
يُسبب الكزاز (تصلب الفك) تشنجات عضلية شديدة، والتي تنجم عن ذيفان تنتجه البكتيريا.عادةً ما تدخل البكتيريا إلى الجسم عبر الجروح.
السعال الديكي (الشاهوق) عدوى تنفسية مُعدية بشدة وتتسم بالخطورة لاسيما بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والأشخاص ممن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
لمزيد من المعلومات، انظر بيان معلومات لقاح Tdap (الخناق والكزاز والسعال الديكي) الصادرة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها Tdap (Tetanus, Diphtheria, Pertussis) vaccine information statement.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع.)
تتوفر تركيبتان للقاح:
DTaP (الخناق-الكزاز-السعال الديكي) وتكون مخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 أعوام
Tdap (الكزاز-الخناق-السعال الديكي) وتكون مخصصة للمراهقين والبالغين
يحتوي Tdap على جرعات أقل من لقاحات الخناق والسعال الديكي والموضحة من خلال الأحرف الصغيرة d وp.تكون الجرعات الأقل كافية للمراهقين والبالغين.كما أن هناك لقاح يحتوي على مكونات الكزاز والخناق فقط (لقاح الكزاز-الخناق [Td]).
إعطاء لقاح الكزاز-الخُناق-السُعال الديكي
يُعطى لقاح DTaP عن طريق الحقن داخل العضل.كجزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، تُعطى 5 جرعات حقن من لقاح DTaP: عادةً في عمر شهرين، و4 شهور، و6 شهور، و15 شهرًا، و18 شهرًا، و4 إلى 6 أعوام (انظر CDC: جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).).
ويتبع لقاح DTaP جرعة معززة واحدة لمرة واحدة في العمر من لقاح Tdap في عمر من 11 إلى 12 عامًا ويُعطَى للأشخاص في عمر 13 عامًا أو أكبر والذين لم يحصلوا أبدًا لقاح Tdap أو كانوا غير متأكدين مما إذا كانوا حصلوا عليه أم لا.هذه الجرعة تتبعها جرعة معززة من لقاح الكزاز-الخناق Td كل 10 أعوام (انظر CDC: توصيات للأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عامًا أو أكثر).
تُعطى النساء الحوامل جرعة الكزاز-الخناق-السعال الديكي Tdap كل حمل (يفضل في الفترة ما بين الأسابيع 27 و36 من الحمل).بعد انتهاء الحمل، تُعطى النساء اللواتي لم يحصلن على لقاح الكزاز-الخناق-السعال الديكي Tdap جرعة منه.
هناك حالات معينة قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى ذلك (انظر أيضًا Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC]).في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.
التأثيرات الجانبية للقاح الكزاز-الخُناق-السُعال الديكي
قد يكون هناك ألم، وتورم، واحمرار في موضع الحقن.تكون الآثار الجانبية الخطيرة نادرة الحدوث.وهي تشمل الحرارة المرتفعة، والبكاء الذي يصعب تهدئته، والمشاكل الدماغية، والنوبات التشنجية، والصدمة، ورد الفعل التحسسي الشديد.
عادةً ما تنجم الآثار الجانبية الخطيرة من المُكوّن الخاص بالسعال الديكي في اللقاح.وفي حال حدوثها، لا يُستخدَم اللقاح الذي يحتوي على السعال الديكي مرة أخرى. بدلاً من ذلك، يُستخدم لقاح الكزاز-الخناق (والذي لا يحتوي على مُكوِّن السعال الديكي)
ولا يتم تكرار لقاح DTaP أو Tdap إذا ما حدثت نوبات تشنجية خلال 3 أيام بعد إعطاء اللقاح أو إذا ظهرت أي علامات أخرى على حدوث خلل في وظائف المخ في غضون 7 أيام بعد إعطاء اللقاح.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Tdap (tetanus, diphtheria, pertussis) vaccine information statement
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Diphtheria: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Tetanus: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Pertussis: Recommended vaccinations