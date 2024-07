لقاح الكزاز-الخُناق-السُعال الديكي

يُعطى لقاح DTaP عن طريق الحقن داخل العضل.كجزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، تُعطى 5 جرعات حقن من لقاح DTaP: عادةً في عمر شهرين، و4 شهور، و6 شهور، و15 شهرًا، و18 شهرًا، و4 إلى 6 أعوام (انظر CDC: جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).).

ويتبع لقاح DTaP جرعة معززة واحدة لمرة واحدة في العمر من لقاح Tdap في عمر من 11 إلى 12 عامًا ويُعطَى للأشخاص في عمر 13 عامًا أو أكبر والذين لم يحصلوا أبدًا لقاح Tdap أو كانوا غير متأكدين مما إذا كانوا حصلوا عليه أم لا.هذه الجرعة تتبعها جرعة معززة من لقاح الكزاز-الخناق Td كل 10 أعوام (انظر CDC: توصيات للأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عامًا أو أكثر).

تُعطى النساء الحوامل جرعة الكزاز-الخناق-السعال الديكي Tdap كل حمل (يفضل في الفترة ما بين الأسابيع 27 و36 من الحمل).بعد انتهاء الحمل، تُعطى النساء اللواتي لم يحصلن على لقاح الكزاز-الخناق-السعال الديكي Tdap جرعة منه.

هناك حالات معينة قد تؤثر على ما إذا كان يجب تطعيم الأشخاص ومتى ذلك (انظر أيضًا Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC]).في حال أصيب الشخص بحالة مرضية مؤقتة، فعادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض.