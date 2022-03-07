تشمُّع الكبد هو تشوُّه كبير في بنية الكبد الدَّاخليَّة وهو يحدث عندما تُستبدل كمية كبيرة من نسيج الكبد الطبيعي بنسيج مُتندِّب غير وظيفي.يحدث النسيج المتندب عند تضرُّر الكبد بشكلٍ متكرِّر أو مستمر.كان تشمُّع الكبد يُعد سابقًا غير قابل للشفاء، ولكن الأدلة الحديثة تشير إلى أنه قابلٌ للشفاء في بعض الحالات.

يُعدُّ تشمُّع الكبد سببًا شائعًا للوفاة في مختلف أنحاء العالم،وفي الولايات المتحدة، يقضي حَوالى 35000 شخص نحبهم بسبب مضاعفات تشمُّع الكبد سنويًّا.

يمكن أن تُسبب اضطرابات أو أدوية أو ذيفانات مختلفة ضررًا متكررًا أو مستمرًا في الكبد.إذا كان الضَّرر مفاجئًا (حادًا) ومحدودًا، يقوم الكبد بإصلاح نفسه عادةً من خلال صنع خلايا كبديَّة جديدة وربطها بشبكة النسيج الضام (بنية داخلية) التي تُترك عند موت خلايا الكبد.يمكن أن يحدث الإصلاح والشفاء التام إذا كان في مقدور الأشخاص البقاء على قيد الحياة لفترة كافية،ولكن تُؤدِّي الأضرار المُتكرِّرة ومحاولات الكبد استبدال وإصلاح النسيجَ المُتضرِّر، تؤدي إلى حدوث تَّندُّب (تليُّف الكبد)،ولا يقوم النسيج المُتندِّب بأيَّة وظيفة،وعندما يكون التليُّف منتشرًا وشديدًا، تتشكَّل أشرطة من النسيج المتندِّب في أنحاء الكبد، ممَّا يؤدي إلى تدمير بنيته الداخلية وإضعاف قدرته على تجديد نفسه وأداء وظائفه،ويُسمَّى مثل هذا التَّندُّب الشديد تشمُّع الكبد.

نتيجة لضَعف وظيفة الكبد، يصبح الكبد أقلَّ قدرةٍ على:

تفكيك والتخلص من الأدوية والذيفانات والفضلات التي يُنتجها الجسم

معالجة الصفراء

إنتاج البروتينات التي تساعد على تجلُّط الدَّم (عوامل التخثُّر)

إنتاج الألبومين (وهو البروتين الذي يساعد على الحيلولة دون تسرُّب السائل من الأوعية الدَّمويَّة)

يُعالج الكبد الكثير من الأدوية والذيفانات وفضلات الجسم،حيث يُفكِّكها إلى مود تكون أقل ضررًا أو يسهُلُ طرحها من الجسم.يتخلص الكبد من المواد من خلال طرحها في إلى الصفراء، وهي سائل هضمي بني أو أصفر مُخضر تنتجه خلايا في الكبد،عندما تضعف قدرة الكبد على معالجتها، تتراكم هذه المواد في مجرى الدَّم؛ونتيجة لذلك، تزداد تأثيرات الكثير من الأدوية والذيفانات، بما فيها تأثيرات جانبية خطيرة أحيانًا.قد تحدث مثل هذه التأثيرات الجانبيَّة حتى عندما يأخذ الأشخاص جرعةً سبقَ لهم أخذها من دون تأثيرات سلبية.قد تحتاج أدوية إلى التوقف عن أخذها أو استعمالها بجرعاتٍ أقلّ وبحذر أكثر،وتنطوي بعض الأمثلة على الأدوية الأفيونية المفعُول وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج القلق أو الأرق.البيليروبين هو أحد فضلات الجسم الهامَّة يقوم الكبد بمعالجته والتخلص منه،وإذا عجزَ الكبد عن معالجة البيليروبين بالسرعة الكافية، فإنَّه يتجمَّع في الدَّم ويترسَّب في الجلد،وتكون النتيجة هي اليرقان (لون أصفر للعينين والجلد).

تنتقل الصفراء في داخل الكبد في قنواتٍ صغيرة (القنوات الصفراويَّة) تجتمع لتُشكِّل قنوات أكبر.وتخرج هذه القنوات الكبيرة من الكبدَ في نهاية المطاف لتتَّصل بالمرارة (التي تُخزِّن الصفراء) أو بالمعى الدَّقيق.تساعد الصفراء على تسهيل امتصاص الدهون في المِعَى وتحمل الذيفانات والفضلات إلى المِعَى بحيث يمكن طرحها في البراز.عندما يُؤدِّي النسيج المتندب إلى انسداد مجرى الصفراء عبر القنوات الصفراوية، لا يجري امتصاص الدهون، بما فيها الفيتامينات الذوَّابة في الشحوم (فيتامين (A وD وE وK) أيضًا،كما تنخفض الذيفانات والفضلات المطروحة من الجسم أيضًا.

يجري عادةً إعادة امتصاص جزءٍ كبيرٍ من الصفراء (أملاح صفراوية) إلى مجرى الدَّم من المعى وتعود إلى الكبد،ويقوم الكبد باستخلاص الأملاح الصفراويَّة ويُعيدُ استعمالها،ولكن عند حدوث تشمُّع الكبد، لا يستطيع استخلاص الأملاح الصفراويَّة بشكلٍ طبيعي،ونتيجة لذلك، لا يستطيع الكبد إنتاج كمية كبيرة من الصفراء، ممَّا يؤدي إلى المزيد من التأثير في هضم وطرح الذيفانات والفضلات.

بالإضافة إلى التأثير في وظيفة الكبد، يُمكن أن يُؤثر النسيج المتندب في جريان الدَّم إلى الكبد من الوريد البابي أيضًا (الذي ينقل الدَّم من المِعَى إلى الكبد).تؤدِّي هذه العرقلة إلى ارتفاع في ضغط الدَّم في الوريد البابي (فرط ضغط الدَّم البابي)،ويؤدي فرط ضغط الدَّم البابي إلى ارتفاع في ضغط الدَّم في الأوردة المُتَّصلة بالوريد البابي، بما فيها الأوردة في المعدة والمريء والمستقيم.

تليّف أو تشمّع الكبد الصورة

ينكمش الكبد مع استفحال التندُّب.

هل تعلم...

تشمُّع الكبد نموذج ثلاثيّ الأبعاد

تشخيص تشمُّع الكبد اختبارات دمويَّة بما فيها اختبارات وظائف الكبد

فحوصات تصويريَّة في بعض الأحيان (مثل التصوير بتخطيط الصدى)

خزعة الكبد في بعض الأحيان يشتبِهُ الأطباءُ عادةً بتشمُّع الكبد بشكلٍ قويّ استنادًا إلى أعراض الشخص، ونتائج الفحص السَّريري، وتاريخ من عوامل خطر هذا الاضطراب، مثل الإفراط المزمن في استعمال الكحول.غالبًا ما يُلاحظ الطبيب في أثناء الفحص السَّريري مشاكل تنجمُ عن تشمُّع الكبد عادةً، مثل تضخُّم الطحال أو تورُّم البطن (يُشيرُ إلى استسقاء البطن)، أو اليرقان، أو طفح يُشير إلى نزفٍ في الجلد،ويقوم الأطباء بعد ذلك عادةً بإجراء اختبارات للتَّحرِّي عن اضطراباتٍ أخرى يمكن أن تُسبِّبَ أعراضًا مماثلة. الفحوصات المخبرية تُجرَى اختبارات دمويَّة لتقييم حالة الكبد،وتكون النتائج طبيعية غالبًا لأنَّ هذه الاختبارات تكون غير حسَّاسة نسبيًا ويمكن أن يستمرَّ الكبد في أداء وظائفه لفترة طويلة رغم تضرُّره.يستطيع الكبد أداء وظائفه الرئيسيَّة حتَّى عندما يحدث نقص في وظائفه بنسبة 80%.يُجرى اختبار تعداد الدَّم الكامل للتحقق من فقر الدَّم، وقلة عدد الصفيحات، والمشاكل الأخرى في الدَّم.وتُجرى اختباراتٌ دمويَّة للتحقق من التهاب الكبد وأسبابٍ مُحتملةٍ أخرى غالبًا. الفحوصات التصويرية للكبد تستطيعُ الفحوصات التصويرية التعرُّف إلى تشمُّع الكبد المُستفحل، ولكنَّها لا تتعرَّف إلى التَّشمُّع المُبكِّر غالبًا. يمكن أن يُظهِر تخطيط الصدى، أو التصوير المقطعي المحوسَب، أو التصوير بالرنين المغناطيسي ما إذا كان هناك انكماش في الكبد أو وجود عيوبٍ في بنيته، ممَّا يشير إلى تشمُّع الكبد.يمكن لهذه الاختبارات التحري عن فرط ضغط الدَّم البابي واستسقاء البطن.

تساعد اختبارات التصوير المتخصصة (تخطيط المرونة العابر، وتخطيط المرونة بالرنين المغناطيسي، والتصوير بقوَّة الدفعة للإشعاع السمعيّ) على الكشف المبكر عن تشمع الكبد. خزعة الكبد في حال بقي التشخيص غير مُؤكَّد، يستخدم الأطباء خزعة الكبد (إزالة عيِّنة من النسيج لتفحصها تحت المجهر) لتأكيد التشخيص عادةً،كما تستطيع نتيجة فحص الخزعة والاختبارات الدََّمويَّة في بعض الأحيان أن تساعد الأطبَّاء على تحديد سبب تشمُّع الكبد أيضًا. المراقبة إذا جرى تأكيد تشمُّع الكبد، يُجرى تصوير بالأمواج فوق الصوتية مع أو بدون اختبارات دموية يمكنها الكشف عن وجود ورم كبدي (ألفا فيتوبروتين) بمعدل مرة كل ستَّة أشهر للتحقق من سرطان الكبد.وإذا كشف التصوير بتخطيط الصدى مشاكل تُشير إلى وجود سرطان، يقوم الأطباء عندها بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسَب بعد حقن مادة يمكن تمييزها في صورة الأشعَّة السِّينية (عامل تباين ظليل). عند تأكيد الإصابة بتشمُّع الكبد، فقد يُجرى تنظيرٍ داخليٍّ للسبيل الهضمي العلوي (إدخال أنبوب مُعايَنة مرن) للتحري عن الدوالي، وخاصة عند وجود علامات لارتفاع ضغط الدم البابي في الدم واختبارات التصوير.ينبغي تكرار التنظير الداخلي بمعدل مرة كل 2 إلى 3 سنوات.ويقوم به الأطباء لعدة مرات إذا جرى التحري عن الدوالي. يقوم الأطباء باختباراتٍ دمويَّة تُقيِّمُ عمل الكبد بشكلٍ منتظمٍ.

مآل تشمُّع الكبد في جميع الحالات تقريبًا يكون تشمُّع الكبد دائمًا وقد يكون متفاقمًا ما لم يُعالج سببه.غالبًا ما يكون من الصعب التَّنبُّؤ بمدى السرعة التي سيستفحل فيها.يستنِدُ مآل أشخاص تشمُّع الكبد إلى سبب وشدَّة ووجود أعراضٍ واضطراباتٍ أخرى، ومدى فعاليَّة المعالجة. يؤدِّي الامتناع الكامل عن شرب الكحول إلى الوقاية من حدوث المزيد من التَّندُّب في الكبد.إذا استمر الأشخاص في شرب الكحول، حتَّى بكميَّات صغيرة، يستفحِلُ تشمُّع الكبد، مُسبِّبًا مضاعفاتٍ خطيرة، يُوحالما تحدث مُضاعفة رئيسية (مثل القيء المدمَّى أو تراكُم السَّائِل داخل البطن أو تدهور وظائف الدِّماغ)، يكون المآل سيئًا.