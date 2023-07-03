توسُّع القصبات

توسّعُ القصبات bronchiectasis هو اتساع (أو تَمدُّد) لا عكوس لأجزاء من المسالك التنفّسية (أو القصبات)، ينجُم عن ضرر يُصيبُ جدارَ تلك المسالك الهوائية؛
وينطوي السببُ الأكثر شيوعًا على عدوى تنفسية شديدة أو متكرِّرة، لدى أشخاص مصابين بمشكلة كامنة في الرئتين أو الجهاز المناعي غالبًا.
يصاب معظمُ الأشخاص بالسعال المزمن الذي كثيرًا ما يؤدي إلى إنتاج المخاط، وبعضهم يبصقون الدم ويعانون من ألم في الصدر ونوبات متكرِّرة من الالتهاب الرئوي.
عادةً ما تُجرَى صورة بالأشعَّة السِّينية للصدر وتصوير مقطعي مُحوسب واختبارات للتنفُّس بهدف تحديد درجة الاضطراب وشدَّته.
وفي كثير من الأحيان، يُعطى المرضى أدوية استنشاقية ومضادَّات حيوية مع تدابير أخرى لتثبيط وإزالة المخاط المتراكم.
قد يحدث توسع القصبات عندما تُسبب الحالات
ضررًا مباشرًا في جدار القصبات
ضررًا غير مباشر عن طريق التدخل في الدفاعات التنفسية الطبيعية
وتنطوي الدفاعات التنفسية على طبقة المخاط ونتوءات صغيرة (أهداب) على الخلايا التي تبطِّن مجرى التنفس،حيث تتحرّك هذه الأهداب ذهابًا وإيابًا، لتحرّك طبقة السَّائِل المخاطية الرقيقة التي تغطِّي المسالك التنفسية عادةً.تنتقل الجسيماتُ الضارة والبكتيريا المحتجزة في طبقة المخاط هذه إلى الحلق، ثم يجري بصقها أو بلعها.
وسواءٌ أكانت إصابة مجرى التنفس مباشرة أو غير مباشرة، تتضرر مناطق في جدار القصبات وتصبح ملتهبة بشكلٍ مزمن،ويصبح الجدارُ القصبي الملتهب أقلَّ مرونة، مما يؤدي إلى توسُّع المسالك التنفسية المصابة وظهور أكياس خارجية صغيرة تشبه البالونات الصغيرة.كما يزيد الالتهابُ من إنتاج المُفرَزات (المخاط) أيضًا.تتراكم هذه المُفرَزاتُ في المسالك التنفسية المتوسِّعة وتكون بمنزلة أرض خِصبة للبكتيريا، وذلك بسبب تلف الخلايا ذات الأهداب أو تخرُّبها،تدمر البكتيريا جدارَ القصبات الهوائية، ممَّا يؤدي إلى دورة مَعيبة من العدوى والضرر في المسالك التنفسية.
فهمُ توسُّع القصبات
بالنسبة إلى توسُّع القصبات، يزداد إنتاجُ المخاط وتتخرَّب الأهداب أو تتضرر، وتصبح بعض المناطق في جدار القصبات ملتهبة بشكل مزمن ومتخربة.
قد يصيب توسُّع القصبات العديدَ من مناطق الرئة (توسّع القصبات المنتشر diffuse bronchiectasis)، أو قد يظهر في منطقة واحدة أو منطقتين فقط (توسُّع القصبات البؤري focal bronchiectasis)؛ويؤدي توسُّع القصبات عادةً إلى اتساع في المسالك الهوائية المتوسّطة الحجم، ولكن في كثير من الأحيان يحدث تندُّبٌ وتلف في المسالك الهوائية الأصغر.
المُضَاعَفات
يمكن أن يمتدَّ الالتهابُ والعدوى إلى الأكياس الهوائية الصغيرة للرئتين (الحويصلات الهوائية)، فيُؤديان إلى الالتهاب الرئويّ والتندُّب وفقدان نسيج الرئة الوظيفي (انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز التنفسي).وفي نهاية المطاف، قد يؤدي التندبُ الشديد وفقدان نسيج الرئة إلى إجهاد الجانب الأيمن من القلب عند محاولته ضخَّ الدم عبر النسيج المتضرر للرئة.ويمكن أن يؤدّي إجهادُ الجانب الأيمن من القلب إلى حدوث شكل من أشكال فشل القلب يسمَّى القصور القلبي الرئويّ أو القلب الرئويّ cor pulmonale.
تحدث الحالات الشديدة جدًّا (المُتقدِّمة) من توسع القصبات بشكل أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من التليُّف الكيسي المتقدم، وعند المصابين بالسل في المناطق التي يعيش فيها الأشخاص في ظروف من الازدحام و/أو يفتقرون فيها إلى الرعاية الطبية.يمكن لتوسع القصبات الشديد جدًا أن يضعف التنفسَ إلى درجة كافية للتسبب بانخفاض غير طبيعي في مستوى الأكسجين و/أو ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم، وهي حالة مزمنة تسمّى الفشل التنفسي.
أسباب توسع القصبات
السبب الأكثر شيوعًا لتوسع القصبات هو العدوى التنفسية الشديدة أو المتكررة، والتي تحدث بشكل خاص عند الأشخاص الذين تكون لديهم واحدى أو أكثر من الحالات التالية:
اضطرابات وراثية أخرى، مثل خلل الحركة الهدبية الأوّلي primary ciliary dyskinesia، حيث تضعف القدرة على تنظيف مجرى الهواء من المكروبات التي تسبّب العدوى
بعض اضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي، أو التهاب القولون التقرحي، أو مُتلازمة شوغرن
العَوامِل الميكانيكية، مثل انسداد مجرى الهواء الناجم عن استنشاق جسم ما، أو تضخم الغدد أو العقد اللمفية بشكل مزمن، أو حدوث تغيّرات بعد جراحة الرئة أو ورم في الرئة
استنشاق مواد سامّة تُسبب إصابةً في مجرى الهواء، مثل الأبخرة السامة noxious fumes والغازات والدخان (بما في ذلك دخان التبغ) والغبار الضارّ (مثل غبار السيليكا والفحم)
يمكن أن يُسبِّبَ داءُ الرشاشيات القصبي الرئوي التحسُّسي، الذي يُؤثِّر في المَسالِك الهَوائيَّة الأكبر، سدادات مخاطية تسدّ هذه المَسالِك الهَوائيَّة وتؤدّي إلى توسّع القصبات.داءُ الرشاشيات القصبي الرئوي التحسسي allergic bronchopulmonary aspergillosis هو تفاعل تحسُّسيّ في الرئة لنوع من الفطريات هو الرَّشَّاشِيَّةُ Aspergillus، وأكثر ما يحدث عند الأشخاص المصابين بالربو أو التليف الكيسي.
في الأماكن التي يكون فيها السل شائعًا، غالبًا ما يكون السل هو سبب حالات العدوى الشديدة أو المتكررة التي تسبب توسُّع القصبات.كما يمكن أن تُسهم التغذية السيّئة وعدم توفّر اللقاحات التي تقي من العدوى التنفسية في الحالة أيضًا.
ولا يُمكن تحديدُ السبب عند العديد من الأشخاص، على الرغم من التقييم الشامل.
أعراض توسُّع القصبات
يمكن أن يحدث توسُّع القصبات في أي عمر.تبدأ الأعراضُ بالظهور تدريجيًا عند معظم الأشخاص، وعادةً من بعد عدوى في الجهاز التنفُّسي، وتتفاقم على مرّ السنين.يصاب معظمُ الأشخاص بسعال مزمن يُنتج بلغمًا لزجًا (ثخينًا)؛وتستنِدُ كمية ونوع البلغم إلى مدى انتشار المرض، وما إذا كان هناك عدوى معقدة (غالبًا ما تُسمَّى هجمة المرض أو تفاقم المرض).وفي كثير من الأحيان، تحدث نوبات من السعال في وقت مبكر فقط في الصباح وفي وقت متأخر من اليوم.
يكون بُصاق الدم (نفث الدم hemoptysis) شائعًا، لأن جدران مجرى التنفس المتضررة تكون هشة وتحتوي على أعداد متزايدة من الأوعية الدموية،وقد يكون نفث الدَّم هو الَعَرض الأول أو الوحيد.
قد تحدث أيضًا حمَّى متكرّرة أو ألم في الصدر، وذلك مع أو من دُون نوبات متكررة من الالتهاب الرئوي.كما قد يُصاب مرضى توسُّع القصبات المنتشر بالأزيز التنفسيّ أو ضيق النَّفس.ويُعاني المرضى، الذين ترقَّى توسُّع القصبات لديهم إلى القلب الرئويّ أو المزمن الفشل التنفسي، من التعب والخمول وتفاقُم ضيق النفس أيضًا، خُصوصًا في أثناء الإجهاد.إذا كان توسُّع القصبات شديدًا ومزمنًا، من الشائع أن يفقد الأشخاص الوزن عادةً
قد يُعاني الأشخاص من نوبات من المرض، وقد تترافق أحيانًا بالالتهاب الرئوي.وقد ينجم ذلك عن عدوى جديدة أو متفاقمة.عندما يحدث التفاقم أو النوبات، قد يُعاني الأشخاص من سعال أكثر شدَّة، أو زيادة في إنتاج البلغم، أو صعوبات متزايدة في التنفُّس.
تشخيص توسع القصبات
الأشعّة السينية للصدر
التصوير المقطعي المحوسَب
اختبارات وظائف الرئة
اختبارات نوعية للأسباب المُشتبه فيها
قد يشتبه الأطباءُ بتوسّع القصبات بسبب الأعراض عند الشخص أو وجود حالة (حاليًا أو سابقًا) يُعتقد أنها تسبِّب توسّع القصبات.
وتُجرى الاختبارات بهدف
تأكيد التَّشخيص
تقييم مدى انتشار المرض
تحديد سبب المرض
ويمكن أن تكشف الأشعَّة السِّينية للصدر أحيانًا التغيّراتِ في الرئة الناجمة عن توسّع القصبات،ولكن، في حالات نادرة، تكون نتائج الأشعَّة السِّينية طبيعية.يُعد التصويرُ المقطعي المحوسب (CT) الاختبارَ الأكثر دقة للتعرُّف إلى التشخيص وتأكيده، وتحديد درجة المرض وشدَّته.
تُجرى اختبارات وظائف الرئة لتقييم كفاءة عمل الرئتين،حيث تقيس هذه الاختباراتُ قدرة الرئتين على استبقاء الهواء وسحبه إلى الداخل وإخراجه، وتبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.لا تشخِّص الاختباراتُ توسُّعَ القصبات، ولكنها تساعد الطبيب على تحديد شدة اضطراب الرئة؛ وهي مفيدة لمراقبة استفحال المرض مع مرور الزمن.
وبعدَ تشخيص توسّع القصبات، غالبًا ما تُجرى اختبارات للتحرّي عن اضطرابات قد تكون هي السببَ في المرض أو تُسهم فيه،وقد تنطوي هذه الاختباراتُ على:
اختبار عدوى فيروس العوز المناعي البشريّ، وغير ذلك من اضطرابات الجهاز المناعي والمناعة الذاتية
قياس مستوى الملح في العرق (يكون هذا المستوى غير طبيعيّ عند الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي)
فحص عينات من الأنف، أو القصبات الهوائية، أو البلغم للتحري عن وجود كائنات مُعدية
اجراء اختبارات أخرى لتحديد ما إذا كان هناك خلل بنيويّ أو وظيفي في الأهداب
اختبارات داء الرشاشيَّات القصبي الرئوي التحسّسي والسل وعوز مُضاد التريبسين ألفا1
عندما يقتصر توسّعُ القصبات على منطقة واحدة - مثلًا في قطعة أو فص في الرئة - قد يقوم الأطباء بتنظير القصبات لتحديد ما إذا كان السبب هو استنشاق جسم غريب أو وجود ورم في الرئة.
قد تكون هناك حاجة إلى إجراء اختبارات كلوريد العرق والاختبارات الجينية للتليف الكيسي إذا كان هناك تاريخ عائليّ لهذا الاضطراب، أو في حالة الإصابة بعدوى تنفسية متكرّرة، أو ظهور نتائج غير مألوفة أخرى عندَ الأطفال أو البالغين، حتى عندما تكون الملامحُ النوذجية الأخرى للتليّف الكيسي غير موجودة.
قد يأخذ الأطباءُ عينة من البلغم ويرسلونها إلى المختبر لزرع البكتيريا وتحديد نوعها، ومعرفة المضادات الحيوية الأكثر فعالية ضد هذه البكتيريا.ويساعد هذا الاختبار على تحديد أفضل المضادات الحيوية لاستخدامها في أثناء هجمات المرض.
علاج توسع القصبات
التطعيم للوقاية من العدوى التي تسبّب أو تفاقم توسّع القصيبات
المضادَّات الحيوية لعلاج العدوى المسبِّبة أو المفاقِمة لتوسّع القُصَيْبات
تصريف مفرزات مجرى التنفس بالعلاجات التي تحرض السعال (مثل، العلاج الفيزيائي للصدر، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وغير ذلك من التقنيات أو الطرائق)
الأدوية المُستنشقة التي تساعد على ترقيق أو تخفيف المخاط السميك بحيث يمكن يستطيع الشخص سُعاله بشكل أسهل
الموسّعات الاستنشاقية للقصبات الهوائية، والكورتيكوستيرويدات المستنشقة أحيانًا
في بعض الأحيان، استعمال مضادات حيوية عن طريق الفم أو عن طريق الاستنشاق لتثبيط بكتيريا معينة والوقاية من تكرار حالات العدوى
الاستئصال الجراحي لجزء من الرئة في حالاتٍ نادرة
العلاج بالأكسجين، إذا لزم الأمر
يجري توجيهُ معالَجة توسُّع القصبات نحو الحدّ من تكرار العدوى عندما يكون ذلك ممكنًا، والوقاية من حالات عدوى معيَّنة باستخدام اللقاحات وفي بعض الأحيان المضادات الحيوية، والتقليل من تراكم المخاط والتقليل من الالتهاب وتخفيف انسداد مجرى الهواء.يمكن أن تقلّل المعالجة المبكِّرة والفعالة من المضاعفات، مثل نفث الدم وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم وفشل الجهاز التنفسي والمرض القلب الرئوي (القلب الرئوي cor pulmonale).ومن الضروري أيضًا علاجُ الحالات الكامنة التي تسبِّب أو تُسهِمُ في حدوث النوبات.
تجري معالجة هجمات المرض باستخدام المضادات الحيوية وموسعات القصبات والعلاج الطبيعي أو الفيزيائي للصدر، وتعزّز جميع هذه المعالجات من تصريف المُفرَزات والمخاط.يتضمن العلاجُ الفيزيائي للصدر تقنيات مثل التصريف بالوضعة وقرع الصدر.وفي بعض الأحيان، يجري إعطاءُ المضادات الحيوية لفترة طويلة للوقاية من العدوى المتكرّرة، خصوصًا عند المصابين الذين تحدث لهم هجمات متكررة أو المصابين بالتلف الكيسيّ.يستفيد معظم الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي من العلاج بواسطة الأدوية المُعدلة لمنظم التليف الكيسي عبر الغشاء (CFTR)، التي يمكن أن تقلل من الهجمات.
هل تعلم...
قد يكون ترطيبُ الهواء واستنشاق رذاذ محلول ماء ملحي مفيدين لتدبير الالتهاب وتراكم المخاط.كما قد يجري أيضًا إعطاء أدوية تخفِّف من ثخانة البلغم (أدوية حالَّة للمُخاط) لدى الأشخاص المصابين بتليف كيسي.ولكن من غير المؤكَّد ما إذا كانت هذه الأدويةُ فعَّالة بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين.
يمكن اكتشاف انسداد القصبات ومعالجته عن طريق تنظير القصبات قبلَ حدوث ضرر شديد.
تجري مُعالَجَة الدرجة الملحوظة من النزف مع السعال أحيَانًا بتقنية تُسمَّى الإصمام بدلًا من الجراحة.في الإصمام، يستخدم الأطباءُ قَثطَار لحقن مادة تعمل على سدِّ الوعاء الذي ينزف.
ويُعالَج انخفاض مستويات الأكسجين في الدمبالأكسجين؛حيث قد يساعد الاستخدامُ المناسب للأكسجين على الوقاية من المضاعفات مثل القلب الرئويّ.إذا كان الأشخاص يُعانون من الأزيز التنفُّسي أو ضيق النَّفس، تكون الأدوية الموسِّعَة للقصبات وأحيانًا الستيرويدات القشرية التي يجري استنشاقها، مفيدةً غالبًا.ويُعطى الشخصُ المصاب بالنوبة هذه الأدوية عادةً، بالإضافة إلى المضاد الحيوي؛ وقد تُضاف الكورتيكوستيرويدات الفموية في بعض الحالات.كما ينبغي معالجة الفشل التنفسي إن كان موجودًا.
وفي حالاتٍ نادرة، يحتاج جزء من الرئة إلى الاستئصال جراحيًا،حيث تصبح هذه الجراحة خيارًا إذا كان المرضُ مقتصرًا على رئة واحدة، أو بشكلٍ مفضَّل أكثر، على فص واحد أو قطعة واحدة منها.يُمكن أخذُ الجراحة في الاعتبار بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من عدوى متكرّرة بالرغم من المعالجة أو الذين يبصقون كميات كبيرة من الدم.
كما يمكن علاجُ توسع القصبات المتقدم بالنسبة إلى بعض الأشخاص - ومعظمهم من الذين يعانون أيضًا من التليُّف الكيسي المتقدم - بزرع الرئة.تتحسَّن وظائفُ الرئة عادةً (يجري قياس هذه الوظائف بكمية ومعدل الهواء في الرئتين وكمية الهواء التي تنتقل من وإلى الرئتين مع كل نفس) خلال 6 أشهر، وقد يستمرّ التحسُّنُ مدةَ 5 سنوات على الأقلّ.
يستند المآلُ عند أشخاص توسُّع القصبات إلى سبب الاضطراب وإلى مستوى النجاح في الوقاية من العدوى والمُضاعفات الأخرى أو ضبطها.يميلُ الأشخاص الذين يعانون من الحالات المرافقة، مثل التهاب القصبات المزمن أو النُفاخ الرئوي، والأشخاص الذين لديهم مُضاعفات مثل فرط ضغط الدم الرئوي أو القلب الرئويّ، إلى أن يكون المآل لديهم سيئًا.
الوقاية من توسع القصبات
قد يُؤدِّي التعرُّفُ إلى الحالات التي تميلُ إلى التسبب في توسُّع القصبات ومُعالجتها مبكرًا إلى الوقاية من حدوث هذا الاضطراب، أو التقليل من شدَّته،ويمكن تشخيصُ أكثر من نصف حالات توسُّع القصيبات عند الأطفال بدقة وعلاجها على الفور.
لقد أدّت عمليات التلقيح ضد الحصبة والسعال الديكي (الشاهوق) وتحسُّن الظروف المعيشية والتغذية الأفضل إلى انخفاضٍ ملحوظ في عدد الأشخاص المصابين بتوسُّع القصيبات.يساعد لقاح المكورات الرئوية، ولقاح كوفيد-19، ولقاح الأنفلونزا السنوي، واستخدام المضادات الحيوية المناسبة في مرحلةٍ مبكرة من العدوى الرئوية على الوقاية من توسُّع القصيبات أو الحدّ من شدَّته.
وتشتمل الطرائق النوعية الأخرى التي يمكن أن تفيد على ما يلي:
قد يقي استخدام الغلوبُولين المناعي لمُتلازمة نقص الغلوبُولين المناعي من ظهور حالات العدوى المتكرِّرة.
قد يُقلل الاستخدامُ المناسب للكورتيكوستيرويدات وأحيانًا دواء مضاد للفطريات (مثل الإيتراكونازول)، لدى الأشخاص الذين يعانون من داء الرشاشيات القصبي الرئوي التحسُّسي، من الضرر القصبي الذي يؤدِّي إلى توسُّع القصيبات.
وقد يُعطى أشخاص عوز مُضاد التريبسين ألفا1 الإنزيم الناقص للمساعدة على الوقاية من أن يُصبح هذا الاضطراب أكثر شدَّةً.
كما يساعد تجنبُ الأبخرة السامّة والغازات والدخان والغبار الضار على الوقاية من توسّع القصيبات أو تقليل شدته أيضًا.
يمكن لمراقبة ما يضعه الأطفال في فمهم أن يساعد على منعهم من استنشاق أجسام غريبة نحوَ المَسالِك الهَوائيَّة.
وقد يساعد تجنّبُ فرط التهدئة الناجم عن الأدوية، أو العقاقير غير المشروعة، أو الكحول، والحصول على رعاية طبية للأعراض العصبية (مثل اضطراب الوعي) أو أعراض الجهاز الهضمي (مثل صعوبة البلع والارتجاع أو السعال بعد تناول الطعام)، على الوقاية من حالات الاستنشاق.
كما ينبغي تجنب وضع قطرات من الزيوت المعدنية أو الفازلين في الأنف، لأنه من الممكن أن يجري استنشاقها إلى داخل الرئتين بالخطأ.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
جمعية الرئة الأمريكية: توسّع القصبات: مناقشة كاملة للأعراض، والتشخيص والعلاج، ونصائح حول الأسئلة التي يمكن مناقشتها مع الطبيب
المعهد الوطني للقلب، والرئة، والدم: توسع القصبات: مناقشة كاملة للأعراض، والتشخيص والعلاج، ونصائح حول الأسئلة التي يمكن مناقشتها مع الطبيب