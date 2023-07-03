التطعيم للوقاية من العدوى التي تسبّب أو تفاقم توسّع القصيبات

المضادَّات الحيوية لعلاج العدوى المسبِّبة أو المفاقِمة لتوسّع القُصَيْبات

تصريف مفرزات مجرى التنفس بالعلاجات التي تحرض السعال (مثل، العلاج الفيزيائي للصدر، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وغير ذلك من التقنيات أو الطرائق)

الأدوية المُستنشقة التي تساعد على ترقيق أو تخفيف المخاط السميك بحيث يمكن يستطيع الشخص سُعاله بشكل أسهل

الموسّعات الاستنشاقية للقصبات الهوائية، والكورتيكوستيرويدات المستنشقة أحيانًا

في بعض الأحيان، استعمال مضادات حيوية عن طريق الفم أو عن طريق الاستنشاق لتثبيط بكتيريا معينة والوقاية من تكرار حالات العدوى

الاستئصال الجراحي لجزء من الرئة في حالاتٍ نادرة

العلاج بالأكسجين، إذا لزم الأمر

يجري توجيهُ معالَجة توسُّع القصبات نحو الحدّ من تكرار العدوى عندما يكون ذلك ممكنًا، والوقاية من حالات عدوى معيَّنة باستخدام اللقاحات وفي بعض الأحيان المضادات الحيوية، والتقليل من تراكم المخاط والتقليل من الالتهاب وتخفيف انسداد مجرى الهواء.يمكن أن تقلّل المعالجة المبكِّرة والفعالة من المضاعفات، مثل نفث الدم وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم وفشل الجهاز التنفسي والمرض القلب الرئوي (القلب الرئوي cor pulmonale).ومن الضروري أيضًا علاجُ الحالات الكامنة التي تسبِّب أو تُسهِمُ في حدوث النوبات.

تجري معالجة هجمات المرض باستخدام المضادات الحيوية وموسعات القصبات والعلاج الطبيعي أو الفيزيائي للصدر، وتعزّز جميع هذه المعالجات من تصريف المُفرَزات والمخاط.يتضمن العلاجُ الفيزيائي للصدر تقنيات مثل التصريف بالوضعة وقرع الصدر.وفي بعض الأحيان، يجري إعطاءُ المضادات الحيوية لفترة طويلة للوقاية من العدوى المتكرّرة، خصوصًا عند المصابين الذين تحدث لهم هجمات متكررة أو المصابين بالتلف الكيسيّ.يستفيد معظم الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي من العلاج بواسطة الأدوية المُعدلة لمنظم التليف الكيسي عبر الغشاء (CFTR)، التي يمكن أن تقلل من الهجمات.

هل تعلم...

قد يكون ترطيبُ الهواء واستنشاق رذاذ محلول ماء ملحي مفيدين لتدبير الالتهاب وتراكم المخاط.كما قد يجري أيضًا إعطاء أدوية تخفِّف من ثخانة البلغم (أدوية حالَّة للمُخاط) لدى الأشخاص المصابين بتليف كيسي.ولكن من غير المؤكَّد ما إذا كانت هذه الأدويةُ فعَّالة بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين.

يمكن اكتشاف انسداد القصبات ومعالجته عن طريق تنظير القصبات قبلَ حدوث ضرر شديد.

تجري مُعالَجَة الدرجة الملحوظة من النزف مع السعال أحيَانًا بتقنية تُسمَّى الإصمام بدلًا من الجراحة.في الإصمام، يستخدم الأطباءُ قَثطَار لحقن مادة تعمل على سدِّ الوعاء الذي ينزف.

ويُعالَج انخفاض مستويات الأكسجين في الدمبالأكسجين؛حيث قد يساعد الاستخدامُ المناسب للأكسجين على الوقاية من المضاعفات مثل القلب الرئويّ.إذا كان الأشخاص يُعانون من الأزيز التنفُّسي أو ضيق النَّفس، تكون الأدوية الموسِّعَة للقصبات وأحيانًا الستيرويدات القشرية التي يجري استنشاقها، مفيدةً غالبًا.ويُعطى الشخصُ المصاب بالنوبة هذه الأدوية عادةً، بالإضافة إلى المضاد الحيوي؛ وقد تُضاف الكورتيكوستيرويدات الفموية في بعض الحالات.كما ينبغي معالجة الفشل التنفسي إن كان موجودًا.

وفي حالاتٍ نادرة، يحتاج جزء من الرئة إلى الاستئصال جراحيًا،حيث تصبح هذه الجراحة خيارًا إذا كان المرضُ مقتصرًا على رئة واحدة، أو بشكلٍ مفضَّل أكثر، على فص واحد أو قطعة واحدة منها.يُمكن أخذُ الجراحة في الاعتبار بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من عدوى متكرّرة بالرغم من المعالجة أو الذين يبصقون كميات كبيرة من الدم.

كما يمكن علاجُ توسع القصبات المتقدم بالنسبة إلى بعض الأشخاص - ومعظمهم من الذين يعانون أيضًا من التليُّف الكيسي المتقدم - بزرع الرئة.تتحسَّن وظائفُ الرئة عادةً (يجري قياس هذه الوظائف بكمية ومعدل الهواء في الرئتين وكمية الهواء التي تنتقل من وإلى الرئتين مع كل نفس) خلال 6 أشهر، وقد يستمرّ التحسُّنُ مدةَ 5 سنوات على الأقلّ.

يستند المآلُ عند أشخاص توسُّع القصبات إلى سبب الاضطراب وإلى مستوى النجاح في الوقاية من العدوى والمُضاعفات الأخرى أو ضبطها.يميلُ الأشخاص الذين يعانون من الحالات المرافقة، مثل التهاب القصبات المزمن أو النُفاخ الرئوي، والأشخاص الذين لديهم مُضاعفات مثل فرط ضغط الدم الرئوي أو القلب الرئويّ، إلى أن يكون المآل لديهم سيئًا.