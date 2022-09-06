الالتهاب الرئوي المُكتسب من المجتمع

تنطوي الأَسبَاب البكتيرية الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي المُكتسب من المجتمع على:

العقدية الرئوية Streptococcus pneumoniae

المستديمة النزلية Haemophilus influenzae

المتدثرة الرئوية الأليفة Chlamydophila pneumoniae

المفطورة الرئوية Mycoplasma pneumoniae

تستدعي العقدية الرئوية Streptococcus pneumoniae (المكورة الرئوية) تنويم حَوالى 150,000 حالة للالتهاب الرئوي في مشافي الولايات المتحدة كل عام.ويوجد أكثر من 90 نوعاً من المكورات الرئوية، ولكن معظم الأمراض الخطيرة تنجُم عن عدد قليل فقط من الأنواع.يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية شديدًا جدًا، خُصوصًا عند الأطفال الصغار والأشخاص الأكبر سنًا.

قد تحدث المستدمية النزلية Haemophilus influenzae عند البالغين، ولكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال،ولكن أصبحت العدوى في الطفولة أقل شيوعًا منذ أن جرى تقديم اللقاحات للأطفال بشكلٍ روتيني ضد المستدمية النزلية H. influenzae.يكون الالتهاب الرئوي بالمستدمية النزلية H. influenzae أكثر شُيُوعًا بين البالغين الذين لديهم اضطرابات رئوية مزمنة كامنة مثل الداء الانسدادي الرئوي المزمن (COPD) وتوسع القصبات.

تُعدُّ المتدثرة الرئوية الأليفة السبب الثاني الأكثر شيوعًا للعدوى الرئوية عندَ الأشخاص السليمين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 35 سنة.والمتدثرة الرئوية الأليفة C. pneumoniae مسؤولة عادةً عن تفشي العدوى التنفسية بين العوائل وسكن الكليات ومعسكرات التدريب العسكرية،وهي تُسبب الالتهاب الرئوي الذي نادرًا ما يكون شديدًا وقلَّما يحتاج إلى الإقامة في المستشفى.الالتهاب الرئويّ بالمتدثرة الببغائية Chlamydia psittaci (داء الببغاء) هُوَ عدوى نادرة تسببها سلالة مختلفة من المتدثرة وتُصيبُ الأشخاص الذين يملكون الطيور أو غالبًا ما يتعرضون إليها.

تُسبب المفطورة الرئوية Mycoplasma pneumoniae عدوى مشابهة جدًّا لتلك التي تسببها المتدثرة الرئوية الأليفة C. pneumoniae،يعد الالتهاب الرئوي بالمتفطرة الرئوية M. pneumoniae أكثر شيوعًا بين الأطفال الأكبر سنًا والبالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، خُصوصًا الذين يعيشون في بيئات مزدحمة، مثل المدارس و سكن الكليات والثكنات العسكرية.على الرغم من أنَّه من النادر أن يكون المرض شديداً، إلا أن الأعراض يمكن أن تستمر لأسابيع أو حتى لأشهر.

تُسبب الفيلقية المستروحة Legionella pneumophila الالتهاب الرئوي وأعراضاً تُشبه أعراض الأنفلونزا و يُطلق عليها أحيانًا اسم داء الفيالقة،وتمثل حَوالى 1 إلى 8% من جميع الالتهابات الرئوية وحوالى 4% من الالتهاب الرئوي القاتل المكتسب في المستشفيات.تعيش بكتيريا الفيلقية Legionella في الماء، وحدثت حالات تفشي بشكلٍ رَئيسيَ في الفنادق والمستشفيات عندما انتشر المكروب من خلال أنظمة تكييف الهواء أو إمدادات المياه، مثل الدُش؛ولم يجر التعرف إلى حالات انطوت على انتقال العدوى من شخص إلى آخر مباشرةً.

تُسبب العنقودية الذهبيَّة Staphylococcus aureus الالتهاب الرئوي الذي يكون مقاومًا لبعض أنواع المضادات الحيوية،وتُعرف هذه البكتيريا بالعنقودية الذهبية Staphylococcus aureus المكتسبة من المجتمع والمقاومة للميثيسيلين (CA-MRSA)، ويمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي الشديد، وبشكلٍ رئيسي عند البالغين اليافعين.منذ العام 2000، ازداد عدد حالات الالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع الناجم عن العنقودية الذهبية S. aureus، ولكن لا تزال العدوى غير شائعة.

تُعدُّ الزائفة الزنجارية Pseudomonas aeruginosa سببًا شائعًا لحدوث الالتهاب الرئوي عند أشخاص التليف الكيسي وأمراض الرئة الأخرى، وعند الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.