اختباراتُ اضطرابات الدِّماغ والحبل الشوكي والأعصاب

يجري السَّائِلُ النخاعي من خلال قناة (الحيِّز تحت العنكبوتية) بين طبقات الأنسجة (السَّحايا) التي تغطّي الدماغ والحبل الشوكي.يُساعد هذا السَّائِلُ الذي يحيط بالدِّماغ والحبل الشوكي على حمايتهما من الجرّ المفاجئ والإصابة البسيطة.

وبالنسبة للبزل النخاعي (البزل القطني)، تُسحَب عينة من السَّائِل النُّخاعِيّ باستخدام إبرة وتُرسل إلى المختبر ليجري فحصها.

يجري فحصُ السَّائِل النخاعي للتأكد من وجود العدوى والأورام والنَّزف في الدماغ والحبل الشوكي.يمكن أن تؤدي هذه الاضطراباتُ إلى تغيير محتوى ومظهر السَّائِل النخاعي، الذي يحتوي عادةً على عددٍ قليلٍ من خلايا الدم الحمر والبيض، ويكون شفافًا وعديم اللون؛فمثلًا، تشير النتائجُ التالية إلى وجود اضطراباتٍ مُعينة:

تشير الزيادة في عدد كريات الدَّم البيضاء في السَّائِل النخاعي إلى وجود عدوى أو التهاب في الدماغ والحبل الشوكي.

يُشيرُ وجودُ سوائل عَكِرة ناجمة عن وجود الكثير من خلايا الدم البيض إلى الإصابة بالتهاب السحايا (عدوى والتهاب في الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي) أو التهاب الدماغ (عدوى والتهاب في الدماغ) في بعض الأحيان.

يمكن أن ترتفع مستوياتُ البروتين في السائل نتيجة حدوث إصابة في الدِّماغ أو الحبل الشوكي أو جذر العصب النخاعي (جزء من العصب النخاعي المجاور للحبل الشوكي).

يُشيرُ وجوُد أضداد غير طبيعية في السَّائِل إلى التصلُّب المتعدِّد أو العدوى.

ويُشير انخفاض مستويات السكر (الغلوكوز) إلى التهاب السحايا أو السرطان.

قد يشير وجودُ الدَّم في السَّائِل إلى نزف دماغي - مثلًا، عندما ينفجر (أو يتمزَّق) انتفاخ في شريان ضعيف في الدماغ (أُمَّات الدَّم).

ويمكن أن تنجم الزيادة في ضغط السَّائِل عن عدد من الاضطرابات، بما في ذلك أورام الدِّماغ والتهاب السحايا.

لا يقوم الأطباءُ بإجراء البزل الشوكي عندما يكون الضغط داخل الجمجمة مرتفعًا، مثلًا، عندَ وجود كتلة في الدماغ (كالورم أو الخراج)؛ففي هذه الحالات، يمكن أن يؤدي البزل الشوكي إلى حدوث انخفاضٍ مفاجئ في الضغط تحت الدماغ.ونتيجةًً لذلك، قد ينزاحُ الدماغ وينضغطُ من خلال إحدى الفتحات الصغيرة في الأنسجة الصلبة نسبيًّا التي تفصل الدماغ إلى أحياز (يُسمَّى الانفتاق).يُطبق الانفتاق ضغطًا على الدماغ وقد يكون مميتًا.يساعد التاريخ الطبي والفحص العصبي الأطباءَ على تحديد مدى خطورة الانفتاق؛فمثلًا، يستخدم الأطباء منظار العين لفحص العصب البصري، الذي يتبارز عند حدوث زيادة في الضغط داخل الجمجمة.وكإجراءٍ احترازيٍ آخر قبل إجراء البزل الشوكي، يُجرَى غالبًا التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للرأس للتَّحرِّي عن وجود كتل.

كيف يُجرَى البزل الشوكي

وبالنسبة للبزل الشوكي، يستلقي الأشخاصُ على جانبهم في السرير مع ثني ركبتيهم نحو صدرهم؛ثم يُستعمَل مُخدِّر موضعي لتخدير موضع الإدخال.بعدَ ذلك، يَجرِي إدخالُ إبرة بين فقرتين من الجزء السفلي من العمود الفقري تحت نهاية الحبل الشوكي.

وفي أثناء إجراء البزل الشوكي، يمكن للأطباء قياس الضغط داخل الجمجمة.يمكن أن يكونَ الضغط أعلى من الطبيعي عند المُصابين بفرط الضغط داخل القحف المجهول السبب، وبعض الاضطرابات الأخرى في الدماغ والبُنى المحيطة.يُقاس الضغطُ من خلال وصل مقياس (مِقياس الضَّغط) بالإبرة المستخدمة للبزل الشوكي، وملاحظة ارتفاع السَّائِل النخاعي في المقياس.

كما يمكن إجراءُ البزل الشوكي لأسبابٍ أخرى:

لخفض الضغط داخل الجمجمة (الضغط داخل القحف) عند المصابين بفرط الضغط داخل القحف المجهول السبب

لإعطاء عامل تباين ظليل للأشعَّة قبل تصوير النخاع

لإعطاء الأدوية عندَ وجود ضرورة للعمل السريع أو لاستهداف منطقة معينة من الدماغ أو الحبل الشوكي أو السحايا - مثلًا، لمعالجة حالات العدوى أو السرطان التي تُصيبُ هذه البُنى

لا يستغرق البزل الشوكي أكثر من 15 دقيقة عادةً.

يُعاني شخصٌ من كلِّ عشرة أشخاص من الصُّدَاع عند الوقوف بعد البزل الشوكي (تُسمَّى الحالة صداع انخفاض الضغط).يزول الصُّدَاع بعدَ بضعة أيام إلى أسابيع عادةً.ولكن، إذا استمرّ إزعاج الصُّدَاع بعدَ مرور بضعة أيام، فقد يحقن الأطباء كمية صغيرة من دم الشخص إلى داخل المنطقة المحيطة بموضع إجراء البزل النخاعي.يعمل هذا الإجراءُ الذي يُسمَّى الرُّقعة الدَّمويَّة blood patch على إبطاء تسرُّب السائل النُّخاعي، ويمكن أن يُخفِّفَ من شدَّة الصُّداع.ومن النَّادر حدوثُ مشاكل أُخرى.