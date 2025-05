Tổng quan về hôn mê và suy giảm ý thức

Trước hết, đo bão hòa ôxy máu, đường máu mao mạch, và máy theo dõi tim. Nếu nguyên nhân không rõ ràng ngay lập tức, cần làm thêm xét nghiệm.

Xét nghiệm máu cần phải bao gồm bảng xét nghiệm chuyển hóa toàn diện (bao gồm ít nhất chất điện giải trong huyết thanh, nitơ urê máu [BUN], creatinine và canxi), công thức máu (CBC) kèm công thức bạch cầu và tiểu cầu, xét nghiệm về gan và nồng độ amoniac trong máu.

Đo khí máu động mạch, và nếu nghi ngờ ngộ độc carbon monoxide, đo nồng độ carboxyhemoglobin.

Cần lấy máu và nước tiểu để nuôi cấy và sàng lọc độc tính thường quy; nồng độ ethanol huyết thanh cũng được đo. Các xét nghiệm sàng lọc độc chất khác (ví dụ, nồng độ các thuốc trong huyết thanh) được thực hiện dựa trên nghi ngờ lâm sàng.

ECG (12 chuyển đạo) cũng được thực hiện để kiểm tra xem có nhồi máu cơ tim và loạn nhịp tim mới có không.

Chụp X-quang ngực nên được thực hiện để kiểm tra bệnh phổi mới có thể ảnh hưởng đến oxy hóa não.

Nếu nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng ngay lập tức, nên thực hiện CT đầu không thuốc cản quang càng sớm càng tốt để kiểm tra xem có các khối, xuất huyết, phù nề, bằng chứng chấn thương xương và não úng thủy không. Ban đầu, CT không có chất cản quang hơn là CT có chất cản quang được ưu tiên để loại trừ xuất huyết não; CT phát hiện chảy máu não và chấn thương xương (ví dụ, gãy xương sọ) tốt nhất trong vòng 72 giờ sau khi bị thương. Thay vào đó, MRI có thể được thực hiện nếu có ngay, nhưng nó không nhanh bằng máy chụp CT thế hệ mới hơn và có thể không nhạy đối với các chấn thương xương do chấn thương; tuy nhiên, MRI hiện nay cũng nhạy như CT trong việc phát hiện máu sớm cũng như muộn. Nếu không chẩn đoán được bằng CT không có chất cản quang, thì có thể thực hiện MRI hoặc CT có chất cản quang; một trong hai phương pháp này có thể phát hiện máu tụ dưới màng cứng cùng đậm độ, nhiều di căn, huyết khối xoang dọc, viêm não do herpes hoặc các nguyên nhân khác bằng CT không có chất cản quang. MRI cung cấp chi tiết hơn CT khi được thực hiện sau khi khởi phát triệu chứng > 72 giờ nhưng khó khăn hơn về mặt hậu cần so với CT nếu bệnh nhân được đặt nội khí quản.

Chụp CT đầu không thuốc cản quang Xuất huyết ngoài màng cứng (CT đứng ngang) Tăng mật độ dạng thấu kính (thấu kính) cổ điển không kéo dài qua các đường nối kết. © 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman. Xuất huyết ngoài màng cứng (CT trục) Tăng mật độ dạng thấu kính (thấu kính) cổ điển không kéo dài qua các đường nối kết. © 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman. Xuất huyết dưới màng cứng (CT) Tăng mật độ hình lưỡi liềm cổ điển kéo dài trên các đường nối kết. © 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman. Thoát vị dưới liềm Thoát vị dưới liềm là loại thoát vị não phổ biến nhất. Trong hình ảnh này, não trái đã thoát vị dưới bờ não tự do của liềm đại não (mũi tên) do xuất huyết não ở động mạch não giữa làm tăng áp lực trong não. ... đọc thêm © 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman.

Nếu không tìm được nguyên nhân hôn mê sau khi chụp MRI hoặc CT và làm các xét nghiệm khác, chọc dịch não tủy được thực hiện để đánh giá áp lực dịch não tủy và loại trừ nhiễm trùng, chảy máu dưới nhện và các bất thường khác. Tuy nhiên, hình ảnh MRI hoặc CT cũng cần được kiểm tra lại trước tiên để tìm khối choán chỗ trong sọ, tràn dịch não thể tắc nghẽn và các bất thường khác có thể cản trở sự lưu thông của dịch não tủy hoặc hệ thống não thất và làm tăng đáng kể áp lực nội sọ. Những bất thường như vậy là chống chỉ định đối với chọc dịch não tủy. Giảm áp lực CSF đột ngột, có thể xảy ra trong quá trình chọc CSF, ở bệnh nhân tăng áp lực nội sọ có thể dẫn đến thoát vị não; tuy nhiên, điều này không thường thấy.

Phân tích dịch não tũy bao gồm số lượng và các loại tế bào, protein, glucose, nhuộm Gram, nuôi cấy, và đôi khi, dựa trên nghi ngờ lâm sàng, các xét nghiệm đặc hiệu (thí dụ xét nghiệm kháng nguyên cryptococcus, tế bào học, các chất chỉ điểm khối u, xét nghiệm VDRL, PCR herpes simplex, phân tích xanthochromia bằng mắt thường hoặc quang phổ kế).

Nếu nghi ngờ tăng ICP, có thể đo áp lực CSF nếu được coi là phù hợp với bệnh nhân (1). Nếu áp lực nội sọ tăng lên, thì việc theo dõi áp lực nội sọ được thực hiện liên tục và thực hiện các biện pháp để làm giảm xuống.

Nếu co giật có thể là nguyên nhân gây hôn mê, đặc biệt là nếu tình trạng động kinh không co giật (co giật tái phát mà không có triệu chứng vận động nổi bật) đang được xem xét hoặc nếu chẩn đoán vẫn chưa chắc chắn, có thể thực hiện điện não đồ. Ở hầu hết các bệnh nhân hôn mê, EEG cho thấy các sóng chậm và giảm biên độ không đặc hiệu, nhưng thường xảy ra trong bệnh não chuyển hoá - ngộ độc. Ở một số bệnh nhân có tình trạng động kinh không co giật, điện não đồ có thể cho thấy sự kết hợp của các gai, sóng nhọn hoặc phức hợp nhọn và chậm. (2). Nếu có thể xảy ra tình trạng không phản ứng tâm lý hoặc hoạt động co giật (chứng co giật giả) do rối loạn hành vi, thì cần phải theo dõi điện não đồ qua video.

Tùy thuộc vào điểm đến, chuyến du lịch gần đây, nên nhanh chóng kiểm tra các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng có thể dẫn đến hôn mê.

Các bác sĩ lâm sàng có thể xem xét các điện thế gợi ý như là các điện thế gợi ý thính giác của thân não để đánh giá chức năng của thân não hoặc các điện thế gợi ý cảm giác thân thể để đánh giá các đường dẫn truyền của vỏ não, đồi thị, thân não và tủy sống (ví dụ: sau khi ngừng tim).