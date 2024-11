Các bệnh lý co giật

Khi khởi phát thường mất ý thức, bất thường chức năng vận động. Động kinh khởi phát toàn thể được phân loại là động kinh hoặc động kinh không vận động.

Các cơn động kinh vắng ý thức điển hình (trước đây gọi là động kinh cơn nhỏ) bao gồm mất ý thức từ 10 đến 30 giây kèm giật mi mắt; có thể mất hoặc không mất trương lực cơ thân mình. Bệnh nhân không bị ngã hoặc co giật; đột ngột ngừng hoạt động, sau đó lại khôi phục ngay lập tức, không có triệu chứng sau cơn và không biết có cơn động kinh đã xảy ra. Những cơn động kinh vắng ý thức do các bệnh lý của gen và xảy ra chủ yếu ở trẻ em. Thông thường, các cơn này bắt đầu từ 5 đến 15 tuổi và không tiếp tục đến tuổi trưởng thành. Nếu không điều trị, những cơn động kinh này có thể xảy ra nhiều lần trong ngày. Động kinh thường xảy ra khi bệnh nhân đang ngồi yên, có thể bị thúc đẩy bởi tăng thông khí và hiếm khi xảy ra trong quá trình tập thể dục. Kết quả khám thần kinh và nhận thức thường bình thường.

Các cơn động kinh vắng ý thức không điển hình thường xảy ra như là một phần của hội chứng Lennox-Gastaut, một thể động kinh nặng. Chúng khác với những cơn động kinh vắng ý thức điển hình như sau:

Kéo dài hơn.

Các động tác co giật hoặc tự động rõ ràng hơn.

Mất nhận thức không hoàn toàn.

Nhiều bệnh nhân có tiền sử tổn thương hệ thần kinh, chậm phát triển, các kết quả khám thần kinh bất thường và các loại động kinh khác. Các cơn động kinh vắng ý thức không điển hình thường kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Hội chứng Lennox-Gastaut là một dạng động kinh nặng gây ra một số loại co giật; rối loạn thường bắt đầu trước 4 tuổi và có thể tiếp tục đến tuổi trưởng thành. Các giai đoạn co giật thường xuyên có thể xen kẽ với các giai đoạn tương đối không co giật. Chức năng trí tuệ và/hoặc xử lý thông tin bị suy giảm ở hầu hết bệnh nhân mắc hội chứng Lennox-Gastaut; tình trạng phát triển có thể bị trì hoãn và các vấn đề về hành vi có thể xảy ra. Nguyên nhân của hội chứng Lennox-Gastaut bao gồm dị dạng não, xơ cứng củ, ngạt chu sinh, chấn thương nặng ở đầu, nhiễm trùng ở hệ thần kinh trung ương, các rối loạn do di truyền và rối loạn do thoái hóa hoặc do chuyển hóa. Đôi khi không xác định được nguyên nhân.

Trong cơn động kinh không co giật cánh tay và vai co giật nhịp nhàng (3 lần/giây), gây ra sự gia tăng cánh tay. Động kinh tăng trương lực thường kéo dài 10 đến 60 giây. Sự biến dạng có thể không rõ ràng. Co giật cơ không do co giật cơ là do các rối loạn di truyền khác nhau; đôi khi nguyên nhân không rõ.

Viêm cơ mi mắt bao gồm giật cơ mi mắt và lệch lên của mắt, thường xuất hiện khi nhắm mắt hoặc bằng ánh sáng. Đau cơ mi mắt có thể xảy ra trong động kinh cũng như động kinh không vận động.

Động kinh mất trương lực thường xảy ra ở trẻ em, thường là một phần của hội chứng Lennox-Gastaut. Động kinh mất trương lực được đặc trưng bởi sự mất trương lực các cơ và mất ý thức. Trẻ ngã gục xuống đất có nguy cơ chấn thương, đặc biệt là chấn thương đầu.

Động kinh tăng trương lực xảy ra thường xuyên nhất trong thời gian ngủ, thường ở trẻ em. Nguyên nhân thường là hội chứng Lennox-Gastaut. Tăng trương lực (duy trì) sự co của các cơ ngọn chi bắt đầu đột ngột hoặc từ từ, sau đó lan đến các cơ gốc chi. Cổ thường cứng. Động kinh tăng trương lực thường kéo dài 10 đến 15 giây. Cơn động kinh tăng trương lực có thể kéo dài hơn, khi giai đoạn tăng trương lực kết thúc thì các cơn co giật nhanh có thể xảy ra.

Trong co giật clonic giật liên tục xảy ra ở các chi ở cả hai bên cơ thể và thường ở đầu, cổ, mặt và thân mình. Co giật clonic thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và cần được phân biệt với cơn hoảng sợ hoặc run. Động kinh clonic ít phổ biến hơn nhiều so với động kinh co giật.

Các cơn tăng trương lực - co giật có thể là

Khởi phát toàn thân (trước đây là toàn thân)

Thuốc tăng trương lực cơ hai bên (trước đây, toàn thân)

Cơn co cứng co giật khởi phát toàn thể xảy ra chủ yếu bắt đầu bằng tiếng thét; tiếp tục với mất ý thức và ngã xuống, tiếp theo là sự co cơ (có sự luân phiên nhanh chóng giữa co và duỗi cơ), sau đó sự chuyển động của các cơ ở chi, thân mình và đầu. Đôi khi bệnh nhân xuất hiện đại - tiểu tiện không tự chủ, cắn lưỡi và sùi bọt mép. Các cơn co giật thường kéo dài từ 1 đến 2 phút. Không có tiền triệu.

Các cơn động kinh toàn thể thứ phát thường được bắt đầu bằng một cơn động kinh cục bộ đơn giản hoặc phức tạp, sau đó tiến triển giống như cơn co cứng co giật toàn thể khác.

Cơn động kinh co giật cơ ngắn, chớp nhoáng như co giật một chi, một vài chi hoặc thân mình. Chúng có thể lặp đi lặp lại, dẫn đến hiện tượng co giật toàn thân. Các cơn co giật có thể là hai bên hoặc một bên. Cơn động kinh co giật cơ không giống như các cơn động kinh khác là co giật cả hai bên, ý thức không bị mất trừ khi cơn động kinh giật cơ tiến triển thành cơn co giật toàn thân.

Trong cơn múa giật mất trương lực, các chi hoặc thân mình giật ngắn, sau đó đi khập khiễng. Động kinh thường bắt đầu từ 6 tháng đến 6 tuổi. Trong hai phần ba trẻ em, co giật do sốt và co giật toàn thân xảy ra trước cơn động kinh co giật cơ. Những cơn động kinh này phổ biến hơn ở nam giới (2: 1). Sự phát triển và nhận thức thường là bình thường nhưng có thể trở nên suy yếu khi hoặc sau khi cơn động kinh bắt đầu.

Thuật ngữ co thắt động kinh đã thay thế thuật ngữ co thắt ở trẻ nhỏ co thắt ở trẻ nhỏ có thể được sử dụng cho chứng co thắt động kinh xảy ra trong thời kỳ sơ sinh. Khởi phát các cơn co giật có thể là cục bộ, toàn thân hoặc không rõ. Cơn co giật ở trẻ nhỏ đặc trưng bởi động tác gấp và khép đột ngột cánh tay đồng thời cúi gập người về phía trước. Các cơn động kinh kéo dài vài giây và lặp lại nhiều lần trong ngày. Chúng chỉ xảy ra trong 5 năm đầu tiên của cuộc đời, sau đó được thay thế bởi các thể động kinh khác. Các khiếm khuyết thường tiến triển.

Động kinh múa giật vị thành niên là một loại động kinh múa giật co cứng co giật toàn thể; nó được đặc trưng bởi múa giật, co cứng, co giật và cơn động kinh vắng ý thức. Bệnh thường xuất hiện ở tuổi vị thành niên. Động kinh bắt đầu bằng co giật hai bên, đồng bộ, 90% trường hợp có cơn tăng trương lực - co giật toàn thân. Động kinh xảy ra khi bệnh nhân thức giấc vào buổi sáng, đặc biệt là sau khi thiếu ngủ hoặc uống rượu. Những cơn động kinh vắng ý thức xảy ra ở khoảng 1/3 số bệnh nhân.

Sốt cao co giật theo định nghĩa, xảy ra kèm theo sốt, trong trường hợp không có nhiễm trùng nội sọ; chúng được xem là một loại động kinh. Các cơn co giật này ảnh hưởng đến khoảng 4% số trẻ em từ 3 tháng đến 5 tuổi (1). Các cơn động kinh do sốt lành tính thường ngắn, đơn độc và thường xuất hiện cơn tăng trương lực - co giật toàn thân. Sốt cao co giật phức tạp thường tập trung, kéo dài > 15 phút hoặc lặp lại ≥ 2 lần trong < 24 giờ. Nhìn chung, 2% bệnh nhân có cơn co giật do sốt tiến triển thành bệnh động kinh sau đó. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc động kinh và nguy cơ co giật tái phát do sốt cao hơn ở trẻ em có bất kỳ yếu tố nào sau đây:

Cơn co giật phức tạp do sốt

Các bất thường thần kinh tồn tại từ trước

Khởi phát trước 1 tuổi

Tiền sử gia đình có bệnh động kinh

Hội chứng Dravet (động kinh múa giật nặng ở trẻ sơ sinh) xuất hiện trong thời thơ ấu; nó có các phần khu trú và toàn thể (và do đó rõ ràng không phải là một loại co giật khởi phát toàn thể hoặc co giật khởi phát khu trú). Co giật khu trú do sốt chiếm ưu thế trong năm đầu đời; vào khoảng 2 tuổi, cơn động kinh tiến triển thành cơn co giật múa giật toàn thân. Co giật múa giật toàn thể được đặc trưng bởi các cơn giật múa giật hai bên chiếm ưu thế theo trục thường xuyên kèm theo các đợt tăng đột biến đồng bộ và hoạt động sóng trên điện não đồ. Các dạng co giật khác có thể xảy ra trong hội chứng Dravet bao gồm co giật vắng ý thức không điển hình, co cứng, mất trương lực và co cứng co giật. Sự phát triển tâm thần vận động bị đình trệ hoặc thoái lui trong năm thứ hai của cuộc đời. Đột biến ở gen tiểu đơn vị alpha-1 kênh natri (SCN1A) xảy ra ở > 80% số bệnh nhân bị hội chứng Dravet (2).