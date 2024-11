Run động trạng quan sát rõ nhất khi vận động hữu ý một phần cơ thể. Run rẩy khi hành động có thể thay đổi hoặc không thay đổi mức độ nặng khi đạt được mục tiêu; các cơn run này có thể xảy ra theo các tần số khác nhau. Run khi hành động có thể được chia thành run do tư thế và run do động học.

Run do tư thế xảy ra khi một chi được giữ ở một vị trí cố định chống lại trọng lực (ví dụ: khi giữ cánh tay dang rộng). Run do tư thế có thể thay đổi tùy theo tư thế cụ thể.

Run do động học xảy ra trong quá trình chuyển động có chủ ý và có thể được chia thành run do động học đơn giản và run có chủ ý. Run do động học đơn giản có cùng tần số và biên độ trong suốt quá trình cử động. Run có chủ ý có cường độ cao dần và tăng lên khi phần cơ thể bị ảnh hưởng đạt được mục tiêu.