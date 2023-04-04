Tổng quan các dị tật tim mạch bẩm sinh

Các yếu tố môi trường và di truyền góp phần vào sự phát triển của bệnh tim bẩm sinh.

Các yếu tố môi trường thường gặp bao gồm bệnh tật của mẹ (ví dụ: tiểu đường, rubella, lupus ban đỏ hệ thống) hoặc mẹ dùng các thuốc gây quái thai (ví dụ: lithium, isotretinoin, thuốc chống động kinh). Tuổi mẹ là một yếu tố nguy cơ đã biết đối với các tình trạng di truyền nhất định, đặc biệt là Hội chứng Down, có thể bao gồm khuyết tật tim. Không rõ liệu tuổi mẹ có phải là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh tim bẩm sinh hay không. Tuổi cha cũng có thể là một yếu tố nguy cơ (1).

Một số bất thường nhiễm sắc thể, chẳng hạn như trisomy 21 (Hội chứng Down), trisomy 18, trisomy 13, và một nhiễm sắc thể X (Hội chứng Turner), có liên quan chặt chẽ với bệnh tim bẩm sinh. Tuy nhiên, những bất thường này chỉ chiếm khoảng 5-6% số bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh.

Nhiều trường hợp khác liên quan đến sự mất đoạn nhiễm sắc thể (microdeletion), lặp đoạn trên nhiễm sắc thể hoặc đột biến đơn gen. Thông thường, những đột biến này gây ra các hội chứng bẩm sinh ảnh hưởng đến nhiều cơ quan ngoài tim. Ví dụ Hội chứng DiGeorge (mất đoạn ở 22q11.2) và hội chứng Williams-Beuren (mất đoạn nhỏ ở vị trí 7p.11.23). Khiếm khuyết một gen gây ra các hội chứng liên quan đến bệnh tim bẩm sinh bao gồm đột biến fibrillin-1 (hội chứng Marfan), TXB5 (hội chứng Holt-Oram) và PTPN11 (hội chứng Noonan). Các khiếm khuyết gen đơn cũng có thể không gây ra các dị tật bẩm sinh.

Khoảng 72% số bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh không phát hiện được nguyên nhân di truyền (2, 3, 4).

Nguy cơ tái phát bệnh tim bẩm sinh trong gia đình phụ thuộc vào nguyên nhân. Nguy cơ tái phát của CHD trong gia đình thay đổi tùy theo nguyên nhân., Nguy cơ CHD không cao trong trường hợp đột biến mới xảy ra lần đầu tiên, từ 2 đến 5% đối với CHD do nhiều yếu tố tác động, và 50% khi CHD do đột biến gen trội trên nhiếm sắc thể thường. Việc xác định van động mạch chủ hai lá ở một cá nhân xứng đáng với sàng lọc gia đình dựa trên tỷ lệ hiện hành có tính gia đình được báo cáo là 9% (5). Điều quan trọng là xác định các yếu tố di truyền vì ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh sống sót đến tuổi trưởng thành và có khả năng bắt đầu gia đình.