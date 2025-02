Khớp thường bị nhiễm trùng do nhiễm trùng máu, nhưng nhiễm trùng cũng có thể do nhiễm trùng xương, chấn thương hoặc nhiễm trùng trực tiếp trong quá trình phẫu thuật. Khớp giả đặc biệt dễ bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng tụ cầu của khớp giả trong những tháng sau khi cấy ghép thường xảy ra trong quá trình phẫu thuật, trong khi nhiễm trùng xảy ra hơn 12 tháng sau phẫu thuật có thể là do sự lan truyền theo đường máu. Tuy nhiên, nhiễm trùng vẫn có thể là thứ phát do các sinh vật vô tình được đưa vào thời điểm cấy ghép và vẫn còn im lìm và sau đó trở nên rõ ràng trên lâm sàng vài tháng sau đó.