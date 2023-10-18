How to Examine the Ankle
Examination demonstrated by Paul Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital.
Серед цих тем
- Обстеження надп’ятково-гомілкового суглоба
- Біль у плесно-фаланговому суглобі
- Сесамоїдит
- Ентезопатія ахілового сухожилка
- Передній бурсит ахілового сухожилка
- Буніон
- Епіфізит п’яткової кістки
- Хвороба Фрайберга
- Молоткоподібна деформація пальця стопи
- Нижній п’ятковий бурсит
- Неврома міжпальцевого нерва
- Защемлення присереднього та бічного підошовних нервів
- Підошовний фасциїт
- Підошовний фіброматоз
- Задній бурсит ахілового сухожилка
- Синдром заплеснового каналу
- Задній великогомілковий тендиноз і задній великогомілковий теносиновіт
- Загальні відомості про захворювання надп’ятково-гомілкового суглоба та стопи
- Переломи надп'ятково-гомілкового суглоба
- Вивихи гомілковостопного суглоба