Переломи щиколотки виникають в медіальній або задній кісточці великогомілкової кістки та/або латеральній кісточці малогомілкової кістки. Ці переломи можуть бути стабільними або нестабільними. Діагноз встановлюють за допомогою рентгенографії та іноді МРТ. Лікування, як правило, полягає в накладанні гіпсової пов'язки або використанні надп'ятково-гомілкового ортезу при стабільних переломах, а при нестабільних переломах часто використовується відкрита репозиція з внутрішньою фіксацією (ORIF).

(Див. також «Огляд переломів».)

Переломи надп'ятково-гомілкового суглоба зустрічаються часто і можуть бути викликані травмою за декількома механізмами, але найчастішою є інверсійна травма під час бігу чи стрибків.

Кістки та зв'язки надп'ятково-гомілкового суглоба утворюють «кільце», що з'єднує великогомілкову, малогомілкову, таранну і п'яткову кістки. Усередині кільця стабільність забезпечується

2 кістками: медіальна кісточка великогомілкової кістки та латеральна кісточка малогомілкової кістки

2-ма комплексами зв'язок: медіально - дельтоподібною зв'язкою; латерально – головним чином, передньою та задньою таранно-малогомілковими зв'язками та п'ятково-малогомілковою зв'язкою (див. малюнок Зв’язки надп'ятково-гомілкового суглоба)

Переломи, що порушують цілісність «кільця» в одному місці, часто призводять до пошкодження в іншому місці (наприклад, при переломі однієї кістки часто одночасно спостерігається важкий розрив зв'язки). Якщо переломи ушкоджують ≥ 2 структур, що стабілізують надп'ятково-гомілкове «кільце», суглоб стає нестабільним. Розрив медіальної дельтоподібної зв’язки також призводить до нестабільності суглоба.

Також можливий проксимальний перелом малогомілкової кістки (так званий перелом Мезоннева) - перелом кісточки, оголення надп'ятково-гомілкового суглоба (сполучення між гомілковою та таранною кістками) без дистального перелому малогомілкової кістки. При переломі Мезоннева може пошкоджуватися малогомілковий нерв. У разі відсутності дистального перелому малогомілкової кістки суглоб може бути пошкоджений, тільки якщо розірветься міжкісткова зв'язка між великогомілковою і малогомілковою кістками, що іноді відбувається при проксимальному переломі малогомілкової кістки.

Зв'язки надп'ятково-гомілкового суглоба

Спочатку в місці пошкодження з'являються біль і набряк, які часто розповсюджуються дифузно навколо кісточки.

How to Examine the Ankle Відео

Діагностика переломів щиколотки Рентгенологічні дослідження

Іноді проводять рентгенографію та/або МРТ під навантаженням Рентгенографію щиколотки проводять у передньо-задній, бічній і косій проекціях. Щоб уникнути рентгенографії при низькій ймовірності перелому у пацієнта, часто використовують специфічні критерії (наприклад, Оттавські правила для щиколотки). На підставі Оттавських правил рентгенографія надп'ятково-гомілкового суглоба необхідна тільки якщо пацієнти скаржаться на біль у кісточці та при таких критеріях: Вік > 55 років

Нездатність навантажити ногу вагою тіла без допомоги відразу ж після травми та у відділенні невідкладної допомоги (підйом на 4 сходинки), з кульганням або без

Болючість кістки в межах 6 см по задньому краю або на верхівці обох кісточок Переломи щиколотки зазвичай видно на рентгенограмі. Зображення переломів щиколотки Прихований перелом дистального відділу малогомілкової кістки (бічна проекція) У цій бічній проекції перелом дистального відділу малогомілкової кістки виглядає як незначне просвітлення та розрив (відступ) окістя. ... прочитати більше ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Задній перелом щиколотки (малогомілкової кістки) Ця бічна проекція показує перелом кісточки дистального відділу малогомілкової кістки. GUSTOIMAGES/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Перелом обох кісточок Це поєднаний перелом медіальної кісточки (великогомілкової кістки) і латеральної кісточки (малогомілкової кістки). НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Перелом латеральної кісточки Це перелом латеральної кісточки, але поєднаний із переломом медіальної кісточки. LIVING ART ENTERPRISES, LLC/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Перелом проксимального відділу малогомілкової кістки Також можливий проксимальний перелом малогомілкової кістки (так званий перелом Мезоннева) - перелом кісточки, оголення надп'ятково-гомілкового суглоба (сполучення між великогомілковою та таранною кістками) без дистального перелому малогомілкової кістки. ... прочитати більше ЕДВАРД КІНСМАН (EDWARD KINSMAN)/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Перелом Мезоннева (1) На цьому рентгенівському знімку показано руйнування (розширення) медіальної кісточки (синя стрілка). В нормі простір навколо надп'ятково-гомілкового суглоба має бути симетричним щодо таранної кістки. При супутньому переломі проксимального відділу малогомілкової кістки його називають переломом Мезоннева. ... прочитати більше Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Перелом Мезоннева (2) На рентгенограмі зображений проксимальний перелом малогомілкової кістки. При супутньому розриві (розширенні) медіальної частини надп'ятково-гомілкового суглоба це називається переломом Мезоннева. ... прочитати більше Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Прихований перелом дистального відділу малогомілкової кістки (бічна проекція) У цій бічній проекції перелом дистального відділу малогомілкової кістки виглядає як незначне просвітлення та розрив (відступ) окістя. ... прочитати більше ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Задній перелом щиколотки (малогомілкової кістки) Ця бічна проекція показує перелом кісточки дистального відділу малогомілкової кістки. GUSTOIMAGES/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Перелом обох кісточок Це поєднаний перелом медіальної кісточки (великогомілкової кістки) і латеральної кісточки (малогомілкової кістки). НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Перелом латеральної кісточки Це перелом латеральної кісточки, але поєднаний із переломом медіальної кісточки. LIVING ART ENTERPRISES, LLC/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Перелом проксимального відділу малогомілкової кістки Також можливий проксимальний перелом малогомілкової кістки (так званий перелом Мезоннева) - перелом кісточки, оголення надп'ятково-гомілкового суглоба (сполучення між великогомілковою та таранною кістками) без дистального перелому малогомілкової кістки. ... прочитати більше ЕДВАРД КІНСМАН (EDWARD KINSMAN)/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА Перелом Мезоннева (1) На цьому рентгенівському знімку показано руйнування (розширення) медіальної кісточки (синя стрілка). В нормі простір навколо надп'ятково-гомілкового суглоба має бути симетричним щодо таранної кістки. При супутньому переломі проксимального відділу малогомілкової кістки його називають переломом Мезоннева. ... прочитати більше Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Перелом Мезоннева (2) На рентгенограмі зображений проксимальний перелом малогомілкової кістки. При супутньому розриві (розширенні) медіальної частини надп'ятково-гомілкового суглоба це називається переломом Мезоннева. ... прочитати більше Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Визначення стабільності допомагає підібрати лікування. Нестабільність може бути явною при огляді та обережній пальпації суглоба. Також слід обстежити колінний суглоб, особливо проксимальний відділ малогомілкової кістки, щоб виключити наявність перелому Мезоннева. У пацієнтів із переломом Мезоннева слід перевірити функцію малогомілкового нерва, попросивши пацієнта здійснити тильне згинання у надп'ятково-гомілковому суглобі. При переломі медіальної та латеральної кісточок можлива нестабільність. Якщо зламана лише малогомілкова кістка, і великогомілково-таранний суглоб виглядає нормальним, можна провести навантажувальне рентгенівське дослідження з поворотом ноги назовні; можна виявити підвивих великогомілково-таранного суглоба, при якому очікується нестабільність дельтоподібної зв'язки і, таким чином, надп'ятково-гомілкового суглоба. Цінні поради та підводні камені Рентгенографію колінного суглоба також слід провести, якщо є ймовірним проксимальний перелом малогомілкової кістки.

Лікування переломів щиколотки Черевик для реабілітаційної ходьби або гіпсова пов'язка

Іноді - відкрита репозиція із внутрішньою фіксацією (ORIF) Більшість стабільних переломів надп'ятково-гомілкового суглоба можна лікувати нехірургічним шляхом за допомогою черевиків для реабілітаційної ходьби або гіпсової пов'язки. Черевик для реабілітаційної ходьби Сховати деталі Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. При нестабільних травмах надп'ятково-гомілкового суглоба часто проводять ORIF для вирівнювання кісткових фрагментів та більш точного збереження їх вирівнювання у процесі загоєння перелому. Прогноз, як правило, сприятливий, якщо надп'ятково-гомілкового суглоб стабільний і загоєння відбувається при правильному положенні кісткових фрагментів. Якщо вирівнювання кісткових фрагментів не залишиться правильним, може розвинутись артрит і переломи можуть рецидивувати. Переломи Мезоннева — це тяжкі ушкодження синдесмозу, що потребують ORIF.