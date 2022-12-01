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Переломи надп'ятково-гомілкового суглоба

(переломи малогомілкової кістки; переломи великогомілкової кістки)

ЗаDanielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Переглянуто/перевірено груд. 2022

Переломи щиколотки виникають в медіальній або задній кісточці великогомілкової кістки та/або латеральній кісточці малогомілкової кістки. Ці переломи можуть бути стабільними або нестабільними. Діагноз встановлюють за допомогою рентгенографії та іноді МРТ. Лікування, як правило, полягає в накладанні гіпсової пов'язки або використанні надп'ятково-гомілкового ортезу при стабільних переломах, а при нестабільних переломах часто використовується відкрита репозиція з внутрішньою фіксацією (ORIF).

(Див. також «Огляд переломів».)

Переломи надп'ятково-гомілкового суглоба зустрічаються часто і можуть бути викликані травмою за декількома механізмами, але найчастішою є інверсійна травма під час бігу чи стрибків.

Кістки та зв'язки надп'ятково-гомілкового суглоба утворюють «кільце», що з'єднує великогомілкову, малогомілкову, таранну і п'яткову кістки. Усередині кільця стабільність забезпечується

  • 2 кістками: медіальна кісточка великогомілкової кістки та латеральна кісточка малогомілкової кістки

  • 2-ма комплексами зв'язок: медіально - дельтоподібною зв'язкою; латерально – головним чином, передньою та задньою таранно-малогомілковими зв'язками та п'ятково-малогомілковою зв'язкою (див. малюнок Зв’язки надп'ятково-гомілкового суглоба)

Переломи, що порушують цілісність «кільця» в одному місці, часто призводять до пошкодження в іншому місці (наприклад, при переломі однієї кістки часто одночасно спостерігається важкий розрив зв'язки). Якщо переломи ушкоджують 2 структур, що стабілізують надп'ятково-гомілкове «кільце», суглоб стає нестабільним. Розрив медіальної дельтоподібної зв’язки також призводить до нестабільності суглоба.

Також можливий проксимальний перелом малогомілкової кістки (так званий перелом Мезоннева) - перелом кісточки, оголення надп'ятково-гомілкового суглоба (сполучення між гомілковою та таранною кістками) без дистального перелому малогомілкової кістки. При переломі Мезоннева може пошкоджуватися малогомілковий нерв. У разі відсутності дистального перелому малогомілкової кістки суглоб може бути пошкоджений, тільки якщо розірветься міжкісткова зв'язка між великогомілковою і малогомілковою кістками, що іноді відбувається при проксимальному переломі малогомілкової кістки.

Зв'язки надп'ятково-гомілкового суглоба

Спочатку в місці пошкодження з'являються біль і набряк, які часто розповсюджуються дифузно навколо кісточки.

Діагностика переломів щиколотки

  • Рентгенологічні дослідження

  • Іноді проводять рентгенографію та/або МРТ під навантаженням

Рентгенографію щиколотки проводять у передньо-задній, бічній і косій проекціях. Щоб уникнути рентгенографії при низькій ймовірності перелому у пацієнта, часто використовують специфічні критерії (наприклад, Оттавські правила для щиколотки). На підставі Оттавських правил рентгенографія надп'ятково-гомілкового суглоба необхідна тільки якщо пацієнти скаржаться на біль у кісточці та при таких критеріях:

  • Вік > 55 років

  • Нездатність навантажити ногу вагою тіла без допомоги відразу ж після травми та у відділенні невідкладної допомоги (підйом на 4 сходинки), з кульганням або без

  • Болючість кістки в межах 6 см по задньому краю або на верхівці обох кісточок

Переломи щиколотки зазвичай видно на рентгенограмі.

Зображення переломів щиколотки
Прихований перелом дистального відділу малогомілкової кістки (бічна проекція)
Прихований перелом дистального відділу малогомілкової кістки (бічна проекція)

У цій бічній проекції перелом дистального відділу малогомілкової кістки виглядає як незначне просвітлення та розрив (відступ) окістя.

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ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Задній перелом щиколотки (малогомілкової кістки)
Задній перелом щиколотки (малогомілкової кістки)

Ця бічна проекція показує перелом кісточки дистального відділу малогомілкової кістки.

GUSTOIMAGES/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Перелом обох кісточок
Перелом обох кісточок

Це поєднаний перелом медіальної кісточки (великогомілкової кістки) і латеральної кісточки (малогомілкової кістки).

НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Перелом латеральної кісточки
Перелом латеральної кісточки

Це перелом латеральної кісточки, але поєднаний із переломом медіальної кісточки.

LIVING ART ENTERPRISES, LLC/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Перелом проксимального відділу малогомілкової кістки
Перелом проксимального відділу малогомілкової кістки

Також можливий проксимальний перелом малогомілкової кістки (так званий перелом Мезоннева) - перелом кісточки, оголення надп'ятково-гомілкового суглоба (сполучення між великогомілковою та таранною кістками) без дистального перелому малогомілкової кістки.

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ЕДВАРД КІНСМАН (EDWARD KINSMAN)/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Перелом Мезоннева (1)
Перелом Мезоннева (1)

На цьому рентгенівському знімку показано руйнування (розширення) медіальної кісточки (синя стрілка). В нормі простір навколо надп'ятково-гомілкового суглоба має бути симетричним щодо таранної кістки. При супутньому переломі проксимального відділу малогомілкової кістки його називають переломом Мезоннева.

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Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.

Перелом Мезоннева (2)
Перелом Мезоннева (2)

На рентгенограмі зображений проксимальний перелом малогомілкової кістки. При супутньому розриві (розширенні) медіальної частини надп'ятково-гомілкового суглоба це називається переломом Мезоннева.

... прочитати більше

Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.

Прихований перелом дистального відділу малогомілкової кістки (бічна проекція)
Прихований перелом дистального відділу малогомілкової кістки (бічна проекція)

У цій бічній проекції перелом дистального відділу малогомілкової кістки виглядає як незначне просвітлення та розрив (відступ) окістя.

... прочитати більше

ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Задній перелом щиколотки (малогомілкової кістки)
Задній перелом щиколотки (малогомілкової кістки)

Ця бічна проекція показує перелом кісточки дистального відділу малогомілкової кістки.

GUSTOIMAGES/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Перелом обох кісточок
Перелом обох кісточок

Це поєднаний перелом медіальної кісточки (великогомілкової кістки) і латеральної кісточки (малогомілкової кістки).

НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Перелом латеральної кісточки
Перелом латеральної кісточки

Це перелом латеральної кісточки, але поєднаний із переломом медіальної кісточки.

LIVING ART ENTERPRISES, LLC/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Перелом проксимального відділу малогомілкової кістки
Перелом проксимального відділу малогомілкової кістки

Також можливий проксимальний перелом малогомілкової кістки (так званий перелом Мезоннева) - перелом кісточки, оголення надп'ятково-гомілкового суглоба (сполучення між великогомілковою та таранною кістками) без дистального перелому малогомілкової кістки.

... прочитати більше

ЕДВАРД КІНСМАН (EDWARD KINSMAN)/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА

Перелом Мезоннева (1)
Перелом Мезоннева (1)

На цьому рентгенівському знімку показано руйнування (розширення) медіальної кісточки (синя стрілка). В нормі простір навколо надп'ятково-гомілкового суглоба має бути симетричним щодо таранної кістки. При супутньому переломі проксимального відділу малогомілкової кістки його називають переломом Мезоннева.

... прочитати більше

Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.

Перелом Мезоннева (2)
Перелом Мезоннева (2)

На рентгенограмі зображений проксимальний перелом малогомілкової кістки. При супутньому розриві (розширенні) медіальної частини надп'ятково-гомілкового суглоба це називається переломом Мезоннева.

... прочитати більше

Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.

Визначення стабільності допомагає підібрати лікування. Нестабільність може бути явною при огляді та обережній пальпації суглоба. Також слід обстежити колінний суглоб, особливо проксимальний відділ малогомілкової кістки, щоб виключити наявність перелому Мезоннева. У пацієнтів із переломом Мезоннева слід перевірити функцію малогомілкового нерва, попросивши пацієнта здійснити тильне згинання у надп'ятково-гомілковому суглобі.

При переломі медіальної та латеральної кісточок можлива нестабільність.

Якщо зламана лише малогомілкова кістка, і великогомілково-таранний суглоб виглядає нормальним, можна провести навантажувальне рентгенівське дослідження з поворотом ноги назовні; можна виявити підвивих великогомілково-таранного суглоба, при якому очікується нестабільність дельтоподібної зв'язки і, таким чином, надп'ятково-гомілкового суглоба.

Цінні поради та підводні камені

  • При переломі медіальної кісточки, особливо якщо вона зміщується і з медіального боку оголюється надп'ятково-гомілковий суглоб, проводять рентгенографію колінного суглоба, щоб виявити проксимальний перелом малогомілкової кістки (перелом Мезоннева).

Рентгенографію колінного суглоба також слід провести, якщо є ймовірним проксимальний перелом малогомілкової кістки.

Лікування переломів щиколотки

  • Черевик для реабілітаційної ходьби або гіпсова пов'язка

  • Іноді - відкрита репозиція із внутрішньою фіксацією (ORIF)

Більшість стабільних переломів надп'ятково-гомілкового суглоба можна лікувати нехірургічним шляхом за допомогою черевиків для реабілітаційної ходьби або гіпсової пов'язки.

Черевик для реабілітаційної ходьби
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Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.

При нестабільних травмах надп'ятково-гомілкового суглоба часто проводять ORIF для вирівнювання кісткових фрагментів та більш точного збереження їх вирівнювання у процесі загоєння перелому.

Прогноз, як правило, сприятливий, якщо надп'ятково-гомілкового суглоб стабільний і загоєння відбувається при правильному положенні кісткових фрагментів. Якщо вирівнювання кісткових фрагментів не залишиться правильним, може розвинутись артрит і переломи можуть рецидивувати.

Переломи Мезоннева — це тяжкі ушкодження синдесмозу, що потребують ORIF.

Ключові моменти

  • Якщо перелом надп'ятково-гомілкового суглоба супроводжується порушенням цілісності кільця, утвореного кістками та зв'язками кісточки, в одній ділянці, то воно часто порушується і в інших ділянках; якщо пошкоджено 2 структур, що стабілізують це кільце, надп'ятково-гомілковий суглоб стає нестабільним.

  • Щоб обмежити проведення рентгенографії випадками більш ймовірної наявності перелому, використовуйте Оттавські правила для надп'ятково-гомілкового суглоба.

  • Стабільність надп'ятково-гомілкового суглоба (від якої залежить вибір методів лікування) оцінюють при безпосередньому обстеженні та, за необхідності, рентгенографічно.

  • Найбільш стабільні переломи надп'ятково-гомілкового суглоба лікують за допомогою черевиків для реабілітаційної ходьби або гіпсової пов'язки, а при багатьох нестабільних переломах проводять ORIF.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.