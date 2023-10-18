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Деякі аспекти клінічного застосування метронідазолу

Показання

Коментарі

Інфекції, зумовлені облігатними анаеробами (наприклад, органів черевної порожнини й тазу, м’яких тканин, періодонтальні й одонтогенні інфекції; абсцес легенів)

Часто використовується з іншими протимікробними засобами для лікування потенційно полімікробних інфекцій

Бактеріальний вагіноз

Антибіотик вибору

Інфекції центральної нервової системи (менінгіт, абсцес головного мозку)

Септицемія

Профілактика перед хірургічним втручанням на кишечнику

Діарея, зумовлена Clostridioides (раніше Clostridium) difficile (псевдомембранозний коліт)

Більше не рекомендується як антибіотик першої лінії

Слід розглядати лише у легких випадках, коли ванкоміцин і фідаксоміцин недоступні, або вводити внутрішньовенно в комбінації з ванкоміцином у тяжких випадках

Пептичні виразки, зумовлені Helicobacter pylori

Для лікування та профілактики рецидивів

Використовується з іншими лікарськими препаратами

Рожеві вугрі

Місцеве або пероральне застосування

Серед цих тем