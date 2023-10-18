Деякі аспекти клінічного застосування метронідазолу
Показання
Коментарі
Інфекції, зумовлені облігатними анаеробами (наприклад, органів черевної порожнини й тазу, м’яких тканин, періодонтальні й одонтогенні інфекції; абсцес легенів)
Часто використовується з іншими протимікробними засобами для лікування потенційно полімікробних інфекцій
Антибіотик вибору
Інфекції центральної нервової системи (менінгіт, абсцес головного мозку)
—
Септицемія
—
Профілактика перед хірургічним втручанням на кишечнику
—
Діарея, зумовлена Clostridioides (раніше Clostridium) difficile (псевдомембранозний коліт)
Більше не рекомендується як антибіотик першої лінії
Слід розглядати лише у легких випадках, коли ванкоміцин і фідаксоміцин недоступні, або вводити внутрішньовенно в комбінації з ванкоміцином у тяжких випадках
Пептичні виразки, зумовлені Helicobacter pylori
Для лікування та профілактики рецидивів
Використовується з іншими лікарськими препаратами
Місцеве або пероральне застосування