Деякі аспекти клінічного застосування макролідів
Макролід
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Макроліди (крім фідаксоміцина)
Інфекція, зумовлена Mycoplasma pneumoniae, видами Legionella або Bordetella pertussis
Ерадикація Corynebacterium diphtheriae в носіїв
Антибіотики вибору
Хвороба котячих подряпин (Bartonella henselae) із клінічними симптомами
—
Бацилярний ангіоматоз і печінкова пурпура в пацієнтів зі СНІДом (зумовлені B. henselae або B. quintana)
—
Азитроміцин
Використовується з іншими антибіотиками
Використовується з іншими антибіотиками
Уретрит і цервіцит, зумовлені Chlamydia trachomatis
—
Кларитроміцин і азитроміцин
Комплекс Mycobacterium avium та інші нетуберкульозні мікобактерії
Частина схеми лікування кількома лікарськими засобами
Еритроміцин
Неускладнені інфекції шкіри
—
Місцеве застосування
Підготовка кишечника до хірургічного втручання на шлунково-кишковому тракті
Приймають перорально та застосовують разом із пероральним аміноглікозидом
Фідаксоміцин
Clostridioides difficile (раніше Clostridium difficile)
Антибіотик вибору для початкового епізоду