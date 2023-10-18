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Деякі аспекти клінічного застосування макролідів

Макролід

Показання

Коментарі

Макроліди (крім фідаксоміцина)

Інфекція, зумовлена Mycoplasma pneumoniae, видами Legionella або Bordetella pertussis

Ерадикація Corynebacterium diphtheriae в носіїв

Антибіотики вибору

Хвороба котячих подряпин (Bartonella henselae) із клінічними симптомами

Бацилярний ангіоматоз і печінкова пурпура в пацієнтів зі СНІДом (зумовлені B. henselae або B. quintana)

Азитроміцин

Церебральний токсоплазмоз

Використовується з іншими антибіотиками

Бабезіоз

Використовується з іншими антибіотиками

Уретрит і цервіцит, зумовлені Chlamydia trachomatis

Кларитроміцин і азитроміцин

Комплекс Mycobacterium avium та інші нетуберкульозні мікобактерії

Частина схеми лікування кількома лікарськими засобами

Еритроміцин

Неускладнені інфекції шкіри

Акне

Місцеве застосування

Підготовка кишечника до хірургічного втручання на шлунково-кишковому тракті

Приймають перорально та застосовують разом із пероральним аміноглікозидом

Фідаксоміцин

Clostridioides difficile (раніше Clostridium difficile)

Антибіотик вибору для початкового епізоду

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