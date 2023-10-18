Біологічні агенти та токсини високого пріоритету CDC*
Категорія
Агент
А: Найвищий пріоритет
Bacillus anthracis, що викликає сибірську виразку
Ботулотоксин, отриманий із Clostridium botulinum, що викликає ботулізм
Yersinia pestis, що викликає чуму
Francisella tularensis, що спричиняє туляремію
Вірус вітряної віспи, що викликає натуральну віспу (класичну віспу)
Віруси вірусної геморагічної лихоманки (ВГЛ):
B. Другий найвищий пріоритет
Бактерії бруцелла, що викликають бруцельоз
Епсилон токсин Clostridium perfringens, що викликає харчове отруєння
Salmonella, що викликає харчове отруєння, Escherichia coli O157:H7, а також Shigella, що викликає шигельоз
Burkholderia mallei, що викликає сап
Burkholderia pseudomallei, що спричиняє меліоїдоз
Chlamydia psittaci, що викликає орнітоз
Coxiella burnetii, що викликає рикетсіоз Бернета
Риницотоксин з Кліщовини звичайної
Стафілококковий ентеротоксин В, що викликає стафілококові харчові отруєння
Риккетсіямі Провачека, що викликає сипний тиф
Альфавіруси, що викликають вірусні енцефаліти (наприклад, венесуельський, східний та західний енцефаліт коней)
Холерний вібріон, Криптоспоридії парвум та інші речовини, що викликають хвороби, які передаються з водою (наприклад, холеру, кріптоспоридіоз)
C. Третій найвищий пріоритет
Вірус Ніпах, хантавірус, коронавіруси та віруси грипу, здатні викликати пандемію грипу
Інші агенти, пов’язані з новими інфекційними захворюваннями