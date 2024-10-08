Загальні відомості про хімічну зброю

Засоби хімічної зброї (ХЗ) — це хімічна зброя масового ураження, розроблена урядами для військового використання; включає
Токсичні речовини (які призначені для спричинення серйозної шкоди здоров'ю або смерті)
Інкапаситанти (спрямовані на тимчасовий, небезпечний для життя вплив)
Запалювальні речовини (призначені для утворення світла та полум'я)
Хоча інкапаситанти іноді помилково називають нелетальними, у високих дозах ці препарати можуть спричинити серйозну травму або смерть.
Токсичні промислові хімічні речовини є хімічними речовинами, що виробляються для промислового використання, та здатні спричиняти масову загибель. Деякі хімічні речовини (наприклад, хлор, фосген, сполуки ціаніду) мають промислове та хімічне застосування і називаються речовинами подвійного призначення.
Корисним онлайн ресурсом, доступним для завантаження, щодо інцидентів, пов’язаних із хімічними речовинами, є Медична допомога при надзвичайних ситуаціях, викликаних впливом небезпечних хімічних речовин (CHEMM).
Рекомендації з клінічної практики щодо медичної допомоги при впливі хімічних речовин доступні в ресурсі Центру передового досвіду травматології Міністерства оборони США (CPG ID:69).
(Див. також Загальні відомості про випадки, що стосуються застосування зброї масового ураження).
Класифікація хімічної зброї
Токсичні речовини, що застосовуються у хімічній війні, поділяються на 4 основні класи:
Системні асфіксанти (отруйні речовини загальноотруйної дії)
Везиканти (отруйні речовини шкірно-наривної дії)
Речовини, що мають нервово-паралітичну дію, інгібують фермент ацетилхолінестеразу, викликаючи надлишки холінергічної стимуляції та холінергічну кризу (наприклад, діарею, сечовиділення, міоз, бронхорею, бронхоконстрикцію, блювання, сльозотечу, слинотечу).
Оскільки інгаляційні речовини включають речовини, які вражають переважно верхні дихальні шляхи, а не паренхиму легенів, деякі експерти радше називають цей клас препаратів «речовини з гострим місцевим впливом на дихальні шляхи». Оскільки більшість токсичних промислових хімічних речовин, дія яких здатна призводити до великої кількості жертв, впливають на дихальні шляхи, вони обговорюються у розділі, присвяченому інгаляційним речовинам, що є засобами хімічної зброї.
Речовини загальноотруйної дії, зокрема сполуки ціаніду та сірководень, перешкоджають перенесенню енергії в мітохондріях, блокують клітинне дихання. Вони розподіляються в крові (і, таким чином, у військовій літературі називаються отруйними речовинами загальноотруйної дії), а отже, впливають на більшість тканин.
Везиканти ушкоджують дермоепідермальні з’єднання, викликаючи біль і, як правило, пухирі. Багато з них можуть вражати легені при вдиханні.
Інкапаситанти можна розділити на
Хімічні засоби боротьби з масовими заворушеннями (часто неправильно називаються сльозогінним газом) розподіляються на тверді аерозолі або розчини (примітка: військові США не вважають хімічні засоби боротьби з масовими заворушеннями речовинами, що застосовуються у хімічній війні).
Опіоїди, особливо потужні похідні фентанілу
Опіоїди, такі як потужні похідні фентанілу, які, як відомо, використовувала Росія проти терористів у Чечні у 2002 році, можна вважати такими, що призводять до втрати дієздатності в тому, оскільки їх використання, як правило, не має на меті викликати серйозні травми або смерть. Однак, коли вони використовуються як масова зброя, вони можуть занадто легко спричинити смерть через пригнічення дихання. (Див. Опіоїдна токсичність та синдром відміни). У ситуаціях, коли застосовується зброя масового ураження, шлях впливу, найімовірніше, буде інгаляційний через вдихання аерозольної речовини. Для похідних фентанілу може знадобитися більша за звичайну доза налоксону.
Окрім хімічних позначень, більшість бойових речовин також мають 1–3-літерний код Організації Північноатлантичного договору (НАТО) (наприклад, нервово-паралітичні речовини GA [табун], GB [зарин], GD [зоман] і GF [циклозарин]) (1).
Запальні речовини, призначені для створення світла та полум'я, також можуть викликати теплові опіки у великої кількості жертв. Аналогічно, фтороводнева кислота може викликати хімічні опіки. Деякі з цих опіків потребують спеціального лікування, крім звичайного лікування теплових опіків.
Довідковий матеріал
1. Chauhan S, Chauhan S, D'Cruz R, et al. Chemical warfare agents. Environ Toxicol Pharmacol. 2008;26(2):113-122. doi:10.1016/j.etap.2008.03.003