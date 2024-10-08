Загальні відомості про хімічну зброю

Засоби хімічної зброї (ХЗ) — це хімічна зброя масового ураження, розроблена урядами для військового використання; включає

Токсичні речовини (які призначені для спричинення серйозної шкоди здоров'ю або смерті)

Інкапаситанти (спрямовані на тимчасовий, небезпечний для життя вплив)

Запалювальні речовини (призначені для утворення світла та полум'я)

Хоча інкапаситанти іноді помилково називають нелетальними, у високих дозах ці препарати можуть спричинити серйозну травму або смерть.

Токсичні промислові хімічні речовини є хімічними речовинами, що виробляються для промислового використання, та здатні спричиняти масову загибель. Деякі хімічні речовини (наприклад, хлор, фосген, сполуки ціаніду) мають промислове та хімічне застосування і називаються речовинами подвійного призначення.

Корисним онлайн ресурсом, доступним для завантаження, щодо інцидентів, пов’язаних із хімічними речовинами, є Медична допомога при надзвичайних ситуаціях, викликаних впливом небезпечних хімічних речовин (CHEMM).

Рекомендації з клінічної практики щодо медичної допомоги при впливі хімічних речовин доступні в ресурсі Центру передового досвіду травматології Міністерства оборони США (CPG ID:69).

(Див. також Загальні відомості про випадки, що стосуються застосування зброї масового ураження).