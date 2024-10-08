Бойові отруйні речовини загальноотруйної дії

Речовини загальноотруйної дії є різновидом бойових отруйних речовин і включають (1)

Сполуки ціаніду

Сірководень

Системні асфіксанти також називають отруйними речовинами загальноотруйної дії, тому що вони систематично поширюються через кров. Однак зона їх дії — це не кров, а клітинний рівень у всьому організмі.

Солі цианіду використовувалися для вбивства за допомогою проковтування, але масові загибелі також можуть бути наслідком вдихання цианіду або хлораногену, які є дуже леткими рідинами або газами за температури навколишнього середовища. Цианіди також є продуктами згоряння великої кількості побутової та промислової техніки, і пацієнти з вдиханням диму також можуть отруєння цианідом. Цианід має характерний запах гіркого мигдалю, але здатність виявляти цей запах забезпечується одним геном, який відсутній у половині популяції.

Сульфід водню завжди є газом при температурі навколишнього середовища Таким чином, вплив зазвичай відбувається при вдиханні. Сульфід водню може утворюватися шляхом змішування домашніх хімічних речовин, що містять сірку, з кислотами; ця комбінація використовується для самогубства (так звана спроба суїциду за допомогою миючого засобу), а залишковий газ може впливати на рятувальників, що призводить до багатьох жертв. Сульфід водню також виробляється при розпаді органічних добрив. Великі вигрібні ями, в яких накопичується органічне добриво, часто містять летальну кількість газу, що може спричинити численні людські жертви, в тому числі серед рятувальників, якщо вони працюватимуть без належного захисного одягу. Сірководень має характерний запах тухлого яйця, але при високих концентраціях пошкоджує нюхові волокна, так що цей запах не буде сприйматися в найбільш смертельних умовах.

(Див. також Загальні відомості про хімічну зброю).

Цінні поради та підводні камені

Довідковий матеріал загального характеру 1. Borron SW, Bebarta VS. Asphyxiants. Emerg Med Clin North Am. 2015;33(1):89-115. doi:10.1016/j.emc.2014.09.014

Патофізіологія уражень бойовими отруйними речовинами загальноотруйної дії Цианіди та сірководень потрапляють у мітохондрії, де вони інактивують цитохромоксидазу, фермент, необхідний для реакції окислювального фосфорилювання (клітинне дихання). Пригнічення окислювального фосфорилювання призводить до клітинної аноксії, з виснаженням аденозинтрифосфату (АТФ), неможливістю екстрагування кисню з крові, що доставляється до тканин, та лактатацидозу, що виникає внаслідок спроб організму генерувати енергію неокислювально. Вплив здійснюється на всі органи та тканини, проте нейрони більш чутливі, ніж м'язи; центральне апное — це звичайний механізм смерті. Цианіди та особливо сірководень також мають додаткові механізми дії, які ще не повністю описані.

Симптоми та ознаки уражень бойовими отруйними речовинами загальноотруйної дії Спочатку цианід викликає газоутворення, тахікардію та гіпертензію. Втрата свідомості та конвульсії можуть виникати всього за 30 секунд. Можуть спостерігатися ознаки, схожі на симптоми правця, включаючи трисмус (спазм жувального м'яза), сардонічний сміх (гримасу) та опістодонус (вигинання шиї). Може спостерігатися почервоніння на шкірі, але близько половини жертв мають синюшну шкіру. Апное, як правило, передує брадикардії та гіпотензії, а перед смертю відмічається декортикаційна поза. Сірководень у високих дозах також спричиняє раптову втрату свідомості з судомами. Може спостерігатися пряме ушкодження міокарда. Продовження впливу початкових сублетальних концентрацій може викликати подразнення очей, що виражається кон’юнктивітом та ерозією і виразками рогівки (газоподібне око), подразнення слизових оболонок носа та глотки, головний біль, слабкість, атаксію, нудоту, блювоту, стиснення у грудях та гіпервентиляцію. Деякі з цих проявів, як видається, є реакцією на їдкий запах сполуки. Зелене знебарвлення або потемніння монет, які мають пацієнти, повинно викликати підвищену підозру на отруєння сірководнем.

Діагностика уражень бойовими отруйними речовинами загальноотруйної дії Клінічна оцінка Пацієнти з тяжкими ураженнями повинні пройти лікування до того, як будуть доступні обстеження, тому діагноз переважно є клінічним. Результати лабораторних аналізів включають зменшення артеріовенозної різниці по кисню (через підвищення вмісту кисню у венозній крові порівняно зі звичайним рівнем) та ацидемію з високою аніонною різницею та підвищеним вмістом лактату. Сортування Усі непритомні пацієнти з пульсом виводяться з зони ураження у першу чергу, і їх слід відсортувати для негайного медичного лікування. Оскільки у пацієнтів із інгаляційним впливом, як правило, не настає погіршення після виведення з забрудненого середовища, притомні пацієнти, які повідомляють про зниження симптомів, можуть бути відсортовані як такі, що потребують відкладеного лікування (тобто, можуть переносити коротку затримку під час надання невідкладної медичної допомоги тим, хто її потребує).