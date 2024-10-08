Везиканти — речовини, які використовуються під час хімічної війни

Везиканти — це хімічні речовини, які викликають утворення пухирів (везикул) і включають
Іприти, у тому числі сірчаний іприт та азотні іприти (1)
Люізит (2)
Оксим фосгена (технічно це уртикант і корозійна речовина, а не везикант, хоча він класифікується як везикант) (3)
Ці засоби також впливають на дихальні шляхи: іприти переважно є речовинами 1 типу, які уражають крупні дихальні шляхи, фосгеновий оксим є речовиною 2 типу, який уражає нижні дихальні шляхи та альвеоли, а люізит є речовиною змішаного типу.
Сірчаний іприт був також описаний як такий, що має запах гірчиці, часнику, хріну або асфальту. Люізити можуть мати геранієвий запах, а оксим фосгену описаний просто як подразливий. Сприйняття цих запахів настільки суб'єктивне, що вони не є надійними показниками наявності або ідентичності цих сполук.
(Див. також Загальні відомості про хімічну зброю).
Довідкові матеріали загального характеру
1. Wattana M, Bey T. Mustard gas or sulfur mustard: an old chemical agent as a new terrorist threat. Prehosp Disaster Med. 2009;24(1):19-31. doi:10.1017/s1049023x0000649x
2. Li C, Srivastava RK, Athar M. Biological and environmental hazards associated with exposure to chemical warfare agents: arsenicals. Ann N Y Acad Sci. 2016;1378(1):143-157. doi:10.1111/nyas.13214
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Патофізіологія уражень хімічними речовинами шкірно-наривної дії
Іприт сірки і іприт азоту алкілують багато клітинних компонентів, включаючи ДНК, а також виділяють запальні цитокіни. Вони мають однаковий гострий локальний вплив на шкіру, очі та дихальні шляхи; при летальних концентраціях вони пригнічують кістковий мозок. Пошкодження клітин у базальному шарі епідермісу призводить до відокремлення епідермісу від дерми або, у високих дозах, до прямого некрозу та руйнування епідермісу. Вміст пухиря не містить активного сірчаного іприту. Пошкодження верхніх дихальних шляхів речовинами типу 1 включає відшарування слизової оболонки дихальних шляхів з утворенням фіброзної плівки. При високих дозах може виникнути набряк легень (ураження речовинами 2 типу). Іприти також можуть викликати нудоту, імовірно, за допомогою холінергічного механізму. Лейкопенія внаслідок пригнічення функції кісткового мозку може призвести до сепсису через тиждень або два після експозиції. Довгострокові ефекти можуть включати зміни з боку очей (наприклад, хронічний кератит) та рак шкіри та дихальних шляхів.
Люізит спричиняє пошкодження шкіри, схоже на те, що спричинене сірчаним іпритом, хоча механізм пошкодження відрізняється, і включає вплив на глутатіон і сульфгідридні групи ферментів, а також пригнічення піруватдегідрогенази. В дихальних шляхах миш’як, що міститься у фрагменті люізиту, призводить до протікання з легеневих капілярів та набряку легенів; при високих дозах може виникати системна гіпотензія — так званий люізитовий шок. На відміну від іпритів, люізит не викликає імуносупресії.
Оксим фосгену викликає кропив’янку, а потім некроз тканин; це відбувається через механізми, які на даний час невідомі.
Симптоми та ознаки уражень хімічними речовинами шкірно-наривної дії
Сполуки іприту викликають сильний біль у шкірі, еритему та утворення пухирів після латентного періоду. Прихований період зворотно корелює з дозою, але, як правило, становить щонайменше кілька годин (і до 36 годин). Пухирі, викликані впливом сірчаного іприту, іноді схожі на мотузки перлів навколо центральної ділянки, яка виглядає неураженою, але фактично є занадто пошкодженою для утворення пухиря; пухирі, викликані іпритом азоту, з меншою імовірністю демонструють цей візерунок. Пухирі можуть стати великими та висячими. Болючий хімічний кон’юнктивіт, що викликає рефлекторне закриття повік, виникає раніше, ніж шкірні симптоми, але все ще після затримки у кілька годин. Рогівка може ставати мутною. Респіраторні прояви включають кашель, ларингоспазм, захриплість голосу, свистяче дихання та інспіраторний стридор. Це також типові ознаки та симптоми дії речовин задушливої дії 1 типу і, як і ураження шкіри, виникають після латентного періоду, який обернено корелює з дозою, але зазвичай триває щонайменше кілька годин. При сильному впливі може виникати відчуття стиснення у грудях та задишка. Нудота може виникати після прийому препарату в середніх або високих дозах.
Люізит викликає біль приблизно протягом хвилини або внаслідок впливу на шкіру. Еритема часто помітна протягом 15-30 хвилин, а через кілька годин утворюються пухирі. Пухирі зазвичай утворюються в центрі еритематозної ділянки та поширюються периферично. Біль, як правило, не є таким сильним, як при ураженні, спричиненому дією іприту, і починає стихати після утворення пухирів. Подразнення слизових оболонок і верхніх дихальних шляхів відбувається незабаром після вдихання та призводить до кашлю, чхання та хрипів. Через декілька годин з'являються симптоми ураження речовинами 2 типу (відчуття стиснення в грудях та задишка).
Контакт із фосгеном викликає інтенсивний біль і знебарвлення шкіри 5-20 секунд. Потім уражена шкіра стає сірою з еритематозною рамкою. Через 5-30 хвилин після експозиції набряк призводить до утворення пухирів (кропив’янка). Протягом наступних 7 днів шкіра стає темно-коричневою, а потім стає чорною як некроз шкіри, підшкірної клітковини та м'язів. У разі відсутності хірургічного видалення ураження може зберігатися протягом більше 6 місяців. У дихальних шляхах оксим фосгену викликає набряк легенів навіть у низьких дозах.
Діагностика уражень хімічними речовинами шкірно-наривної дії
Клінічна оцінка
Біль, що виникає під час або невдовзі після впливу, свідчить про те, що люізит або оксим фосгену є засобом масового ураження; отруєння оксимом фосгену свідчить про ранній початок розвитку змін на шкірі. Відстрочений початок болю (іноді до дня після експозиції) свідчить про наявність впливу сірчаного іприту. Клінічний діагноз може бути підтверджений лабораторними аналізами (зазвичай визначенням метаболіту, ДНК або протеїнового аддукта), але ці аналізи доступні лише в спеціалізованих лабораторіях.
У пацієнтів, які зазнали впливу складових іприту, загальний аналіз крові (ЗАК) повинен проводитися регулярно протягом перших 2 тижнів для моніторингу лімфопенії та нейтропенії.
Сортування
Усі випадки масового ураження, які можуть бути викликані застосуванням шкірно-наривної отруйної речовини, мають бути пріоритетними для негайної деконтамінації. Дезінфекція шкіри протягом 2 хвилин є ідеальною, але знезараження, проведене через щонайбільше 15 або 20 хвилин після експозиції, може зменшити розмір наявних пухирів. Однак, навіть пацієнти, які прибувають після цього часу, все одно повинні якомога швидше пройти знезараження, щоб припинити продовження всмоктування і, таким чином, накопичення летальної дози, яка для іприту і люізиту становить від 3 до 7 г. Проте, за винятком пацієнтів із загрозою порушення прохідності дихальних шляхів, більшість пацієнтів, які отримують везиканти, можуть переносити короткочасну затримку лікування, при цьому стабілізуються жертви, що вимагають невідкладної допомоги.
Лікування уражень хімічними речовинами шкірно-наривної дії
Деконтамінація
Обробка уражень на шкірі схожа на обробку при теплових опіках
Підтримка дихальних шляхів за потреби
Слід якомога швидше провести деконтамінацію шкіри, бажано з використанням лосьйону для реактивної деконтамінації шкіри, що містить калієву сіль 2,3-бутандіон моноксиму (DAM), самий DAM, розчинник монометиловий ефір поліетиленгліколю (MPEG) і воду (наприклад, RSDL). 0,5 % розчин гіпохлориту натрію є менш ефективним, але все одно корисним, якщо RSDL недоступний. Можна спробувати фізичне або механічне знезараження, при цьому лише вода з милом або лише вода з низьким тиском можуть бути корисні для доцільного знезараження жертв застосування зброї масового ураження. Очі та рани слід промивати стерильним фізіологічним розчином.
Ураження на шкірі лікуються як термічні опіки (див. Опіки: початковий догляд за раною). Однак, оскільки втрата рідини у пацієнтів, які піддавалися впливу везикантів, нижча, ніж у пацієнтів із тепловими опіками, слід використовувати менше рідини, ніж це передбачено в формулах інфузійної терапії Брука або Паркленда для лікування термічних опіків. Для запобігання вторинним зараженням дуже важливо суворо дотримуватися правил гігієни. Щоб уникнути адгезії повік, на краї повік слід нанести антибактеріальну мазь.
Пацієнтам з респіраторними проявами показана підтримка дихальних шляхів, включаючи увагу до дихальних шляхів та дихання (див. Бойові отруйні речовини легеневої дії: лікування). Оскільки нудота має холінергічне походження, її можна лікувати атропіном (наприклад, в/в від 0,1 до 1,3 мг кожні 1-2 години за необхідності).
Пригнічення функції кісткового мозку вимагає зворотної ізоляції та лікування колонієстимулюючими факторами.