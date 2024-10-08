Везиканти — речовини, які використовуються під час хімічної війни

Сполуки іприту викликають сильний біль у шкірі, еритему та утворення пухирів після латентного періоду. Прихований період зворотно корелює з дозою, але, як правило, становить щонайменше кілька годин (і до 36 годин). Пухирі, викликані впливом сірчаного іприту, іноді схожі на мотузки перлів навколо центральної ділянки, яка виглядає неураженою, але фактично є занадто пошкодженою для утворення пухиря; пухирі, викликані іпритом азоту, з меншою імовірністю демонструють цей візерунок. Пухирі можуть стати великими та висячими. Болючий хімічний кон’юнктивіт, що викликає рефлекторне закриття повік, виникає раніше, ніж шкірні симптоми, але все ще після затримки у кілька годин. Рогівка може ставати мутною. Респіраторні прояви включають кашель, ларингоспазм, захриплість голосу, свистяче дихання та інспіраторний стридор. Це також типові ознаки та симптоми дії речовин задушливої дії 1 типу і, як і ураження шкіри, виникають після латентного періоду, який обернено корелює з дозою, але зазвичай триває щонайменше кілька годин. При сильному впливі може виникати відчуття стиснення у грудях та задишка. Нудота може виникати після прийому препарату в середніх або високих дозах.

Люізит викликає біль приблизно протягом хвилини або внаслідок впливу на шкіру. Еритема часто помітна протягом 15-30 хвилин, а через кілька годин утворюються пухирі. Пухирі зазвичай утворюються в центрі еритематозної ділянки та поширюються периферично. Біль, як правило, не є таким сильним, як при ураженні, спричиненому дією іприту, і починає стихати після утворення пухирів. Подразнення слизових оболонок і верхніх дихальних шляхів відбувається незабаром після вдихання та призводить до кашлю, чхання та хрипів. Через декілька годин з'являються симптоми ураження речовинами 2 типу (відчуття стиснення в грудях та задишка).

Контакт із фосгеном викликає інтенсивний біль і знебарвлення шкіри 5-20 секунд. Потім уражена шкіра стає сірою з еритематозною рамкою. Через 5-30 хвилин після експозиції набряк призводить до утворення пухирів (кропив’янка). Протягом наступних 7 днів шкіра стає темно-коричневою, а потім стає чорною як некроз шкіри, підшкірної клітковини та м'язів. У разі відсутності хірургічного видалення ураження може зберігатися протягом більше 6 місяців. У дихальних шляхах оксим фосгену викликає набряк легенів навіть у низьких дозах.