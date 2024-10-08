Антихолінергічні хімічні сполуки, що застосовуються у хімічній війні

Антихолінергічні засоби використовувалися як хімічні речовини, що застосовуються у хімічній зброї (ХЗ) (1). Вони класифікуються як інкапаситанти (тобто речовини, не призначені для заподіяння серйозної шкоди здоров'ю або смерті, а радше для того, щоб спричинити достатню дезорієнтацію, щоб запобігти виконанню військовими своїх місій). Однією з таких антихолінергічних хімічних сполук є 3-хінуклідинілбензілат, код BZ за класифікацією Організації Північноатлантичного договору (NATO).

BZ являє собою тверду речовину, яка може бути розповсюджена за рахунок теплогенеруючих артилерійських снарядів без інактивації. Він може зберігатися в навколишньому середовищі протягом 3-4 тижнів. Масова загибель унаслідок впливу BZ, ймовірно, буде наслідком вдихання BZ у вигляді аерозолю, хоча сполуку також можна розчиняти в розчиннику та помістити на поверхню у навколишньому середовищі, звідки вона може абсорбуватись через шкіру після контакту з нею.

(Див. також Загальні відомості про хімічну зброю).

Довідковий матеріал загального характеру 1. Emetarom C, Barrueto F, Nelson LS. Antimuscarinic Agent Attack. In Ciottone's Disaster Medicine 2024 Jan 1 (pp. 705-707). Elsevier.

Патофізіологія уражень бойовими отруйними речовинами антихолінергічної дії BZ зв'язується з мускариновими холінергічними рецепторами в центральній нервовій системі (ЦНС), гладкими м'язами та залозами зовнішньої секреції і блокує ацетилхолін (АХ) у цих центрах. Зниження холінергічної стимуляції призводить до утворення антихолінергічного токсидрому (див. таблицю «Загальні токсичні синдроми»).

Симптоми та ознаки уражень бойовими отруйними речовинами антихолінергічної дії Пацієнти скаржаться сухість у роті та сухість шкіри, розширені зіниці (що викликає розмитий зір), зазвичай тахікардію, а також може розвинутися гіпертермія. Холінергічна блокада в ЦНС спершу викликає млявість, а потім характерні антихолінергічні ілюзії та галюцинації; галюцинації можуть бути візуальними або слуховими і зазвичай є конкретними та такими, які легко приховати (наприклад, голоси відомих жертві людей, уявні телевізійні програми, спільне використання уявних сигарет, дивні форми) на відміну від абстрактних, геометричних та непримітних галюцинацій. Антихолінергічні зорові галюцинації також можуть бути мікроптичними (тобто, предмети, які людина бачить у галюцинаціях, зменшуються у розмірі з плином часу, наприклад, корова перетворюється в собаку, а потім у мишу або метелик). Мовлення може бути малозрозумілим і пацієнти мають стереотипні рухи, схожі на підбирання чогось або вищипування (збирання шерсті) і можуть підміняти спогади (фантазувати). Ступор і кома можуть тривати від кількох годин до днів із поступовим відновленням.

Діагностика уражень бойовими отруйними речовинами антихолінергічної дії Клінічна оцінка

Іноді виникають діагностичні труднощі при прийнятті рішення щодо застосування фазостигміну Діагностика проводиться шляхом розпізнавання типового антихолінергічного токсидрому. Поширені лабораторні аналізи не виявляють вплив BZ. Хоча багато препаратів і рослин мають антихолінергічну дію (див. таблицю «Загальні токсичні синдроми»), одночасний зовнішній вигляд антихолінергічного токсидрому у багатьох осіб, які всі не приймали антихолінергічні препарати або рослини, свідчить про навмисну експозицію або застосування хімічної зброї. Фізостигмін, холінергічний препарат, може використовуватися в якості діагностичної проблеми; зниження антихолінергічних проявів після застосування фізостигміну дає вагомі підстави вважати, що була застосована антихолінергічна сполука. Сортування Більшість пацієнтів, які зазнали впливу BZ, можуть сортуватися як такі, що потребують відкладеного лікування.