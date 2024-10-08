Хімічні засоби боротьби з масовими заворушеннями — це сполуки, які спочатку були розроблені для контролю натовпу, але також використовувались у воєнних конфліктах (див. також Загальні відомості про хімічну зброю) (1). Хімічні засоби боротьби з масовими заворушеннями також називаються отруйними речовинами, що викликають дратівливість, речовинами, що викликають сльозотечу, або газом, що викликає сльозовиділення, і часто називаються сльозогінним газом, але насправді вони не існують як у вигляді газу або пари. Натомість вони являють собою тверді речовини, які можуть бути дисперговані у вигляді рідин (за допомогою розчинення твердої речовини з утворенням розчину, а потім розпиленням розчину) або у вигляді аерозолів (невеликі частинки вивільняються вибухово або в якості диму). Як і антихолінергічні засоби, вони призначені викликати втрату працездатності (інкапаситанти), а не викликати серйозну травму або смерть, хоча траплялися випадки смерті через набряк легенів (гостре ураження легенів).

Версії цих засобів, що застосовуються для воєнних цілей, включають хлорацетофенон (CN, також продається під брендом Mace), хлорбензилідилнемалонітрил (CS), дибензоксазепін (CR) та дифеніламіноарзин (адамсит або DM, так звана блювотна речовина). Перцевий аерозоль (ПЕ, спрей із перцем) — це нещодавно розроблений хімічний засіб боротьби з масовими заворушеннями, який використовується головним чином правоохоронними органами та в якості засобів індивідуального захисту. Хлоропікрин (PS) — це сполука, яка використовувалася під час Другої світової війни, яка іноді вважається засобом боротьби з масовими заворушеннями, хоча більш належним чином класифікується як речовина легеневої дії.

Довідковий матеріал загального характеру 1. Smith J, Greaves I. The use of chemical incapacitant sprays: a review. J Trauma. 2002;52(3):595-600. doi:10.1097/00005373-200203000-00036

Патофізіологія уражень хімічними засобами боротьби з масовими заворушеннями Алкілюючі ферменти CN і CS, такі як лактатдегідрогеназа; цей механізм може відповідати за транзиторне ураження тканин, яке минає при швидкій заміні інактивованих ферментів. Вивільнення цитокінів, таких як брадикінін, провокує виникнення болю, викликаного цими сполуками, так само як і утворення хлористоводневої кислоти у високих дозах. Здається, що CR має подібний механізм дії. Вважається, що DM частково має вплив через окислення миш'яку з As(III) до As(V), що є в його складі, та подальше вивільнення хлору. OC викликає біль при зв'язуванні з транзиторними ванілеоїдними рецепторами (TRPV1) в нейронах, які потім стимулюються для вивільнення нейрокініну А, кальцитонін-ген-зв'язаного пептиду, та речовини P. Ці сполуки викликають нейрогенне запалення, пов'язане з болем, порушенням прохідності капілярів, набряком, утворенням слизу та бронхоконстрикцією.

Симптоми та ознаки уражень хімічними засобами боротьби з масовими заворушеннями Незважаючи на незначні відмінності між сполуками, більшість хімічних засобів боротьби з масовими заворушеннями спричиняють майже негайне подразнення та біль у очах, слизових оболонках та на шкірі, які також можуть короткочасно посилюватись. Респіраторні ефекти, що виникають унаслідок вдихання, зазвичай є відчутними (наприклад, кашель, чхання та свистяче дихання) через ураження речовинами типу 1, хоча при високих дозах може виникнути ураження речовинами типу 2 (затримка дихання внаслідок гострого ураження легенів). Смертельні випадки зазвичай виникають унаслідок набряку легень, спричиненого впливом високих доз речовин в обмеженому просторі. Суттєво застаріла речовина DM може викликати негайне або сповільнене подразнення, що супроводжується блювотою. Вплив усіх хімічних засобів боротьби з масовими заворушеннями зазвичай минає протягом півгодини, хоча речовина, що залишається на шкірі, може викликати утворення пухирів. Реактивний синдром дисфункції дихальних шляхів (РСДДШ) може виникати через довгий час після експозиції та зберігатися протягом необмеженого часу, хоча неможливо передбачити, у кого з пацієнтів виникне це ускладнення.

Діагностика уражень хімічними засобами боротьби з масовими заворушеннями Клінічна оцінка Діагностика проводиться за анамнезом, ознаками (сльозотеча, блефароспазм, еритема, респіраторні ознаки ураження речовинами 1 типу) та симптомами (транзиторне подразнення та біль у разі ураження високими дозами, задишка, що виникає із затримкою, або відчуття стиснення у грудях). Рентгенографія органів грудної клітки, як правило, не показує жодних змін і тому непотрібна, якщо у пацієнтів не виникне задишка, що вказує на набряк легенів. Лабораторні дослідження не сприяють встановленню діагнозу. Сортування Зазвичай під час експозиції потрібно швидко вивести людину з зони ураження, але зазвичай ці пацієнти позначаються як такі, що потребують відкладеної допомоги або мінімальної допомоги, оскільки вплив високих доз минає сам по собі. При наявності ознак схильності до набряку легень слід терміново прискорити евакуацію та переведення у відділення інтенсивної терапії легень.