Хімічні речовини, що застосовуються у хімічній війні та мають легеневий доступ

Токсичні хімічні речовини, які впливають на дихальні шляхи, поділяються на 2 типи залежно від того, яка частина тракту переважно уражена (див. таблицю «Репрезентативні хімічні речовини типу 1, типу 2 і змішаної дії з гострим місцевим впливом на дихальні шляхи»):

Речовини типу 1: Вражають верхні дихальні шляхи

Речовини типу 2: Впливають на кінцеві та дихальні бронхіоли, альвеолярні мішки та альвеоли

Речовини зі змішаними ефектами: Уражають верхні дихальні шляхи, нижні дихальні шляхи та альвеоли

Речовини типу 1, як правило, являють собою речовини з вдихуваними частинками (наприклад, дим), які, як правило, розчиняються перед досягненням альвеолів, або високорозчинні у воді та/або високореактивні хімічні речовини, що розчиняються в слизовій оболонці дихальної системи перед досягненням альвеол. Речовини типу 1 викликають некроз і відшарування епітелію дихальної системи у верхніх дихальних шляхах, що може спричинити часткову або повну обструкцію дихальних шляхів. Хімічний пневмоніт та вторинний бактеріальний пневмоніт можуть виникати внаслідок місцевого ураження речовинами типу 1. Високі дози речовин типу 2 також можуть викликати ефекти типу 1 (ураження верхніх дихальних шляхів), хоча ефекти речовин типу 1 з більшою ймовірністю є тимчасовими.

Речовини типу 2, як правило, є менш розчинними та/або менш реактивними хімічними речовинами, які досягають альвеол до розчинення. Ці засоби пошкоджують легеневий капілярний ендотелій, викликаючи витік рідини в інтерстиціальні простори та альвеоли; може виникнути набряк легень. При застосуванні деяких речовин типу 2 (наприклад, оксидів азоту та диму ГХ [гексахлоретан плюс оксид цинку]), гострий набряк легенів може прогресувати протягом від кількох днів до тижнів до прогресуючого і потенційно незворотного фіброзу легенів. Механізм вважається імунологічним. Високі дози речовин 1-го типу також можуть викликати набряк легенів.

Речовини зі змішаними ефектами включають більшість інгаляційних хімічних речовин, які локально впливають на дихальні шляхи. Речовини зі змішаними ефектами мають середній спектр водної розчинності та хімічної реактивності і мають ефекти речовин типу 1 і типу 2. Вони діють як у верхніх дихальних шляхах, так і в альвеолах, хоча вплив у тому чи іншому відділі легень, як правило, переважає, за винятком високих доз.