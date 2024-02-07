Як накладати довгу шину на руку

Одягніть нестерильні рукавички.

Трикотажною тканиною накрийте ділянку від проксимальної третини плечової кістки до п'ястків.

Зробіть отвір у тканині, протягніть крізь нього великий палець. Розгладьте тканину, щоб переконатися, що на матеріалі відсутні складки.

Обгорніть підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до проксимальної третини плеча, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

Помістіть додаткові короткі смужки ватних дисків на лікоть, щоб запобігти тиску на кістковий виступ. Уникайте надмірного об'єму перев'язочного матеріалу в ліктьовій ямці.

За необхідності розгладьте підкладку, щоб уникнути виступів і грудочок. Відірвіть зайвий перев'язочний матеріал, щоб запобігти локалізованому тиску на шкіру.

Накладіть шину на всю довжину від ПФС до задньої ділянки плечової кістки вздовж ліктьової поверхні передпліччя; шина має бути трохи коротшою, ніж область, на яку ви намотали перев'язочний матеріал.

Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).

Занурте матеріал шини в теплу воду.

Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

Накладіть матеріал для шинування на задню частину плечової кістки і далі повз лікоть та вздовж ліктьової поверхні передпліччя і закінчіть біля зап'ястя.

Загорніть додаткову трикотажну тканину або перев'язувальний матеріал навколо шини, щоб вона покрила всі краї шини.

Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.

Тримайте лікоть зігнутим на 90°, а зап'ястя в нейтральному положенні, долонею до пацієнта, поки матеріал для шинування затвердіє.