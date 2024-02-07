Як накладати довгу шину на руку

Довгі шини для руки застосовують для лікування ліктьового та проксимального пошкодження передпліччя, щоб обмежити згинання та розгинання ліктя.
При деяких травмах, що вимагають іммобілізації ліктя та проксимальної частини передпліччя, використовуються довгі шини для руки (також відомі як задні довгі шини для руки). Вони обмежують згинання та розгинання ліктьового суглоба, але не є достатніми для запобігання супінації або пронації передпліччя. Ця шина схожа на ліктьову жолобувату шину, але вона довша та виходить за ліктьовий суглоб.
Показання
Дистальний перелом плечової кістки
Перелом ліктьового відростка
Проксимальні переломи радіусів та ліктьової кістки
Вивих ліктьового суглоба (після вправляння)
Протипоказання
Абсолютні протипоказання
Складні переломи, які також потребують обмеження супінації та пронації передпліччя (за необхідності слід використовувати подвійну шину sugar tong)
Відносні протипоказання
Немає
Ускладнення
Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією між гіпсом або скловолокном і водою)
Пролежні, нейропраксія та/або ішемічне пошкодження (спричинене надмірним тиском)
Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)
Обладнання
Трикотажна тканина (розміру якої достатньо, щоб обгорнути ділянку від середини плечової кістки до зап'ястя)
М'який валик (наприклад, ватний валик) шириною 7,5 см (3 дюйми)
Гіпс або скловолокно, шириною від 7,5 до 10 см (від 3 до 4 дюймів) – достатньо широкий для покриття задньої поверхні плечової кістки і довгий, щоб його довжини вистачило від середини плечової кістки вздовж ліктьової поверхні передпліччя до зап'ястя
Ножиці для металу та/або великі ножиці
Еластичний бинт, зазвичай шириною 10 см (4 дюйми)
Вода кімнатної температури та відро або інша ємність
Нестерильні рукавички
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав відповідний доступ до ураженої руки пацієнта.
Лікоть слід зігнути на 90° і утримувати в такому положенні.
Передпліччя має бути супіноване, долоня направлена на пацієнта.
Зап'ясток слід тримати дещо випрямленим під кутом 10 до 20°.
При відсутності травми, що потребує додаткової іммобілізації, шина повинна забезпечувати необмежений рух ПФС і великого пальця.
Покроковий опис процедури
Одягніть нестерильні рукавички.
Трикотажною тканиною накрийте ділянку від проксимальної третини плечової кістки до п'ястків.
Зробіть отвір у тканині, протягніть крізь нього великий палець. Розгладьте тканину, щоб переконатися, що на матеріалі відсутні складки.
Обгорніть підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до проксимальної третини плеча, трохи виходячи за ділянку, яку охоплює матеріал шини. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.
Помістіть додаткові короткі смужки ватних дисків на лікоть, щоб запобігти тиску на кістковий виступ. Уникайте надмірного об'єму перев'язочного матеріалу в ліктьовій ямці.
За необхідності розгладьте підкладку, щоб уникнути виступів і грудочок. Відірвіть зайвий перев'язочний матеріал, щоб запобігти локалізованому тиску на шкіру.
Накладіть шину на всю довжину від ПФС до задньої ділянки плечової кістки вздовж ліктьової поверхні передпліччя; шина має бути трохи коротшою, ніж область, на яку ви намотали перев'язочний матеріал.
Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).
Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).
Занурте матеріал шини в теплу воду.
Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).
Накладіть матеріал для шинування на задню частину плечової кістки і далі повз лікоть та вздовж ліктьової поверхні передпліччя і закінчіть біля зап'ястя.
Загорніть додаткову трикотажну тканину або перев'язувальний матеріал навколо шини, щоб вона покрила всі краї шини.
Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.
Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.
Тримайте лікоть зігнутим на 90°, а зап'ястя в нейтральному положенні, долонею до пацієнта, поки матеріал для шинування затвердіє.
Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте дистальний нервово-судинний статус (наприклад, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців).
Після процедури
Порекомендуйте пацієнтові зберігати шину сухою.
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Підтримуйте руку на підвісі.
Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та зміна кольору пальців.
Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше шини.
Попередження та поширені помилки
Не дозволяйте пацієнту розпрямляти ліктьовий суглоб під час затвердіння шини, щоб кут згинання 90° не було втрачено.
Переконайтеся, що підкладка й еластичні бинти не прилягають надто щільно.
Надмірне використання м'яких перев'язочних матеріалів може призвести до рухів та втрати вправленого положення суглоба, коли набряк зникне.
Для кісткових виступів може знадобитися накладання додаткових шарів м'якого перев'язочного матеріалу, зокрема, на ліктьовий відросток і шилоподібний відросток ліктьової кістки.
Уникайте нагромадження перев'язочного матеріалу на лініях згину, таких як ліктьова ямка.
Уникайте нерівних контурів і потенційних місць стискання, використовуючи для розгладження матеріалу шини долоні, а не кінчики пальців.
Перед накладанням трикотажної тканини та м'якого перев'язочного матеріалу переконайтеся, що він розгладжений, щоб уникнути ділянок тиску, перед накладанням шини.
Поради та підказки
У теплій воді гіпс застигає швидше, тому в разі нестачі досвіду накладання шин використовуйте прохолоднішу воду, щоб збільшити час роботи.
Верхні та нижні краї шини можуть бути гострими та пошкодити шкіру, тому їх треба трошки заокруглити.
Оскільки ця шина досить довга, розгляньте можливість залучення асистента для підтримки матеріалу гіпсу під час його застосування. Альтернативно, при відсутності асистента, щоб було легше утримувати вологий гіпс на місці, можна злегка зафіксувати шину, зав'язавши кілька бинтів навколо проксимальної та дистальної частин шини.