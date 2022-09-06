Як вправляти задній вивих ліктьового суглобу

Знайдіть місце введення голки, центр трикутника, що утворюється при окресленні радіуса, збоку від ліктьового відростка та латерального надвиростка плечової кістки.

Введіть внутрішньосуглобову голку, перпендикулярну шкірі, спрямовану на медіальний надвиросток; потягніть поршень шприца вгору та просуньте голку на 1-2 см або до забору крові.

Якщо з суглоба виходить кров, візьміться за роз'єм голки без руху, переключіться на порожній шприц, аспіруйте всю кров і знову приєднайте шприц для введення анестезії.