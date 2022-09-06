Як вправляти задній вивих ліктьового суглобу

Для зменшення заднього вивиху ліктьового суглоба рекомендується застосовувати метод «витяжка-противитяжка». Зазвичай вимагається процедурна седація та знеболення (ПСЗ).
(Див. також Загальні відомості про вивихи та Вивих ліктьового суглоба).
Показання до вправлення заднього вивиху ліктьового суглоба
Задній вивих ліктьового суглоба
Необхідно провести вправлення суглоба найближчим часом (наприклад, протягом 30 хвилин) після встановлення діагнозу. Пов'язана нейроваскулярна недостатність вимагає негайного проведення вправлення вивиху.
У разі відкритих вивихів необхідно провести хірургічне втручання, але закриті методи вправлення та накладання шини слід застосувати як проміжне лікування, якщо хірург-ортопед недоступний і спостерігається нейроваскулярна недостатність.
Протипоказання до вправлення заднього вивиху ліктьового суглоба
Ускладнення вивиху (вивих із супутніми переломами) або нейроваскулярна недостатність, оскільки сама процедура може підвищити важкість травмування
У таких ситуаціях, якщо це буде зроблено, слід проконсультуватися з хірургом-ортопедом.
Ускладнення при вправленні заднього вивиху ліктьового суглоба
Травма плечової артерії спостерігається рідко, але вона може виникати за відсутності переломів.
Пошкодження нервів (серединного та ліктьового нервів) трапляється рідко і може бути спричинене місцевим набряком, защемленням або витяжкою під час управлення вивиху.
Обладнання для вправлення заднього вивиху ліктьового суглоба
Матеріали та персонал, необхідні для процедурної седація та знеболення (ПСЗ)
Внутрішньосуглобовий анестетик (наприклад, 5 мл 2 % лідокаїну, шприц 20 мл, 5-сантиметрова голка 20-го калібру), антисептичний розчин (наприклад, хлоргексидин, повідон йод), марлеві серветки
Матеріали для фіксації заднього вивиху (шина) та ремінь
Потрібен один помічник.
Додаткові міркування щодо вправлення заднього вивиху ліктьового суглоба
Пов’язані ураження зв’язок (латеральна та медіальна бічна зв'язка ліктьового суглоба) зустрічаються часто з вивихами ліктьових суглобів і можуть імітувати клінічні ознаки заднього вивиху ліктьового відділу, тому рекомендується проводити рентгенографію до та після процедури.
Задні вивихи ліктьового суглоба є болючими; перед рентгенографією може бути проведена в/в анальгезія, а також зазвичай для цієї процедури застосовується ПЗС — окремо або в поєднанні з внутрішньосуглобовою анестезією.
Можна використовувати місцеву анестезію (наприклад, додаткову нервову блокаду), але вона має недостатній вплив на неврологічне обстеження після вправлення суглоба.
Відповідна анатомія для вправлення заднього вивиху ліктьового суглоба
Через колатеральну циркуляцію навколо ліктя наявність дистального пульсу не виключає ураження судин. Ангіографія необхідна, якщо є ознаки пошкодження артерії (наприклад, блідість, біль, ціаноз, розширення м'яких тканин [можлива гематома]).
Розташування пацієнта для вправлення заднього вивиху ліктьового суглоба
Покладіть пацієнта на носилки зі зігнутим ліктем і передпліччям, що піднімається над краєм носилки.
Підніміть носилки, так, щоб їх рівень був на рівні Вашого тазу; заблокуйте колеса носилок.
Альтернативне положення: Якщо пацієнт не може лежати на спині або якщо спроба вправлення вивиху у положенні лежачи на спині не вдається, виконайте вправлення у положенні пацієнта лежачи на спині або сидячи перпендикулярно на носилках.
Покроковий опис вправлення заднього вивиху ліктьового суглоба
Нейроваскулярне обстеження
Виконайте попереднє обстеження нейроваскулярної системи ураженої руки та повторіть обстеження після кожної спроби вправлення. Оцініть наступне:
Дистальний пульс, капілярне наповнення та температура (перевірка на предмет охолодження, що вказує на пошкодження плечової артерії)
Слабке відчуття дотику у підвищенні великого пальця та мізинця (серединний та ліктьовий нерви) та на тильній стороні 1-го міжпальцевого простору (радіальний нерв)
Згинання та випрямляння зап'ястя, зведення кінчиків великого та вказівного пальців (жест «ОК») та згинання пальців проти опору (серединний нерв)
Абдукція пальця проти опору (ліктьовий нерв)
Розширення зап'ястя та пальців проти опору (радіальний нерв)
Аналгезія
Зазвичай перед процедурою застосовують процедурну седацію та знеболення (ПСЗ). Для зниження дози ПЗС можна призначити також внутрішньосуглобове знеболення (наприклад, перед проведенням процедури вправлення). Для внутрішньосуглобового знеболення:
Знайдіть місце введення голки, центр трикутника, що утворюється при окресленні радіуса, збоку від ліктьового відростка та латерального надвиростка плечової кістки.
Протріть ділянку антисептиком і дайте антисептику висохнути протягом щонайменше 1 хвилини.
Необов’язково: Введіть місцевий анестетик внутрішньошкірно (≤ 1 мл).
Введіть внутрішньосуглобову голку, перпендикулярну шкірі, спрямовану на медіальний надвиросток; потягніть поршень шприца вгору та просуньте голку на 1-2 см або до забору крові.
Якщо з суглоба виходить кров, візьміться за роз'єм голки без руху, переключіться на порожній шприц, аспіруйте всю кров і знову приєднайте шприц для введення анестезії.
Введіть 3–5 мл знеболювального розчину (наприклад, 2 % лідокаїну).
Перш ніж продовжити, зачекайте, доки відбудеться анальгезія (до 15-20 хвилин).
Проведіть процедурну седацію та знеболення.
Вправлення ліктьового суглоба — положення лежачи долілиць
Покладіть пацієнта долілиць, зігнувши передпліччя над боковою частиною носилок.
Попросіть помічника стабілізувати уражену верхню частину руки на носилках, обхватіть обома руками дистальну частину плечової кістки та притисніть великі пальці, щоб вправити задній аспект ліктьового відростка.
Старанно притисніть передпліччя донизу, підтримуючи згин ліктя. Ознаки успішного вправлення зазвичай включають подовження передпліччя та припустимий звук «клацання».
Якщо суглоб не вправлено, попросіть помічника підняти плечову кістку, продовжуючи при цьому натискати вниз на лікоть, поки Ви намагаєтеся ще більше зігнути його.
У разі необхідності тисніть з силою на лікоть протягом 10 хвилин.
Якщо початковий підхід не допомагає вправити вивих, розгляньте можливість використання методу витяжка-противитяжка, при цьому пацієнт повинен перебувати в положенні лежачи на спині.
Вправлення ліктьового суглоба — у положенні лежачи на спині
Покладіть пацієнта в положення лежачи на спині, при цьому помічник стабілізує плечову кістку обома руками.
Візьміть зап'ястя пацієнта, тримайте його випрямленим, виконайте аксіальну витяжку у стабільному положенні, і трохи зігніть лікоть, щоб м'язи трицепсу не рухалися.
У разі необхідності тисніть з силою на лікоть протягом 10 хвилин.
Ознаки успішного вправлення зазвичай включають подовження передпліччя та припустимий звук «клацання».
Після процедури вправлення заднього вивиху ліктьового суглоба
Проведіть післяопераційне нейроваскулярне обстеження. Післяпроцедурна нейроваскулярна недостатність, яка може виникнути, вимагає ортопедичної оцінки.
Переконайтесь, що лікоть надійно зігнувся, повністю зігнувши та розігнувши ліктьовий суглоб, рухаючи передпліччям вперед і назад. Після виконання вправлення суглоба ці рухи повинні бути легкими.
Проведіть рентгенографію після процедури для підтвердження належного вправлення та виявлення всіх супутніх переломів.
Іммобілізуйте лікоть у зігнутому приблизно на 90 ° положенні, передпліччя має бути у нейтральному положенні або накладіть шину на задню поверхню випрямленої руки. Не накладайте кільцевий гіпс.
Спостерігайте за пацієнтом протягом 2–3 годин. Пацієнти зі значним набряком м’яких тканин, гематомою або сумнівною судинною/неврологічною цілісністю повинні бути госпіталізовані для подальшого спостереження у відділення подальшого спостереження при невідкладних станах або в лікарню. Обговоріть це з хірургом-ортопедом.
Якщо пацієнт виписується додому, слід організувати подальшу медичну ортопедичну допомогу та дати йому вказівку повернутися у випадку посилення набряку, поступового посилення болю, або у разі появи ціанозу, охолодження кінцівки, слабкості або парестезії пальців.
Поради та підказки щодо вправлення заднього вивиху ліктьового суглоба
Збільшення проміжку між дистальною плечовою кісткою та ліктьовим відростком на рентгенограмі вказує на підвищений ризик травми судин.