Як накладати U-подібну шину на руку

Шина для руки sugar tong — це пристрій, який застосовується для іммобілізації зап'ястя та руки для запобігання супінації та пронації зап’ястя та передпліччя.
Показання
перелом дистального відділу променевої кістки
перелом дистального відділу ліктьової кістки
Протипоказання
Немає
Ускладнення
Термічна травма (спричинена екзотермічною реакцією між гіпсом або скловолокном і водою)
Пролежні, нейропраксія та/або ішемічне пошкодження (спричинене надмірним тиском)
Компартмент-синдром (іноді частково спричинений надмірно тісною циркулярною пов'язкою)
Обладнання
Трикотажна тканина (щонайменше для охоплення ділянки від п’ястково-фалангових суглобів [ПФС] до середнього сегмента плечової кістки)
Бавовняна підкладка (наприклад, ватний валик) шириною 7,5 см (3 дюйми)
Матеріал для шинування, гіпс або скловолокно, шириною від 7,5 до 10 см (3-4 дюйма) — достатньо довгий, щоб його довжини вистачило для накладання від одного сегмента ПФС до іншого сегмента ПФС із обертанням навколо ліктя
Ножиці для металу та/або великі ножиці
Еластичний бандаж, зазвичай шириною від 7,5 до 10 см (3-4 дюйми)
Вода кімнатної температури та відро або інша ємність
Нестерильні рукавички
U-подібна шина
Розташування
Пацієнта слід розмістити так, щоб лікар мав відповідний доступ до ураженої руки пацієнта.
При накладанні шини зап'ястя має бути у нейтральному або злегка розігнутому на 10–20° положенні
Зігніть лікоть під кутом 90°.
Покроковий опис процедури
Одягніть нестерильні рукавички.
Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від ПФС до середини плеча.
Зробіть отвір у трикотажній тканині, щоб крізь нього просунути великий палець.
Обгорніть підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини плеча. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.
За потреби розгладьте підкладку. Відірвіть зайві кінці перев'язочного матеріалу, щоб запобігти виникненню ділянок підвищеного тиску на шкіру.
Накладіть шину, довжина якої має відповідати відстані від проксимального сегмента ПФС, охоплювати лікоть і назад до ПФС.
Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).
Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).
Занурте матеріал шини в теплу воду.
Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).
Нанесіть матеріал для шинування, починаючи з волярної поверхні ПФС вздовж волярної поверхні передпліччя навколо ліктя, а потім по дорзальній поверхні передпліччя назад до дорсальної поверхні п'ястково-фалангових суглобів (на рівні головок п'ясткових кісток).
Руками загорніть додаткову трикотажну тканину або перев'язувальний матеріал навколо шини, щоб вона покрила всі краї шини.
Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.
Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.
Підтримуйте зап'ястя у нейтральному положенні, під яким розуміють розгинання приблизно на 10–20°, із зігнутим під кутом 90° ліктем, поки матеріал для шинування не затвердіє.
Після того, як шина накладена та затверділа, перевірте нервово-судинний статус (тобто, наповнення капілярів, дистальну чутливість, згинання та розгинання пальців) в дистальній частині кінцівки.
Після процедури
Порекомендуйте пацієнтові зберігати шину сухою.
Призначте або порекомендуйте відповідне подальше спостереження.
Повідомте пацієнту про необхідність спостерігати за виникненням ускладнень, таких як посилення болю, парестезії/оніміння та зміна кольору пальців.
Попросіть пацієнта звернутися за додатковою допомогою, якщо біль неможливо контролювати пероральними препаратами вдома або якщо у пацієнта розвиваються парестезії/оніміння та/або зміна кольору дистальніше шини.
Попередження та поширені помилки
Щоб уникнути скутості та втрати функції, не фіксуйте зап'ястя під кутом розгинання/згинання 0°, а також уникайте згинання зап’ястя.
Поради та підказки
У теплій воді гіпс застигає швидше, тому в разі нестачі досвіду накладання шин використовуйте прохолоднішу воду, щоб збільшити час роботи.