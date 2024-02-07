Як накладати U-подібну шину на руку

Одягніть нестерильні рукавички.

Накладіть трикотажну тканину так, щоб вона покрила ділянку від ПФС до середини плеча.

Зробіть отвір у трикотажній тканині, щоб крізь нього просунути великий палець.

Обгорніть підкладкою поверхню від п'ястково-фалангового суглоба (ПФС) до середини плеча. Кожен тур підкладки повинен перекривати попередній на половину ширини, і періодично слід розривати підкладку по всій її ширині, щоб зменшити ризик стискання тканин.

За потреби розгладьте підкладку. Відірвіть зайві кінці перев'язочного матеріалу, щоб запобігти виникненню ділянок підвищеного тиску на шкіру.

Накладіть шину, довжина якої має відповідати відстані від проксимального сегмента ПФС, охоплювати лікоть і назад до ПФС.

Розгорніть додатковий матеріал шини, складаючи його вперед і назад уздовж початкової довжини, доки не вийде 8–10 шарів (у разі використання одношарових рулонів).

Альтернативно, при використанні готового перев'язочного матеріалу, що постачається разом із шиною, відріжте шматок необхідної довжини (як зазначено вище).

Занурте матеріал шини в теплу воду.

Витисніть надлишок води з матеріалу шини (не викручуйте гіпсову пов’язку).

Нанесіть матеріал для шинування, починаючи з волярної поверхні ПФС вздовж волярної поверхні передпліччя навколо ліктя, а потім по дорзальній поверхні передпліччя назад до дорсальної поверхні п'ястково-фалангових суглобів (на рівні головок п'ясткових кісток).

Руками загорніть додаткову трикотажну тканину або перев'язувальний матеріал навколо шини, щоб вона покрила всі краї шини.

Обгорніть еластичний бинт поверх шини, починаючи з дистального краю та рухаючись проксимально, перекриваючи кожен попередній оборот на половину ширини еластичного бинта.

Розгладьте матеріал для шинування долонями, а не пальцями, щоб шина набула форми руки і щоб між рукою та шиною не залишилося проміжків.

Підтримуйте зап'ястя у нейтральному положенні, під яким розуміють розгинання приблизно на 10–20°, із зігнутим під кутом 90° ліктем, поки матеріал для шинування не затвердіє.