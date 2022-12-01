Ізольовані переломи ліктьового відростка зазвичай виникають внаслідок падіння на витягнуту руку або прямого удару по ліктю. Переломи ліктьового відростка з відривом зрідка виникають, коли сухожилок триголового м'яза відриває фрагмент ліктьового відростка.
Симптоми та ознаки ізольованих переломів ліктьового відростка
В пацієнтів відмічається біль, набряк та болючість ліктьового відростка. Також може бути деформація. Розгинання в ліктьовому суглобі затруднене або неможливе.
Діагностика ізольованих переломів ліктьового відростка
Нейроваскулярне обстеження
Діагностична візуалізація
Нейроваскулярне обстеження дистальних відділів кінцівки є вкрай важливим, тому що може бути пошкоджений ліктьовий нерв. Рентгенологічне дослідження ліктьового суглоба у стандартних передньо-задніх і бічних проекціях виявляють більшість переломів, найбільш очевидними вони є у бічній проекції.
Подяка: АНТОНІЯ РІВ (ANTONIA REEVE)/НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Лікування ізольованих переломів ліктьового відростка
Хірургічне втручання
Задня довга шина для руки
Антибіотики та консультація ортопеда (при відкритих переломах)
Більша тяжкість зміщення та/або ступеня подрібнення зазвичай вимагає оперативного лікування. Для класифікації ступеня зміщення, подрібнення та стабільності зазвичай використовується класифікація клініки Мейо (1). Початкове лікування в більшості випадків полягає в накладанні довгої задньої шини на руку та ретельному ортопедичному спостереженні. Відкриті переломи слід лікувати шляхом негайного призначення антибіотиків і консультації ортопеда.
Довідковий матеріал щодо лікування
1. Sullivan CW, Desai K: Classifications in brief: Mayo classification of olecranon fractures. Clin Orthop Relat Res 477(4):908–910, 2019. doi: 10.1097/CORR.0000000000000614