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Ізольовані переломи ліктьового відростка

ЗаDanielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Переглянуто/перевірено груд. 2022

Ізольовані переломи ліктьового відростка зазвичай виникають внаслідок падіння на витягнуту руку або прямого удару по ліктю. Переломи ліктьового відростка з відривом зрідка виникають, коли сухожилок триголового м'яза відриває фрагмент ліктьового відростка.

Симптоми та ознаки ізольованих переломів ліктьового відростка

В пацієнтів відмічається біль, набряк та болючість ліктьового відростка. Також може бути деформація. Розгинання в ліктьовому суглобі затруднене або неможливе.

Діагностика ізольованих переломів ліктьового відростка

  • Нейроваскулярне обстеження

  • Діагностична візуалізація

Нейроваскулярне обстеження дистальних відділів кінцівки є вкрай важливим, тому що може бути пошкоджений ліктьовий нерв. Рентгенологічне дослідження ліктьового суглоба у стандартних передньо-задніх і бічних проекціях виявляють більшість переломів, найбільш очевидними вони є у бічній проекції.

Лікування ізольованих переломів ліктьового відростка

  • Хірургічне втручання

  • Задня довга шина для руки

  • Антибіотики та консультація ортопеда (при відкритих переломах)

Більша тяжкість зміщення та/або ступеня подрібнення зазвичай вимагає оперативного лікування. Для класифікації ступеня зміщення, подрібнення та стабільності зазвичай використовується класифікація клініки Мейо (1). Початкове лікування в більшості випадків полягає в накладанні довгої задньої шини на руку та ретельному ортопедичному спостереженні. Відкриті переломи слід лікувати шляхом негайного призначення антибіотиків і консультації ортопеда.

Довідковий матеріал щодо лікування

  1. 1. Sullivan CW, Desai K: Classifications in brief: Mayo classification of olecranon fractures. Clin Orthop Relat Res 477(4):908–910, 2019. doi: 10.1097/CORR.0000000000000614

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