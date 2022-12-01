Ізольовані переломи ліктьового відростка

Нейроваскулярне обстеження

Діагностична візуалізація

Нейроваскулярне обстеження дистальних відділів кінцівки є вкрай важливим, тому що може бути пошкоджений ліктьовий нерв. Рентгенологічне дослідження ліктьового суглоба у стандартних передньо-задніх і бічних проекціях виявляють більшість переломів, найбільш очевидними вони є у бічній проекції.