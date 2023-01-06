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Вивихи ліктьового суглоба

ЗаDanielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Переглянуто/перевірено січ. 2023

Більшість вивихів ліктьового суглоба є задніми і зазвичай виникають в результаті падіння на витягнуту руку.

Поширеними є задні вивихи ліктьового суглоба; це 2-й найпоширеніший тип вивиху суглоба після вивиху плечового суглоба. Пов’язані з цим травми можуть включати:

  • Переломи

  • Травми ліктьового або медіанного нерва

  • Імовірне пошкодження плечової артерії

Суглоб зазвичай зігнутий приблизно на 45°, а ліктьовий відросток виступає і знаходиться позаду надвиростків плечової кістки; однак ці анатомічні ознаки може бути важко визначити через набряк. Як правило, у пацієнтів з вивихом ліктьового суглоба спостерігаються вкорочене передпліччя та ліктьовий відросток, який в значній мірі стирчить.

Рентгенологічне обстеження дозволяє поставити діагноз.

(Див. Загальні відомості про вивихи).

Лікування вивихів ліктів

  • Витягування з метою вправляння ліктьового суглоба, як правило, проводять після седації перед процедурою

При вивихах ліктьового суглоба, як правило, вправляння відбувається з тривалим, легким витягуванням і виправленням деформації після того, як пацієнти отримали седативні препарати та анальгетики (див. розділ «Як вправити задній вивих ліктьового суглобу»). Зазвичай використовується така методика:

  • Коли пацієнт перебуває у положенні лежачи на спині, лікар згинає лікоть приблизно на 90 ° і випрямляє передпліччя.

  • Асистент стабілізує руку пацієнта, притискаючи її до носилок.

  • Лікар тримає зап’ястя і повільно застосовує повільне, стабільне аксіальне тягнення до передпліччя, утримуючи лікоть зігнутим, а передпліччя випрямленим.

  • Витягування продовжують до моменту вправляння вивиху.

Після вправляння вивиху лікар має переконатися, що рука надійно зігнута, повністю зігнувши та розігнувши її в ліктьовому суглобі, рухаючи передпліччям вперед і назад. Після виконання вправлення суглоба ці рухи повинні бути легкими. Після вправляння слід провести рентгенологічне обстеження, щоб переконатися у відсутності невиявлених переломів.

Здійснюють іммобілізацію суглоба. Якщо суглоб є стабільним, іммобілізацію виконують за допомогою підтримуючої пов'язки, а вправи на збільшення діапазону рухів починають через 1 тиждень. При нестабільності суглоба іммобілізація здійснюється за допомогою шини. За пацієнтом спостерігає хірург-ортопед, який визначає подальше лікування, включно з тим, коли починати вправи на збільшення діапазону рухів.

Ключові моменти

  • У багатьох пацієнтів з вивихом ліктьового суглоба спостерігаються вкорочене передпліччя та ліктьовий відросток, який в значній мірі стирчить; положення кісток може бути важко визначити через набряк.

  • Проведіть рентгенологічне обстеження, щоб діагностувати вивих ліктьового суглоба.

  • Застосовуйте м’яке стійке витяжіння, щоб вправити суглоб після седації та застосування анальгетиків.

  • Після вправляння перевірте стабільність суглоба, виконайте рентгенологічне обстеження для перевірки наявності переломів та іммобілізуйте суглоб, особливо якщо присутня нестабільність.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.