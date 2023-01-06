Вивихи ліктьового суглоба

Витягування з метою вправляння ліктьового суглоба, як правило, проводять після седації перед процедурою

При вивихах ліктьового суглоба, як правило, вправляння відбувається з тривалим, легким витягуванням і виправленням деформації після того, як пацієнти отримали седативні препарати та анальгетики (див. розділ «Як вправити задній вивих ліктьового суглобу»). Зазвичай використовується така методика:

Коли пацієнт перебуває у положенні лежачи на спині, лікар згинає лікоть приблизно на 90 ° і випрямляє передпліччя.

Асистент стабілізує руку пацієнта, притискаючи її до носилок.

Лікар тримає зап’ястя і повільно застосовує повільне, стабільне аксіальне тягнення до передпліччя, утримуючи лікоть зігнутим, а передпліччя випрямленим.

Витягування продовжують до моменту вправляння вивиху.

Після вправляння вивиху лікар має переконатися, що рука надійно зігнута, повністю зігнувши та розігнувши її в ліктьовому суглобі, рухаючи передпліччям вперед і назад. Після виконання вправлення суглоба ці рухи повинні бути легкими. Після вправляння слід провести рентгенологічне обстеження, щоб переконатися у відсутності невиявлених переломів.

Здійснюють іммобілізацію суглоба. Якщо суглоб є стабільним, іммобілізацію виконують за допомогою підтримуючої пов'язки, а вправи на збільшення діапазону рухів починають через 1 тиждень. При нестабільності суглоба іммобілізація здійснюється за допомогою шини. За пацієнтом спостерігає хірург-ортопед, який визначає подальше лікування, включно з тим, коли починати вправи на збільшення діапазону рухів.