Більшість вивихів ліктьового суглоба є задніми і зазвичай виникають в результаті падіння на витягнуту руку.
Поширеними є задні вивихи ліктьового суглоба; це 2-й найпоширеніший тип вивиху суглоба після вивиху плечового суглоба. Пов’язані з цим травми можуть включати:
Переломи
Травми ліктьового або медіанного нерва
Імовірне пошкодження плечової артерії
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Суглоб зазвичай зігнутий приблизно на 45°, а ліктьовий відросток виступає і знаходиться позаду надвиростків плечової кістки; однак ці анатомічні ознаки може бути важко визначити через набряк. Як правило, у пацієнтів з вивихом ліктьового суглоба спостерігаються вкорочене передпліччя та ліктьовий відросток, який в значній мірі стирчить.
Рентгенологічне обстеження дозволяє поставити діагноз.
(Див. Загальні відомості про вивихи).
Лікування вивихів ліктів
Витягування з метою вправляння ліктьового суглоба, як правило, проводять після седації перед процедурою
При вивихах ліктьового суглоба, як правило, вправляння відбувається з тривалим, легким витягуванням і виправленням деформації після того, як пацієнти отримали седативні препарати та анальгетики (див. розділ «Як вправити задній вивих ліктьового суглобу»). Зазвичай використовується така методика:
Коли пацієнт перебуває у положенні лежачи на спині, лікар згинає лікоть приблизно на 90 ° і випрямляє передпліччя.
Асистент стабілізує руку пацієнта, притискаючи її до носилок.
Лікар тримає зап’ястя і повільно застосовує повільне, стабільне аксіальне тягнення до передпліччя, утримуючи лікоть зігнутим, а передпліччя випрямленим.
Витягування продовжують до моменту вправляння вивиху.
Після вправляння вивиху лікар має переконатися, що рука надійно зігнута, повністю зігнувши та розігнувши її в ліктьовому суглобі, рухаючи передпліччям вперед і назад. Після виконання вправлення суглоба ці рухи повинні бути легкими. Після вправляння слід провести рентгенологічне обстеження, щоб переконатися у відсутності невиявлених переломів.
Здійснюють іммобілізацію суглоба. Якщо суглоб є стабільним, іммобілізацію виконують за допомогою підтримуючої пов'язки, а вправи на збільшення діапазону рухів починають через 1 тиждень. При нестабільності суглоба іммобілізація здійснюється за допомогою шини. За пацієнтом спостерігає хірург-ортопед, який визначає подальше лікування, включно з тим, коли починати вправи на збільшення діапазону рухів.
Ключові моменти
У багатьох пацієнтів з вивихом ліктьового суглоба спостерігаються вкорочене передпліччя та ліктьовий відросток, який в значній мірі стирчить; положення кісток може бути важко визначити через набряк.
Проведіть рентгенологічне обстеження, щоб діагностувати вивих ліктьового суглоба.
Застосовуйте м’яке стійке витяжіння, щоб вправити суглоб після седації та застосування анальгетиків.
Після вправляння перевірте стабільність суглоба, виконайте рентгенологічне обстеження для перевірки наявності переломів та іммобілізуйте суглоб, особливо якщо присутня нестабільність.