Дистальні переломи плечової кістки зазвичай виникають внаслідок падіння на витягнуту руку або внаслідок прямого удару; вони можуть супроводжуватися ушкодженням нервово-судинного пучка.
(Див. також «Огляд переломів».)
Переломи дистального відділу плечової кістки поширені серед дітей віком від 3 до 11 років. Звичайний механізм травмування — це падіння на витягнуту руку, розігнуту в ліктьовому суглобі, або дія прямого ударі, що часто викликає зміщення або кутову деформацію в напрямку назад.
Можуть ушкоджуватися плечова артерія чи серединний або променевий нерви, особливо коли перелом зміщений назад або відзначається його кутова деформація назад. Травмування нервово-судинного пучка іноді призводить до компартмент-синдрому передпліччя, який, в свою чергу може викликати ішемічну контрактуру Фолькмана (згинальна контрактура зап'ястка, що призводить до деформації кисті руки по типу «пташиної ноги»). Переломи зазвичай внутрішньосуглобові, які ускладнюються гемартрозом.
Симптоми та ознаки переломів дистальних відділів плечового суглоба
На ділянці ліктьового суглоба спостерігається болючість та набряк, а діапазон рухів ліктя обмежений.
Екхімози на передній поверхні медіальної частини передпліччя можуть вказувати на травму плечової артерії.
Діагностика переломів дистальних відділів плечової кістки
Передньо-задня та бічна рентгенограми
Лінія перелому може не візуалізуватися, але інші результати рентгенологічного обстеження можуть свідчити про перелом. Вони включають
Задня жирова подушка
Передня жирова подушка (симптом вітрила)
Аномальна передня плечова лінія
Аномальна радіокапітелярна лінія
Задня жирова подушка на істинній рентгенограмі в бічній проекції ліктьового суглоба завжди аномальна; цей симптом специфічний для випоту в суглобі, однак він не дуже чутливий.
Зміщення передньої жирової подушки може вказувати на випіт в суглоб, однак цей симптом не є специфічним.
Однак, якщо візуалізується задня жирова подушка, або якщо присутня крупна передня жирова подушка (симптом вітрила), слід запідозрити прихований перелом і лікувати його відповідним чином.
Передня плечова лінія — це лінія, яка проходить вздовж переднього краю плечової кістки на істинному рентгенівському знімку в бічній проекції. Зазвичай ця лінія перетинає головку плечової кістки посередині. Якщо лінія не перетинає голівку плечової кістки або перетинає голівку плечової кістки лише в передній частині, ймовірним є дистальний перелом плечової кістки зі зміщенням назад; в таких випадках слід отримати рентгенограму в косій проекції, а також можуть бути зроблені інші візуалізаційні дослідження.
Радіокапітелярна лінія — це лінія, яка проходить через діафіз променевої кістки на істинній рентгенограмі ліктьового суглоба в бічній проекції; зазвичай, вона перетинає навпіл голівку плечової кістки. В іншому випадку слід підозрювати прихований перелом.
Цінні поради та підводні камені
Якщо результати досліджень у дітей узгоджуються з дистальним переломом плечової кістки, слід ретельно розглянути рентгенограму задля виявлення ознак прихованого перелому (наприклад, встановити наявність задньої жирової подушки, аномалії передньої плечової або радіокапітелярної лінії).
Повне нейроваскулярне обстеження проводиться у разі підозри на перелом. Особливу увагу слід приділяти медіальному, радіальному та ліктьовому нервам. Дистальні пульси слід порівнювати з пульсами на протилежній кінцівці, особливо якщо на передній медіальній частині передпліччя є екхімози або збільшення набряку (що свідчить про ушкодження плечової артерії).
Передня плечова лінія та радіокапітелярна лінія
Зазвичай, передня плечова лінія, яка проходить вздовж переднього краю плечової кістки на бічній рентгенографії, перетинає середину голівки плечової кістки. Якщо лінія не перетинає або не проходить тільки через передню частину голівки плечової кістки, можна запідозрити дистальний перелом плечової кістки зі зміщенням назад.
Радіокапітелярна лінія — це лінія, яка проходить через діафіз променевої кістки і зазвичай перетинає навпіл голівку плечової кістки. В іншому випадку слід підозрювати прихований перелом.
Передня плечова лінія та радіокапітелярна лінія в межах норми. Однак, присутня передня жирова подушка, яка вказує на суглобовий випіт.
Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.
Задня жирова подушка завжди свідчить про наявність патології. Також на даній рентгенограмі передня плечова лінія не перетинає посередині голівку плечової кістки.
Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.
Передня плечова лінія та радіокапітелярна лінія в межах норми. Однак, присутня передня жирова подушка, яка вказує на суглобовий випіт.
Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.
Задня жирова подушка завжди свідчить про наявність патології. Також на даній рентгенограмі передня плечова лінія не перетинає посередині голівку плечової кістки.
Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.
Лікування переломів дистального відділу плечової кістки
Консультація в ортопеда на ранніх етапах
В разі наявності переломів без зміщення або прихованих переломів - проведення шинування
При переломах зі зміщенням часто вимагається проведення відкртої репозиції із внутрішньою фіксацією (ORIF)
У разі клінічної підозри на перелом проводять шинування та здійснюють ретельне спостереження
Надвиросткові переломи зі зміщенням слід шинувати в тому положенні, в якому вони знаходяться. В таких випадках не слід проводити репозицію через ризик пов'язаного з репозицією ушкодження серединного нерва та променевої артерії.
Більшість переломів піддаються корекції ортопедичним хірургом, оскільки довготривалі ускладнення представляють собою певний ризик. Більшість пацієнтів госпіталізують для проведення нейроваскулярного спостереження, хоча деякі клініцисти виконують шинування та виписують пацієнтів із переломами без зміщення, якщо можна бути впевненим, що пацієнт повернеться для подальшого спостереження наступного дня.
Переломи дистального відділу плечової кістки зі зміщенням назад або з кутовою деформацією, зокрема, повинні бути вправлені хірургом-ортопедом, оскільки під час репозиції можуть бути ушкоджені нерви та/або променева артерія. Можна спробувати провести шинування із закритою репозицією, але зазвичай це не рекомендується, оскільки необхідно застосування концепції ORIF.
Якщо є клінічна підозра на перелом (наприклад, діти не можуть рухати ліктем у межах нормального діапазону рухів), але рентгенівське обстеження є в межах норми, на суглоб слід накласти шину та здійснювати ретельне спостереження.
Цінні поради та підводні камені
Ключові моменти
Переломи дистального відділу плечової кістки поширені серед дітей.
При таких переломах можуть пошкоджуватися променева артерія або медіальний нерв.
Перевірте рентгенівські знімки на наявність задніх і передніх жирових подушок і використовуйте передню плечову лінію та радіокапітелярну лінію, щоб визначити ймовірність прихованого перелому.
Для лікування проконсультуйтеся з хірургом-ортопедом.