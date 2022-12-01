Переломи дистального відділу плечової кістки

Передньо-задня та бічна рентгенограми

Лінія перелому може не візуалізуватися, але інші результати рентгенологічного обстеження можуть свідчити про перелом. Вони включають

Задня жирова подушка

Передня жирова подушка (симптом вітрила)

Аномальна передня плечова лінія

Аномальна радіокапітелярна лінія

Задня жирова подушка на істинній рентгенограмі в бічній проекції ліктьового суглоба завжди аномальна; цей симптом специфічний для випоту в суглобі, однак він не дуже чутливий.

Зміщення передньої жирової подушки може вказувати на випіт в суглоб, однак цей симптом не є специфічним.

Однак, якщо візуалізується задня жирова подушка, або якщо присутня крупна передня жирова подушка (симптом вітрила), слід запідозрити прихований перелом і лікувати його відповідним чином.

Передня плечова лінія — це лінія, яка проходить вздовж переднього краю плечової кістки на істинному рентгенівському знімку в бічній проекції. Зазвичай ця лінія перетинає головку плечової кістки посередині. Якщо лінія не перетинає голівку плечової кістки або перетинає голівку плечової кістки лише в передній частині, ймовірним є дистальний перелом плечової кістки зі зміщенням назад; в таких випадках слід отримати рентгенограму в косій проекції, а також можуть бути зроблені інші візуалізаційні дослідження.

Радіокапітелярна лінія — це лінія, яка проходить через діафіз променевої кістки на істинній рентгенограмі ліктьового суглоба в бічній проекції; зазвичай, вона перетинає навпіл голівку плечової кістки. В іншому випадку слід підозрювати прихований перелом.

Цінні поради та підводні камені

Якщо результати досліджень у дітей узгоджуються з дистальним переломом плечової кістки, слід ретельно розглянути рентгенограму задля виявлення ознак прихованого перелому (наприклад, встановити наявність задньої жирової подушки, аномалії передньої плечової або радіокапітелярної лінії).

Повне нейроваскулярне обстеження проводиться у разі підозри на перелом. Особливу увагу слід приділяти медіальному, радіальному та ліктьовому нервам. Дистальні пульси слід порівнювати з пульсами на протилежній кінцівці, особливо якщо на передній медіальній частині передпліччя є екхімози або збільшення набряку (що свідчить про ушкодження плечової артерії).

Передня плечова лінія та радіокапітелярна лінія