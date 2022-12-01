Переломи діафізу ліктьової та променевої кісток

Переломи ліктьової та променевої кісток часто виникають внаслідок прямої травми ліктьової та променевої кісток. Можливий супутній вивих.

(Див. також «Огляд переломів».)

Переломи променевої та ліктьової кістки часто виникають внаслідок прямих ударів у передпліччя (наприклад, під час контактних видів спорту, падінь або оборонних дій під час нападу). Супутні вивихи можуть бути наслідком сил, що передаються через міжкісткову мембрану між променевою та ліктьовою кістками.

Цінні поради та підводні камені

Ізольовані переломи діафізу променевої або ліктьової кістки зустрічаються досить часто.

Переломи Монтеджа — це переломи проксимального відділу ліктьової кістки з вивихом голівки променевої кістки.

Переломи Галеацці — це переломи дистального відділу діафізу променевої кістки з вивихом дистального променево-ліктьового суглоба.

Симптоми та ознаки переломів діафізу ліктьової та променевої кісток Переломи діафізу променевої та ліктьової кісток можуть викликати біль, деформацію, екхімози і набряк у місці травми.

Діагностика переломів діафізу ліктьової та променевої кісток Передньо-задня та бічна рентгенограми Переломи діафізу променевої та ліктьової кісток зазвичай діагностують за допомогою рентгенограм у передньозадній та бічній проекціях. У разі підозри на перелом слід також оглянути лікоть та зап'ясток і, в разі необхідності, провести рентгенологічне обстеження. Вивих голівки променевої кістки можна легко пропустити при переломі Монтеджа, оскільки перелом є досить очевидним і його слід особливо обстежити, якщо виявлено проксимальний перелом ліктьової кістки, Голівка променевої кістки зазвичай візуалізується за межами її нормального зчленування з голівкою променевої кістки (capitulum). У випадку переломів Монтеджа радіокапітелярна лінія також не вирівняна належним чином, що вказує на вивих (див. мал. «Передня плечова лінія та радіокапітелярна лінія»). У випадку переломів Галеацці (подібно до переломів Монтеджа) дистальний вивих променево-ліктьового суглоба легко пропустити поряд з дистальним переломом діафіза променевої кістки, тому це слід особливо враховувати. Вивихи при переломах Монтеджа (1) Сховати деталі На рентгенограмі зображений проксимальний перелом ліктьового суглоба (синя стрілка) з відповідним вивихом голівки променевої кістки. Голівка променевої кістки (червона стрілка) знаходиться над голівкою ліктьової кістки, її нормальною суглобовою поверхнею. Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Вивихи при переломах Монтеджа (2) Сховати деталі На рентгенограмі зображений проксимальний перелом ліктьового суглоба з супутнім вивихом голівки променевої кістки (червона стрілка). Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD. Перелом Галеацці Сховати деталі Дана рентгенограма демонструє перелом дистального відділу променевої кістки (синя стрілка) та розрив дистального променево-ліктьового суглоба (червона стрілка). Суглобові поверхні дистальної відділу ліктьової кістки та дистального відділу променевої кістки не збігаються один з одним. Знімок люб'язно надано лікарем Даніелем Кампаньє [Danielle Campagne], MD.

Лікування переломів діафізу ліктьової та променевої кісток При ізольованих переломах діафізу променевої та ліктьової кісток проводиться закрита репозиція та шинування з амбулаторним ортопедичним спостереженням

При травмах Монтеджа та Галеацці проводиться термінова консультація хірурга-ортопеда та, як правило, відкрита репозиція з внутрішньою фіксацією (ORIF) Більшість ізольованих переломів діафізу променевої і ліктьової кісток можна лікувати за допомогою закритої репозиції та шинування з подальшим спрямуванням до хірурга-ортопеда. При переломах Монтеджа та Галеацці необхідна термінова ортопедична консультація, а для підтримки вирівнювання фрагментів кісток зазвичай необхідне проведення ORIF.