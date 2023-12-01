Як виконувати ультрасонографію

Режим B (яскравість): Це найбільш часто використовуваний режим двовимірної візуалізації.

М-режим (від англійського motion — рух): у М-режимі оператор бачить одномірне зображення по осі Y у розгортці по осі часу X. На моніторі відображається 2 зображення: один акустичний промінь (суцільна лінія), накладений на менший B-режим зображення на одній частині монітора, один єдиний промінь, представлений у вигляді вертикальної лінії, що проходить через монітор в окремій області М-режиму. Рух, такий як биття серця, у вигляді повторюваних лінійних збурень під час руху променя екраном, а статичні структури створюють на моніторі суцільні, неспотворені горизонтальні лінії.

Кольорове допплерівське картування кровотоку: Цей режим призначений для визначення напрямку кровотоку. Він також показує швидкість потоку. Червоний колір відображає потік крові до датчика; синій колір відображає потік крові від нього.

Датчик: виберіть зонд, який Ви використовуєте на консолі.

Попереднє налаштування: якщо це доступно на Вашому приладі, виберіть попереднє налаштування для режиму обстеження, яке Ви проводите (наприклад, акушерський, нервовий, абдомінальний, кардіологічний).

Глибина або частота: у більшості апаратів регулюється частота. Відрегулюйте їх так, щоб зображення потрібного об'єкта знаходилось у центральній частині монітора. Якщо це не встановлено у стандартних налаштуваннях, виберіть частоту на пульті керування. Цей елемент управління може бути позначений не як «частота», а, наприклад, «глибина» (або «проникнення») або «роздільна здатність». Спочатку досліджують глибокі структури, потім поверхневі.

Посилення: відрегулюйте посилення (яскравість) так, щоб рідини виглядали чорними (анехогенними), збільшуючи різницю в контрасті з іншими щільними, більш яскравими (гіперехогенними) структурами. Автоматичне посилення, або «автопосилення», якщо доступно, іноді допомагає зробити зображення точнішим, проте іноді результати виходять краще при ручному регулюванні. Деякі пристрої дозволяють регулювати посилення окремо у верхній та нижній частині екрана.

— Щільні об'єкти, такі як кістки та камінці, зменшують ехогенність об'єктів, розташованих позаду них (отже, за ними зазвичай знаходиться темна область).

— Навпаки, гіпоехогенні об'єкти грають роль «акустичних вікон», роблячи об'єкти позаду себе більш ехогенними та чіткими. Наприклад, сигнал від тканин позаду заповненого гіпоехогенного сечового міхура різко посилюється, і покращені зображення серця виходять шляхом спрямування зонда через гіпоехогенну печінку. Для отримання високої контрастності зображення можливо знадобиться зменшити енергію випромінювання.

— Газ (наприклад, кишечний газ) має тенденцію давати випадкові, що не піддаються інтерпретації зображення, як правило, зі змішаною ехогенністю через змішування рідини та повітря. Це так зване «брудне» затемнення, а повітря провокує появу світлих ділянок позаду.

— При використанні вигнутих датчиків або датчиків на фазованій решітці часто трапляються артефакти реверберації. Вони проявляються у вигляді паралельних рівновіддалених ліній (наприклад, усередині кісти або позаду плеври). Одним із прикладів їх клінічного застосування є «хвіст комети» — тип вертикального ревербераційного артефакту, що виникає при терті плеври попри легеню. Його відсутність свідчить про пневмоторакс.