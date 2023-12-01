Як виконувати ультрасонографію

Ультрасонографія біля ліжка хворого все частіше використовується у відділеннях невідкладної допомоги для діагностики (наприклад, скупчення рідини або сторонніх тіл) та лікування (наприклад, внутрішньовенної катетеризації або артроцентезу).
Ультразвукове обладнання складається з датчиків, панелей керування або інструментів контролю та моніторів. Деякі портативні пристрої працюють із програмними додатками на портативних пристроях.
Ультрасонографія біля ліжка хворого повинна проводитися лише підготованим персоналом.
Показання до ультразвукового дослідження
Ультрасонографія біля ліжка хворого має багато варіантів застосування, зокрема
Обстеження аневризми черевного відділу аорти
Ідентифікація абсцесу та локалізація розрізу та дренування
Артероцентез
Патологія жовчовивідних шляхів, включаючи жовчнокам'яну хворобу та холецистит
Кардіологічне обстеження з метою виявлення перикардіального випоту, оцінки серцевого викиду, наявності деформації правих відділів серця та клапанних аномалій
Оцінка тромбозу глибоких вен
Виявлення та видалення стороннього об'єкту
Ідентифікація перелому
Оцінка артеріальної гіпотензії за допомогою методу RUSH (експрес-УЗД при шоці та гіпотонії)
Провідникова анестезія
Для виявлення стороннього тіла, зміщення кришталика, крововиливу в склоподібне тіло, відшарування сітківки необхідно офтальмологічне дослідження
Парацентез, перикардіоцентез, торацентез
Вагітність — перевірити на внутрішньоматкову вагітність, визначення гестаційного віку
Судинний доступ як центральний, так і периферичний
Надлобкова катетеризація
Травма з E-FAST (розширене цілеспрямоване ультразвукове дослідження при травмі)
Протипоказання до ультразвукового дослідження
Немає
Ускладнення ультразвукового дослідження
Ультразвукова сонографія є неінвазивною процедурою, отже ускладнення при ньому малоймовірні.
Обладнання для ультразвукового дослідження
Ультразвуковий апарат
Ультразвуковий датчик (трансдуктор): лінійний, конвексний, на фазованій решітці або внутрішньопорожнинний
Гель для ультразвукового дослідженя (нестерильний або, за потреби, стерильний) або хірургічний лубрикант на водній основі
При нестерильних процедурах рукавичка або чохол для зонда, щоб закрити його наконечник (для бар'єрного захисту за бажанням)
Для стерильних процедур, стерильний чохол для датчика та шнура (в якості альтернативи, датчик може бути поміщений у стерильну рукавичку, а шнур — у стерильну серветку за допомогою еластичної стрічки)
Покроковий опис ультразвукового дослідження
Вибрати зонд
Лінійний матричний датчик: високочастотне (наприклад, від 5 до 10 МГц) зображення з високою роздільною здатністю, невеликою глибиною проникнення, плоскою скануючою поверхнею, що дає прямокутне зображення; бажаний для детальної візуалізації поверхневих структур (наприклад, для канюлювання судин або артроцентезу)
Конвексний датчик: низькочастотне (наприклад, 1-5 МГц) зображення з нижчою роздільною здатністю, велика глибина проникнення, опукла скануюча поверхня, розгалужене зображення; вибирати для загальної візуалізації глибших структур (наприклад, для E-FAST або оцінки аневризми аорти)
Датчик на фазованій решітці: як правило, з низькою роздільною здатністю і великою глибиною проникнення, дуже маленька площа поверхні наконечника, яка може поміститися в обмеженому просторі (наприклад, між ребрами); часто застосовується спеціально для візуалізації серця
Внутрішньопорожнинний зонд: щільний конвексний датчик, високочастотний; використовують для візуалізації в порожнинах тіла (наприклад, внутрішньоротовий [перитонзилярні тканини], трансвагінальний [яєчники], трансректальний [простата] датчики)
Датчики зазвичай мають мітки, такі як буква та цифра. Літера «C» означає вигнутий, а «L» означає лінійний. Цифри поруч відповідають частотності датчика.
Робота на панелі керування під час проведення УЗД
Режим B (яскравість): Це найбільш часто використовуваний режим двовимірної візуалізації.
М-режим (від англійського motion — рух): у М-режимі оператор бачить одномірне зображення по осі Y у розгортці по осі часу X. На моніторі відображається 2 зображення: один акустичний промінь (суцільна лінія), накладений на менший B-режим зображення на одній частині монітора, один єдиний промінь, представлений у вигляді вертикальної лінії, що проходить через монітор в окремій області М-режиму. Рух, такий як биття серця, у вигляді повторюваних лінійних збурень під час руху променя екраном, а статичні структури створюють на моніторі суцільні, неспотворені горизонтальні лінії.
Кольорове допплерівське картування кровотоку: Цей режим призначений для визначення напрямку кровотоку. Він також показує швидкість потоку. Червоний колір відображає потік крові до датчика; синій колір відображає потік крові від нього.
Датчик: виберіть зонд, який Ви використовуєте на консолі.
Попереднє налаштування: якщо це доступно на Вашому приладі, виберіть попереднє налаштування для режиму обстеження, яке Ви проводите (наприклад, акушерський, нервовий, абдомінальний, кардіологічний).
Глибина або частота: у більшості апаратів регулюється частота. Відрегулюйте їх так, щоб зображення потрібного об'єкта знаходилось у центральній частині монітора. Якщо це не встановлено у стандартних налаштуваннях, виберіть частоту на пульті керування. Цей елемент управління може бути позначений не як «частота», а, наприклад, «глибина» (або «проникнення») або «роздільна здатність». Спочатку досліджують глибокі структури, потім поверхневі.
Фокусування: більшість апаратів дозволяють регулювати різкість. Перемістіть позначку «х» збоку монітора, щоб встановити бажану глибину фокусування.
Посилення: відрегулюйте посилення (яскравість) так, щоб рідини виглядали чорними (анехогенними), збільшуючи різницю в контрасті з іншими щільними, більш яскравими (гіперехогенними) структурами. Автоматичне посилення, або «автопосилення», якщо доступно, іноді допомагає зробити зображення точнішим, проте іноді результати виходять краще при ручному регулюванні. Деякі пристрої дозволяють регулювати посилення окремо у верхній та нижній частині екрана.
— Щільні об'єкти, такі як кістки та камінці, зменшують ехогенність об'єктів, розташованих позаду них (отже, за ними зазвичай знаходиться темна область).
— Навпаки, гіпоехогенні об'єкти грають роль «акустичних вікон», роблячи об'єкти позаду себе більш ехогенними та чіткими. Наприклад, сигнал від тканин позаду заповненого гіпоехогенного сечового міхура різко посилюється, і покращені зображення серця виходять шляхом спрямування зонда через гіпоехогенну печінку. Для отримання високої контрастності зображення можливо знадобиться зменшити енергію випромінювання.
— Газ (наприклад, кишечний газ) має тенденцію давати випадкові, що не піддаються інтерпретації зображення, як правило, зі змішаною ехогенністю через змішування рідини та повітря. Це так зване «брудне» затемнення, а повітря провокує появу світлих ділянок позаду.
— При використанні вигнутих датчиків або датчиків на фазованій решітці часто трапляються артефакти реверберації. Вони проявляються у вигляді паралельних рівновіддалених ліній (наприклад, усередині кісти або позаду плеври). Одним із прикладів їх клінічного застосування є «хвіст комети» — тип вертикального ревербераційного артефакту, що виникає при терті плеври попри легеню. Його відсутність свідчить про пневмоторакс.
Панель стоп-кадра: більшість апаратів обладнані панеллю стоп-кадра, яка захоплює зображення з екрана, а також має функцію відкату, яка витягує зображення за кілька секунд (наприклад, за 3 секунди), у разі ненавмисного пропуску цікавого зображення.
Вимірювання: апарати, як правило, обладнані можливостями вимірювання (наприклад, кнопки, позначені як «вимірювання» або іноді «калібрування»). Наприклад, у деяких пристроях можна зупинити зображення, натискаючи на «стоп-кадр». Переміщуйте індикатор на моніторі, щоб відзначити початок та кінець вимірювання та натисніть «вибрати». Довжина між мітками відображається збоку у верхній лівій частині монітора. Багато апаратів можуть проводити розрахунки за виміряними значеннями (наприклад, розрахунок обсягу сечового міхура або передбачуваного гестаційного віку).
Переміщуйте зонд для отримання бажаного ультразвукового зображення
Стандартна орієнтація зонда: при правильному розміщенні права сторона пацієнта повинна з'явитися на лівій стороні монітора. Мітка орієнтації зонда на одній стороні зонда повинна бути звернена до правої сторони пацієнта (або у бік розташування голови, якщо зонд орієнтований поздовжньо), а маркерна точка на моніторі ультразвукового апарату знаходиться у верхньому лівому куті монітора.
Орієнтація для кардіологічного дослідження: при виборі попереднього налаштування кардіологічного дослідження точка маркера перебуватиме праворуч монітора.
Змастіть датчик гелем для ультразвукових досліджень.
При використанні покритого зонда, нанесіть гель на зонд, а потім натягніть рукавичку або щільно оберніть наконечник зонда захисним чохлом для видалення всіх бульбашок повітря з гелю, і оберніть гумові стрічки навколо зонда. Нанесіть більше гелю на покритий зонд, щоб забезпечити належну плівку під час переміщення зонда.
Утримуйте датчик та рухайте його як ручку. При погляді на монітор УЗД використовуйте для стабілізації зонда щодо пацієнта інші пальці.
Оптимізуйте візуалізацію. Намагайтеся уникати кісток і газів, які є гіперехогенними і можуть приховувати структури, що представляють інтерес. Газ іноді можна проштовхнути далі. Оптимізуйте шлях візуалізації цілі за допомогою акустичного вікна, як правило, через гіпоехогенні структури (наприклад, печінку при візуалізації серця).
Почніть із огляду великих областей (що іноді називають оглядовою проекцією), а потім сфокусуйтеся на менших ділянках, які викликають інтерес.
Посуньте зонд з боку в бік або вгору чи вниз, переміщуючи його по сканованій поверхні. Коли контактна поверхня датчика знаходиться у стійкому положенні, Ви можете нахилити датчик, також виконуючи похитування, розхитування або просування, щоб отримати більш тривимірне зображення. Ви можете натиснути на датчик, спрямовуючи його вниз.
Повертайте зонд, щоб перейти з поздовжньої осі в поперечну, зберігаючи ціль у кадрі.
Пацієнт може допомогти у проведенні процедури, наприклад, змінивши положення або зробивши глибокий вдих.
Для кращої візуалізації органу візуалізуйте обидва вимірювання і нахиліть зонд, щоб сфокусуватися на кожному кінці.
— «Дзеркальний артефакт» передбачається при візуалізації відбиваючих тканин, таких як діафрагма. Наприклад, у кишені Морісона дзеркальний артефакт може допомогти виключити гемоторакс чи пневмоторакс. Коли ультразвукові хвилі стикаються з діафрагмою, вони не проникають у неї, і тому потрібно більше часу для їх зворотного відображення на зонд. Апарат помилково інтерпретує цей більш тривалий час у вигляді чогось, що насправді знаходиться перед діафрагмою, позаду діафрагми (як правило, ви бачите щільність печінки за діафрагмою праворуч від пацієнта або селезінку при візуалізації лівої сторони). Його називають дзеркальним артефактом, тому що він відображає те, що знаходиться перед діафрагмою.
Попередження та поширені помилки при ультразвуковому дослідженні
Використання неадекватної кількості гелю або недостатнього тиску для створення контакту зі шкірою на зонд може обмежити видимість і спотворити зображення.
Поради та підказки щодо ультразвукового дослідження
Розмістіть пацієнта перед обстеженням таким чином, щоб оптимізувати позиціонування зонда та максимально підвищити комфорт для лікаря, який проводить сонографію, та пацієнта.