Як виконувати торакоцентез

Для визначення рівня плеврального випоту проводиться перкусія грудної клітки й аналіз результатів візуалізуючого дослідження. Ультразвукове дослідження біля ліжка пацієнта рекомендується як для зниження ризику пневмотораксу, так і для підвищення успішності процедури (3).

Виберіть місце введення голки по середньолопатковій лінії над верхнім краєм ребра одне міжребер'я нижче верхнього рівня випоту.

Позначте місце введення голки, продезінфікуйте шкіру в області введення дезінфікуючим засобом, як-от хлоргексидин, а також накладіть стерильну хірургічну серветку, надягнувши стерильні рукавички.

Розчин для місцевої анестезії вводиться у місці проведення пункції з утворенням пухиря з використанням голки 25-го калібру. Замініть голку на голку більшого калібру (20-го або 22-го калібру) і продовжте введення анестезуючого розчину поступово все глибше до досягнення парієтальної плеври, яка повинна бути рясно інфільтрована анестезуючим розчином, оскільки є високочутливою. Продовжуйте вводити голку доти, доки не буде можлива аспірація плевральної рідини, після чого треба зафіксувати голку на цій глибині введення.

Голковий катетер для торакоцентезу з голкою великого діаметру (від 16-го до 19-го калібру) приєднайте до 3-ходового крану, шприц об'ємом 30–50 мл приєднайте до одного порту крану та дренажну трубку — до іншого порту.

Вводьте голку вздовж верхнього краю ребра одночасно проводячи аспірацію та поступово просувайте її у випіт.

Якщо під час аспірації була отримана рідина або кров, вставте катетер через голку до плевральної порожнини, після чого витягніть голку, в результаті чого катетер залишиться в плевральній порожнині. Під час підготовки до введення катетера закрийте отвір голки під час вдиху, щоб запобігти потраплянню повітря в плевральну порожнину.

Наберіть 30 мл рідини у шприц і помістіть рідину у відповідні пробірки та флакони для проведення аналізу.

Якщо потрібно витягти більшу кількість рідини, поверніть кран і дайте стекти рідині в мішок або пляшку для збору. Як альтернатива, проводьте аспірацію рідини за допомогою шприца з періодичним зниженням тиску на поршень.

Якщо витягується велика кількість рідини (наприклад, > 500 мл), проводьте спостереження за симптомами й артеріальним тиском в пацієнта і зупиніть відтік рідини, якщо у пацієнта розвивається біль у грудях, задишка або гіпотензія. Кашель — це нормальне явище, тому що свідчить про розправлення легені. Деякі лікарі рекомендують витягувати не більше 1,5 л протягом 24 годин, хоча є мало підтверджень того, що ризик розвитку набряку легені після розправлення прямо пропорційний обсягу вилученої рідини (1). Отримані на тваринах дані свідчать про те, що швидке видалення тривало існуючого випоту може призвести до розвитку набряку легені після розправлення через зниження рівня сурфактанту. У пацієнтів, що знаходяться під належним контролем, досвідченим хірургам може бути доцільним повністю видалити випіт під час однієї процедури.