Медицинская помощь при беременности

В идеале женщины, планирующие беременность, и их партнеры должны обратиться к врачу или другому медицинскому работнику до наступления беременности. Во время визита изучаются медицинский, акушерский и семейный анамнез женщины и партнера. Врач предоставляет рекомендации по лечению хронических заболеваний или применению лекарственных препаратов, либо необходимости вакцинации до беременности. При необходимости дается направление на генетическое консультирование.

Для профилактики все беременные женщины и женщины, которые планируют или могут забеременеть, должны ежедневно принимать добавки, содержащие от 400 до 800 микрограммов фолата (фолиевой кислоты). Такие дозы доступны в виде безрецептурных поливитаминов или пренатальных витаминов. Если уровень фолиевой кислоты в крови женщины слишком низкий, повышается риск рождения ребенка с врожденным пороком головного или спинного мозга (пороком развития нервной трубки). Женщины, принимающие препараты, снижающие уровень фолата (например, некоторые лекарственные препараты от эпилепсии), или у которых уже есть ребенок с пороком развития нервной трубки, должны начать принимать фолат за 3 месяца до зачатия и продолжать его прием до 12 недель беременности, причем в дозировке 4000 микрограммов — намного больше, чем обычно рекомендуется.

Знаете ли Вы, что...

Если пара решает родить ребенка, то вместе с врачом они принимают решение о том, как обеспечить безопасное течение беременности. Женщине следует расспросить врача о факторах, которые могут негативно сказаться на ее здоровье или здоровье развивающегося плода.

Среди факторов или ситуаций, которых следует избегать, выделяют следующие:

употребление табака, алкоголя, конопли или запрещенных наркотиков;

воздействие пассивного курения сигарет;

контакт с наполнителем для кошачьего туалета или кошачьими фекалиями (за исключением случаев, когда кот домашний и не контактирует с другими котами), поскольку при таких контактах можно заразиться токсоплазмозом — инфекцией, которая может повредить головной мозг плода;

длительное воздействие высокой температуры (например, в горячей ванне или сауне);

воздействие химических веществ или паров краски;

контакт с людьми, страдающими вирусными инфекциями, которые могут причинить вред плоду (например, краснуха,ветряная оспа или опоясывающий лишай), за исключением случаев, когда женщина была вакцинирована от этих инфекций и сдала анализ крови для подтверждения того, что она обладает иммунитетом.

Зная об этих факторах до беременности, можно минимизировать риски возникновения проблем во время беременности (см. Факторы риска осложнений при беременности). Кроме того, женщина может обсудить с врачом свой пищевой рацион, а также социальные, эмоциональные и медицинские вопросы.

Если женщина посещает врача или другого медицинского работника до наступления беременности, ей могут сделать все необходимые прививки, например, прививку против краснухи. Если женщина еще не принимает фолат, врач может назначить ей витаминный комплекс для беременных, содержащий рекомендуемую дозу фолата или более высокую дозу фолата, если есть такая необходимость.

Первый дородовый визит к врачу Пренатальный уход важен для здоровья беременной женщины и ребенка. Во время первого пренатального визита, обычно на 8–12-й неделе беременности, врач может провести анализ на беременность или ультразвуковое исследование для подтверждения беременности. Врачи расспрашивают женщину о ее медицинском анамнезе, какие лекарственные препараты она принимает, а также подробную информацию о предыдущих беременностях, в том числе о возникших проблемах, таких как диабет беременных, выкидыш и врожденные пороки. Врачи расспрашивают о текущем или прошлом психическом заболевании или текущих симптомах депрессии или тревожности. Они в стандартном порядке спрашивают женщин о насилии со стороны полового партнера — будь то психическое, физическое или сексуальное насилие со стороны ее партнера или другого человека, с которым она живет. Первый медицинский осмотр во время беременности проводится очень тщательно. Он включает: измерение веса и артериального давления;

общее физикальное обследование сердца, легких, органов брюшной полости и ног;

обследование органов малого таза для определения размера и положения матки;

скрининг на рак шейки матки с помощью мазка по Папаниколау (Пап-теста) и/или анализ на вирус папилломы человека с использованием образцов, взятых из шейки матки.

Анализы для выявления инфекций, передающихся половым путем: мазки из шейки матки или влагалища или образец мочи, проверяемый на гонорею и хламидиоз, анализы крови на сифилис, гепатит и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Дополнительные анализы крови: общий анализ крови с подсчетом форменных элементов, подтверждением иммунитета к краснухе и ветряной оспе (ветрянки) и группой крови, включая резус-фактор (положительный или отрицательный).

Дополнительные анализы мочи: анализ мочи на наличие инфекции и белка. Всем женщинам также рекомендуется выполнить кожные пробы на туберкулез. Также, в зависимости от случая, могут выполняться другие анализы. Например, анализы крови для скрининга или мониторинга заболеваний щитовидной железы выполняются у женщин при наличии одного или нескольких из следующих признаков: симптомы или другие причины, по которым врач может заподозрить заболевание щитовидной железы;

заболевание щитовидной железы или наличие заболевания щитовидной железы в семейном анамнезе;

сахарный диабет 1-го типа. Если у женщины резус-отрицательная кровь, то проводят анализ ее крови на антитела к резус-фактору (см. Резус-несовместимость). Иммунная система женщины вырабатывает эти антитела, когда ее резус-отрицательная кровь контактирует с резус-положительной кровью, например, во время предыдущей беременности плодом с резус-положительной кровью. Антитела (называемые резус-антителами) могут разрушать клетки крови плода с резус-положительной кровью, вызывая серьезные проблемы плода (и даже его гибель). Если антитела в крови беременной женщины обнаружены на раннем сроке, то врач может предпринять необходимые меры для защиты плода. Всем женщинам с резус-отрицательной кровью вводят иммуноглобулин Rh(D) внутримышечно на 28-й неделе (или на 28-й и 34-й неделях) беременности. Им также делают инъекцию после любого возможного контакта между их кровью и кровью плода, например, после эпизода вагинального кровотечения после амниоцентеза и после родов. Rh(D) иммуноглобулин уменьшает риск разрушения клеток крови плода. Женщинам африканского происхождения следует провести анализ на серповидно-клеточную анемию, если им не проводили такой анализ раньше. Если у любого из потенциальных родителей имеется известное или подозреваемое генетическое отклонение, пары должны быть направлены на генетическое консультирование и обследование. Знаете ли Вы, что...

Регулярные дородовые визиты к врачу После первого дородового визита беременная женщина должна посещать врача в следующем порядке: каждые 4 недели до 28 недель беременности;

затем каждые 2 недели до 36 недель беременности;

еженедельно с 36 недель до родов. Во время каждого дородового визита регистрируют массу тела и артериальное давление женщины, а также проводят анализ мочи на белок. Наличие белка в моче может указывать на преэклампсию (вид повышенного артериального давления, который развивается во время беременности). Отмечается размер матки, чтобы определить, нормально ли растет плод. Врач проверяет сердцебиение плода. Обычно его можно выявить примерно в срок 10–11 недель с помощью портативного допплеровского ультразвукового сканера. После того, как сердцебиение выявлено, врач проверяет его во время каждого посещения на предмет соответствия норме. Врачи назначают всем женщинам анализ для выявления одного из типов диабета, который развивается во время беременности (диабет беременных). Такой анализ крови выполняется на 24–28 неделях. Уровень сахара (глюкозы) в крови измеряется через 1 час после того, как женщина выпьет жидкость с определенным содержанием глюкозы, — это называется пробой на переносимость глюкозы. Если у женщины есть факторы риска развития диабета беременных, этот анализ проводят на ранних сроках беременности, предпочтительно до 12-й недели. Факторы риска развития диабета беременных включают сочетание ожирения и одного или нескольких из следующих факторов: недостаток физической активности;

наличие диабета у ближайших родственников (например, у матери или сестры);

раса или этническая принадлежность с высоким риском (например, афроамериканцы, латиноамериканцы, коренные американцы, американцы азиатского происхождения, жители тихоокеанских островов);

развитие диабета беременных или рождение крупного ребенка (весом 4000 грамм или более) при предыдущей беременности;

Повышенное артериальное давление

высокий уровень холестерина;

другие состояния, связанные с резистентностью к инсулину;

наличие в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний;

наличие сахара в моче в течение длительного периода времени в прошлом;

синдром поликистозных яичников с резистентностью к инсулину. Если результаты первоначального анализа в норме, женщины из группы риска сдают повторный анализ на 24–28 неделях.