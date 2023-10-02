Желтуха у новорожденных

Наиболее распространенными причинами желтухи у новорожденных являются:

Физиологическая желтуха (наиболее распространенная)

Грудное вскармливание

Чрезмерное разрушение эритроцитов (гемолиз)

Физиологическая желтуха возникает по двум причинам. Во-первых, у новорожденных эритроциты распадаются быстрее, чем у детей первого года жизни, в результате чего повышается выработка билирубина. Во-вторых, у новорожденных печень незрелая, и не в состоянии перерабатывать билирубин и выводить его из организма настолько же эффективно, как у более старших детей.

Практически у всех новорожденных отмечается физиологическая желтуха. Физиологическая желтуха обычно появляется через 2–3 дня после рождения (желтуха, которая появляется в первые 24 часа после рождения, может быть следствием серьезного заболевания). Физиологическая желтуха обычно не вызывает никаких других симптомов и проходит в течение 1 недели. Если у новорожденного желтуха сохраняется до 2 недель, врачи проводят обследование ребенка для определения других причин гипербилирубинемии, помимо физиологической желтухи.

Грудное вскармливание может вызывать желтуху двумя способами, которые носят названия:

желтуха грудного вскармливания (встречается чаще);

желтуха грудного молока.

Желтуха грудного вскармливания развивается в первые несколько дней жизни у некоторых новорожденных, находящихся на грудном вскармливании, и, как правило, исчезает в течение первой недели. Она возникает у новорожденных, которые не потребляют достаточного количества грудного молока, например, если материнское молоко еще не выработалось в достаточном количестве. У этих новорожденных дефекация происходит реже и, таким образом, выводится меньше билирубина. Поскольку новорожденные продолжают питаться грудным молоком и употребляют его все больше и больше, и желтуха исчезает сама по себе.

Желтуха грудного молока отличается от желтухи грудного вскармливания тем, что возникает в конце первой недели жизни и может исчезать до 2 недели или сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Причиной желтухи грудного молока являются вещества, содержащиеся в грудном молоке, которые препятствуют удалению билирубина из организма печенью.

Чрезмерное разрушение эритроцитов (гемолиз) может перегрузить печень новорожденного более высоким количеством билирубина, чем она может переработать. Существует несколько причин гемолиза, которые классифицируются в зависимости от того, вызваны ли они:

иммунным заболеванием;

неиммунным заболеванием.

Иммунные заболевания вызывают гемолиз, когда в крови ребенка первого года жизни присутствуют антитела, которые атакуют и разрушают эритроциты ребенка. Это разрушение может произойти, когда тип крови плода не совпадает (несовместим) с материнским (см. также Резус-несовместимость).

Неиммунные причины чрезмерного распада эритроцитов включают наследственный дефицит фермента глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (дефицит Г6ФД) эритроцитов и наследственные заболевания эритроцитов, такие как альфа-талассемия или серповидно-клеточная анемия. У новорожденных, которые были травмированы во время родов, иногда присутствует скопление крови (гематома) под кожей. Разрушение клеток крови в большой гематоме может привести к желтухе. Младенцы, рожденные у матерей, страдающих диабетом, могут получать избыточную кровь из плаценты. Разрушение клеток этой крови тоже может привести к желтухе. Разрушение клеток перелитой крови вызывает повышение уровня билирубина.